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Фигурное катание, чемпионат России по прыжкам 19 января — квалификация к личному турниру: текстовая трансляция, онлайн

Квалификация ЧР по прыжкам: снялась Валиева (и не только она), но Туктамышева в деле! LIVE
Анастасия Матросова
Елизавета Туктамышева
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19 января определятся все участники личного турнира.

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19 января в Москве стартует очередной чемпионат России по прыжкам. Первый день — квалификационный: определятся все участники личного турнира, который состоится днём позже. К сожалению

В личных соревнованиях примут участие восемь спортивных пар, восемь женщин и 12 мужчин. Заявка у парников — как раз 12 дуэтов, а вот кто-то из одиночников останется за бортом. К сожалению, стартлист редеет: накануне стало известно о снятии Камилы Валиевой, Алины Горбачёвой и Алисы Двоеглазовой.

Расписание и список участников
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В квалификации фигуристам необходимо исполнить:

  • один сольный прыжок,
  • один каскад или комбинацию из не более чем двух прыжков (ойлер считается за прыжок).

Количество попыток — не более двух, время — ровно одна минута. Элементы будут оцениваться по системе ISU, баллы за исполнение лучшей попытки каждого из элементов будут суммироваться.

В прямом эфире квалификацию прыжкового турнира будут транслировать онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала.

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