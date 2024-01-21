Жуткое падение на чемпионате России по прыжкам! Но слёзы не помешали Лене зайти на квад

Командные соревнования на чемпионате России по прыжкам оказались чуть ли не зрелищнее, чем личные. Блестящая стратегия от двух капитанов, удачи и провалы от участников и, конечно же, нервы. Одним из самых драматичных моментов вечера стало падение юной звёздочки Елены Костылевой.
Фигуристка, которая восхитила болельщиков своими невероятными четверными, получила травму и расплакалась прямо на льду. Но всё равно решила рискнуть, чтобы не подводить команду. И это девочке всего 12 лет.
Удивительная сила воли!
Костылева уступила серебро Петросян из-за травмы
В личном турнире Костылева успешно противостояла очень опытным соперницам. Несмотря на то что фигуристка впервые принимала участие в таком крупном турнире, её решимости не было равных. 12-летняя Лена показала, что умеет добиваться первоклассных результатов. Покорив и судей, и болельщиков идеальными четверными, спортсменка заняла третье место. При этом бронзовая награда могла смениться серебряной, ведь Костылева отстала от Аделии Петросян всего на несколько баллов, при этом имея в запасе ещё один элемент.
Во время исполнения своей попытки Лена упала с сольного четверного сальхова, но у неё хватало времени, чтобы исправить его, сделав не квад, а любой тройной. Но неожиданно Костылева отказалась от этой затеи, уступив место ученице Этери Тутберидзе.
Казалось, фигуристка бросила борьбу, но причина была, и серьёзная — подопечная Игоря Лютикова сильно ударилась бедром во время падения и не стала рисковать получением травмы. Уже в таком юном возрасте Костылева понимает, когда стоит остановиться. Вероятно, она надеялась восстановиться и выложиться на максимум на следующий день.
Костылева сильно повредила руку, но зашла на квад
К сожалению, её выступление на командном турнире закончилось драмой.
В пятом раунде Лена должна была выполнить два сложных каскада, но с самого начала не задалось. После квад-сальхова фигуристка упала, неудачно приземлившись на руку. Судя по тут же выступившим слезам, это было очень болезненно. Спортсменке пришлось оказать первую помощь — медики заморозили место ушиба и наверняка посоветовали пропустить остаток соревнований. Но Костылева решила не подводить команду и предприняла ещё одну попытку сделать многооборотный прыжок. Увы, квад-лутц тоже не покорился. Ещё одно падение сильно огорчило Лену — та горько расплакалась.
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Но не за очки нужно переживать, а за здоровье юной талантливой спортсменки. По словам мамы фигуристки, та ещё недавно была травмирована:
«Лена не могла выиграть. Она пока не готова, будем готовиться на следующий год. Она после травмы, и у неё девятый день соревнований подряд. Но она великая спортсменка. Мы вообще не ожидали, что нам разрешат участвовать. У неё ещё в детстве было настолько слабенькое здоровье, что у неё стоял вопрос о жизни и смерти. Но надо бороться и заниматься спортом — пример для всех родителей», — сказала Ирина Костылева.
Хорошо, что Лена не сдаётся, но теперь тренерам фигуристки надо внимательно следить за её состоянием. Очень хочется надеяться, что травма на прыжковом чемпионате России несерьёзная и Костылева быстро восстановится после неё. Желаем Лене крепкого здоровья и удачи на будущих стартах!