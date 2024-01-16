Принципиальное соперничество капитанов, камбэк Туктамышевой! Главное о прыжковом турнире

Формат чемпионата России по прыжкам снова пересмотрели, а новые капитаны — Александр Галлямов и Дмитрий Козловский — будут отвечать за хайп.

Прыжковый турнир эволюционирует с каждым годом: в предолимпийском сезоне девушки соревновались против парней, а ивент был приурочен к Кубку Первого канала – как и через год. В сезоне-2022/2023 соревнованию дали статус чемпионата России по прыжкам и полностью переосмыслили правила, сделав командный турнир между тренерскими коллективами, добавив спортивные пары и командировав ведущих – профессионал Дмитрий Хрусталёв задавал тон, а на подхвате была олимпийская чемпионка Алина Загитова.

В этом году прыжковый турнир снова перекроили, и он пройдёт аж в три дня с 19 по 21 января. Квалификационная пятница, «личная суббота» и командное воскресенье. Подробностей пока нет – наверняка организаторы в лице ФФККР и Первого канала предоставят подробные правила ближе к старту соревнований.

А ещё прыжковый чемпионат перенесли с декабря на месяц вперёд – таким образом, были учтены пожелания прошлого года, когда турнир для технарей мог смазать подготовку к главному чемпионату России.

Действующие чемпионы России по прыжкам — Камила Валиева и Григорий Фёдоров Фото: РИА Новости

Капитанами впервые назначили парников

Популярность фигурного катания трансформируется – от классики в виде противостояния команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой на дебютном Кубке Первого канала мы пришли к задействованию фигуристов из парного катания.

Команды возглавят Александр Галлямов (действующий чемпион России в паре с Анастасией Мишиной) и Дмитрий Козловский (чемпион России 2023 года с партнёршей Александрой Бойковой). Противостояние в парах стало куда более острым, чем в женском одиночном, где теперь (или пока) царят дружба и уважение.

Организаторы сделали абсолютно правильно, выбрав принципиальных соперников. После турнира с Загитовой и Медведевой этого не было: друг другу не противостояли Щербакова и Кондратюк, Загитова и Валиева, Щербакова и Туктамышева (которые были ведущими команд на юниорском КПК). Зрителям было не так важно, кто выиграет. А когда капитаны сами подогревают своё соперничество – это гораздо интереснее.

Главная звезда — Елизавета Туктамышева

Всё ещё трудно представлять прыжковый турнир без Александры Трусовой и Анны Щербаковой – тех фигуристок, которые открыли эру четверных в женском одиночном катании. Но это неизбежно, а из супертопов зрителей будут радовать Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.

Лиза вернётся на соревнования после объявления о приостановке карьеры и серии выступлений в шоу – пусть это не совсем классический турнир, но всё же именно спортивный. Под руководством Алексея Мишина Лиза работает над восстановлением тройного акселя.

Хватает звёзд и у парней – за исключением разве что Андрея Мозалёва, который сменил тренерский штаб и перешёл от Кирилла Давыденко к Этери Тутберидзе, и сенсации этого сезона Романа Савосина, получившего травму.

Лучшие фигуристы представлены и в парах – за исключением Алёны Косторной и Георгия Куницы. Чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании объяснила, что на данном этапе подготовки они с партнёром не считают нужным выступать на прыжковом турнире.

Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мужчины: Максим Автушенко, Михаил Алексахин, Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Вадим Воронов, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Макар Пузин, Егор Рухин, Павел Савченко, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Илья Строганов, Михаил Терновский, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров, Арсений Федотов, Роман Хамзин.

Женщины: Маргарита Базылюк, Камила Валиева, Алина Горбачёва, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Алёна Жилина, Арина Калугина, Екатерина Кольцова, Елена Костылева, Варвара Кравчина, Милана Лебедева, Мария Мазур, Диана Мильто, Виктория Морозова, Арина Мохова, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Ангелина Палагина, Аделия Петросян, Надежда Понтелеенко, Алёна Принёва, Кира Трофимова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Уткина, Арина Чернобавская.

Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Наталья Хабибулина/Илья Княжук.

Расписание

(по московскому времени)

19 января, пятница

Квалификация – 15:00



20 января, суббота

Личный турнир

Спортивные пары – 14:00

Мужчины –15:30

Женщины – 17:15

21 января, воскресенье

Командный турнир – 14:00

Где смотреть

Турнир в полном объёме протранслирует онлайн-кинотеатр Okko, а также сайт Первого канала.