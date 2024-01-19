Квалификация ЧР по прыжкам: снялась Валиева (и не только она), но Туктамышева в деле! LIVE

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

19 января в Москве стартует очередной чемпионат России по прыжкам. Первый день — квалификационный: определятся все участники личного турнира, который состоится днём позже. К сожалению

В личных соревнованиях примут участие восемь спортивных пар, восемь женщин и 12 мужчин. Заявка у парников — как раз 12 дуэтов, а вот кто-то из одиночников останется за бортом. К сожалению, стартлист редеет: накануне стало известно о снятии Камилы Валиевой, Алины Горбачёвой и Алисы Двоеглазовой.

В квалификации фигуристам необходимо исполнить:

один сольный прыжок,

один каскад или комбинацию из не более чем двух прыжков (ойлер считается за прыжок).

Количество попыток — не более двух, время — ровно одна минута. Элементы будут оцениваться по системе ISU, баллы за исполнение лучшей попытки каждого из элементов будут суммироваться.

В прямом эфире квалификацию прыжкового турнира будут транслировать онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала.