ЧР по прыжкам лишился главной звезды! Валиева пропускает последний старт до решения суда

Чемпионат России по прыжкам за сутки до начала квалификации лишился главной звезды. Официальная фан-группа Камилы Валиевой сообщила о снятии спортсменки с турнира по состоянию здоровья.

Новость появилась достаточно внезапно: ещё накануне в фан-сообществе появлялась информация об организации поддержки фигуристки на этом турнире. Представитель Первого канала сказал ТАСС следующее: «Камила Валиева не будет участвовать в чемпионате России по прыжкам. Зрители смогут её увидеть на турнире в спецпроекте Первого канала». Значит, всё-таки ещё есть шанс увидеть фигуристку на старте?

Возможно, дело в проблемах с прыжками: в текущем сезоне Камила не приземляла ультра-си на соревнованиях, все попытки завершались падением. В командном турнире фигуристка могла бы выступить и с тройными прыжками – один из пяти раундов как раз позволяет их исполнять, но в личном турнире без четверных далеко бы пройти не удалось.

Однако говорить о том, что дело исключительно в невосстановленном четверном тулупе, тоже преждевременно. В прошлом сезоне до чемпионата России по прыжкам все соревновательные попытки квада завершились неудачно, но именно на том турнире Валиева выступила блестяще и выехала все четверные тулупы. В текущем сезоне на соревнованиях квад тоже не пошёл, но на разминках перед стартом у Камилы четверной получался, так что квад не пропал полностью.

Нельзя исключать факт болезни или повреждения. В январе прошлого года Камиле не удалось выступить на Кубке Первого канала, потому что перед турниром она заболела и не успела толком восстановиться. Но тогда было найдено решение – Валиева стала капитаном одной из команд. В этот раз Камилу, скорее всего, привлекут в какой-то новой роли, и болельщики всё же смогут увидеть её на турнире: не зря организаторы сообщили о каком-то готовящемся «спецпроекте».

Камила Валиева на Кубке Первого канала Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но расстраивает другое: непонятно, как будет складываться концовка сезона у Валиевой и что ждёт её дальше. Чемпионат России по прыжкам должен был стать последним турниром Камилы до оглашения решения CAS по допинг-делу, которое ожидается не позднее 12 февраля 2024 года. Так что на вопрос, когда мы увидим Камилу на льду в соревновательном формате, никто пока не может дать точного ответа.