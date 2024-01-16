«У Губановой баллы должны быть выше». Итоги чемпионата Европы с Александром Энбертом

Чемпионат Европы по фигурному катанию вновь прошёл без россиян, но это не значит, что турнир был неинтересным. Практически во всех видах была интрига в борьбе за медали, которая сопровождалась неоднозначным судейством. Даже после соревнований продолжаются споры об их итогах. Справедливы ли результаты в парном катании? Сальто Адама Сяо Хим Фа — крутой трюк или издёвка над конкурентами? Анастасию Губанову засудили?

Эти и другие моменты мы обсудили с серебряным призёром Олимпиады в Пхёнчхане Александром Энбертом. Фигурист внимательно следил за ходом турнира в Каунасе и подвёл его итоги.

— Какие у вас впечатления от чемпионата Европы по фигурному катанию?

— В принципе есть неплохие спортсмены, но острой борьбы за лидирующие места не было. В каждом виде есть свои фавориты, которые зачастую и занимают первые места. Наверное, за исключением парного катания.

— Как вы оцените уровень парного катания в Европе?

— Смотря на результат меньше 200 баллов у победителей, даже обычные зрители, которые не являются специалистами, могут оценить уровень. Конечно, это не самый сильный чемпионат Европы в современной истории. Но есть пары, которые делают качественные элементы, показывают интересные находки. Чего-то большего сложно было ожидать.

— Как вы считаете, справедливы ли результаты в парном катании? Некоторые пары жаловались на оценки.

— Сложный вопрос. Каких-то серьёзных судейских ошибок, например, когда паре ставят десятки за компоненты, а у них было два падения, не было. Но, допустим, Павловой/Святченко 100% можно было ставить баллы намного больше.

Лукреция Беккари с Маттео Гуаризе очень неплохо выглядели на этом чемпионате Европы, я очень рад за них, мы с Маттео давно дружим, прошли много совместных сборов, соревнований. Я очень рад его победе, но, конечно, ребята ещё нескатанные. Делали всё неплохо, аккуратненько, но им есть куда расти, к чему стремиться. То же самое можно сказать про пару из Грузии — они тоже совсем недавно встали в пару. Программы у них очень сильные, понятно, что у них большое будущее, но из-за неопытности не всё всегда получается. Пара из Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин тоже совсем недавно встали в пару и только начинают свой путь. Видно, что перспективные, видно, что у них большое будущее, но им есть над чем работать в плане скатанности, в плане общего посыла в программе. Пары действительно очень неплохие.

По поводу оценок, самый яркий пример для меня — это Павлова/Святченко, их баллы мне не совсем ясны. Для меня и в короткой, и в произвольной у них должно было больше.

— Видите ли вы в ком-то из европейских пар потенциал вырасти в топов, которые смогут конкурировать с нашими фигуристами?

— Еще свеж в памяти чемпионат России, где пары прыгают параллельные риттбергеры, флипы, лутцы, делают длинные каскады с двойными акселями, четверные подкрутки. Большинство элементов наши пары делают в плюсовой зоне, они борются за чистоту исполнения. Чтоб кто-то из европейских пар в ближайшее время приблизился к нашим ребятам, мне сложно представить. Но в долгосрочной перспективе это возможно, так как некоторые пары, которые я назвал, только начали кататься вместе и через несколько сезонов они могут достигнуть самого высокого уровня. Но сейчас такое сложно представить.

— В танцах на льду российская публика в основном следила за Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Как оцените их возвращение на крупные турниры?

— Я рад, что ребята выступают, рад, что мы увидели их на европейском турнире. По катанию ребята двигаются вперёд, они повзрослели, прибавили. Но думаю, за пьедестал им было сложно бороться в этом году. Будем следить, болеть. Тут уже от ребят зависит, как они будут выступать дальше. Мне они понравились, видно, что заряжены на новые свершения.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Joosep Martinson — International Skating Union/Getty Images

— Какие впечатления у вас остались от мужского турнира на чемпионате Европы?

— Конечно, провал Кевина Аймоза был очень неожиданный. С одной стороны, Кевин действительно очень нестабильный, но непопадание в произвольную программу для спортсмена такого уровня — это слишком. Всё-таки он действительно большой мастер конька, очень хотелось увидеть обе его программы. После первого дня это было самое яркое впечатление.

Но вообще, конечно, Адам Сяо Хим Фа — это лидер европейского мужского катания, который на чемпионате мира попробует посоревноваться с Ильёй Малининым. Понятно, что по сложности контента он уступает, но по катанию Адам сильнее. Так что их борьба будет интересной. Французы в мужском катании оставили самые яркие впечатления: и положительные, и отрицательные (улыбается).

— Нет ли ощущения, что уровень у европейских одиночников упал? Многие даже с одним четверным не справлялись.

— Надо помнить, что в европейском фигурном катании никогда не было огромной борьбы, конкуренции. На мировых первенствах в основном выигрывали американцы, японцы. Понятно, что всегда было несколько сильных спортсменов из Европы: Брайан Жубер, Флоран Амодио, Хавьер Фернандес, сейчас есть Адам Сяо Хим Фа. Но в Европе у него конкуренции нет, нет спортсмена, который мог бы побороться с ним наравне за первое место. Адам даже не на максимум откатывает свои программы и точно становится первым. Понятно, что интереса в этом для болельщиков не очень много. Адам настолько уверен в своей победе, что может даже сальто прыгнуть в своей произвольной программе, зная, что даже минус балл не отнимет у него первое место.

Трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

— Как вам фишка Адама с сальто? Крутая идея или неуважение к соперникам?

— У меня не было ощущения, что это неуважение к конкурентам. Я помню, как Женя Медведева на предолимпийском чемпионате России прыгнула нелегальный каскад, который тоже не добавлял ей баллов, просто потому, что она хотела это сделать. Здесь важна мотивация спортсмена. Я не думаю, что у Жени тогда, у Адама сейчас, была мотивация унизить кого-то из конкурентов. Я уверен, что они просто хотели сделать то, что они хотят, показать что-то интересное зрителям и немножко добавить эмоций в свою программу.

— Адам выступает за то, чтобы ISU разрешило исполнять сальто в программах. А вы поддерживаете его идею?

— Катаясь в шоу, я довольно часто вижу сальто, и для меня по ощущениям это уже не выглядит сложнее, чем, допустим, тройной тулуп. Тут смотря с чем сравнивать. Наверное, когда ты катаешься в спорте и не видишь сальто, тебе кажется, что это практически цирковой трюк. А катаясь в шоу, ты видишь, как много ребят исполняют сальто, и тебе начинает казаться, что это безопаснее многих элементов, которые входят в фигурное катание. Сейчас сальто не кажется мне более опасным, чем, например, четверной выброс. Может быть, разрешат.

— Как вам женский турнир на чемпионате Европы?

— Первое, что хочется сказать — компоненты у Анастасии Губановой могли быть выше. У неё были прекрасные прокаты и короткой, и произвольной программы. В короткой она на три с половиной балла отставала от Луны Хендрикс по компонентам — мне кажется, это много. Может быть, Луна Хендрикс и должна быть выше по компонентам, но не настолько. Но в итоге Луна — первая, Анастасия — вторая, наверное, так и должно быть, я согласен с судьями. Здесь вопрос лишь в том, что у Анастасии баллы должны быть выше, даже если то же самое место.

— Исходя из низких результатов Губановой по сезону, серебро для неё — это успех?

— Мне кажется, серебро чемпионата Европы — это для любого спортсмена большое достижение. Даже без присутствия России соревнуется целый континент, огромное количество стран, и в такой конкуренции взять медаль чемпионата Европы — это очень классно. Спортсмены, которые выигрывают медали, точно не виноваты в том, что кого-то допускают или не допускают. Настя была чемпионкой Европы, сейчас вторая, есть спад, но я уверен, что свои победы у неё ещё впереди.

Анастасия Губанова, Луна Хендрикс и Нина Пинзаррон на пьедестале чемпионата Европы Фото: Foto Olimpik/Getty Images

— Луна Хендрикс очень легко выиграла этот чемпионат Европы. Можно сказать, что она становится таким же лидером европейского катания на долгие годы, как Адам Сяо Хим Фа?

— В сознании многих болельщиков и экспертов Луна Хендрикс является законодателем мод в европейском женском катании, но я бы не сказал, что она станет настолько безоговорочным лидером, как Адам. У Луны бывают как удачные прокаты, так и неудачные, прошлый чемпионат Европы она проиграла. На данный момент она действительно номер один в Европе, но насколько это будет долго, мне сложно сказать. В Адаме я уверен больше.

— Как вы думаете, как наши фигуристы могли бы проявить себя на этом чемпионате Европы?

— Могли бы занять весь пьедестал в каждом из видов (улыбается). Но это спорт, мы не видим очного противостояния, так что это только мечты. Понятно, что каждый из тех, кто оказался на пьедестале чемпионата России, мог бы выиграть чемпионат Европы — только танцорам было бы сложно, там была бы борьба с итальянцами, англичанами. В парном катании без вариантов. Если бы не случилось ничего сверхъестественного, то наши пары заняли бы первые три места. В мужском одиночном катании Семененко, Дикиджи и Гуменник боролись бы с Адамом Сяо Хим Фа. Сложно сказать, какое бы вышло противостояние, но каждый из наших спортсменов мог бы побороться с Адамом. Кто бы выиграл — сложно предполагать. В женском одиночном наши девочки спокойно могли бы бороться с Луной Хендрикс.