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Жуткое падение Костылевой на чемпионате России по прыжкам, видео: травма, борьба с Петросян, попытка четверного

Жуткое падение на чемпионате России по прыжкам! Но слёзы не помешали Лене зайти на квад
Екатерина Авдонина
Жуткое падение на чемпионате России по прыжкам!
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Юная Костылева не хотела подводить красную команду и рискнула. А ведь фигуристка и до этого была сильно травмирована. Какой ужас!

Командные соревнования на чемпионате России по прыжкам оказались чуть ли не зрелищнее, чем личные. Блестящая стратегия от двух капитанов, удачи и провалы от участников и, конечно же, нервы. Одним из самых драматичных моментов вечера стало падение юной звёздочки Елены Костылевой.

Фигуристка, которая восхитила болельщиков своими невероятными четверными, получила травму и расплакалась прямо на льду. Но всё равно решила рискнуть, чтобы не подводить команду. И это девочке всего 12 лет.

Удивительная сила воли!

Костылева уступила серебро Петросян из-за травмы

В личном турнире Костылева успешно противостояла очень опытным соперницам. Несмотря на то что фигуристка впервые принимала участие в таком крупном турнире, её решимости не было равных. 12-летняя Лена показала, что умеет добиваться первоклассных результатов. Покорив и судей, и болельщиков идеальными четверными, спортсменка заняла третье место. При этом бронзовая награда могла смениться серебряной, ведь Костылева отстала от Аделии Петросян всего на несколько баллов, при этом имея в запасе ещё один элемент.

Подробнее про личный турнир у девушек:
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Петросян — без титула на прыжковом ЧР. Она боролась с юниорками из «истории с йогуртом»!

Во время исполнения своей попытки Лена упала с сольного четверного сальхова, но у неё хватало времени, чтобы исправить его, сделав не квад, а любой тройной. Но неожиданно Костылева отказалась от этой затеи, уступив место ученице Этери Тутберидзе.

Казалось, фигуристка бросила борьбу, но причина была, и серьёзная — подопечная Игоря Лютикова сильно ударилась бедром во время падения и не стала рисковать получением травмы. Уже в таком юном возрасте Костылева понимает, когда стоит остановиться. Вероятно, она надеялась восстановиться и выложиться на максимум на следующий день.

Костылева сильно повредила руку, но зашла на квад

К сожалению, её выступление на командном турнире закончилось драмой.

В пятом раунде Лена должна была выполнить два сложных каскада, но с самого начала не задалось. После квад-сальхова фигуристка упала, неудачно приземлившись на руку. Судя по тут же выступившим слезам, это было очень болезненно. Спортсменке пришлось оказать первую помощь — медики заморозили место ушиба и наверняка посоветовали пропустить остаток соревнований. Но Костылева решила не подводить команду и предприняла ещё одну попытку сделать многооборотный прыжок. Увы, квад-лутц тоже не покорился. Ещё одно падение сильно огорчило Лену — та горько расплакалась.

Трансляция чемпионата России по прыжкам доступна в Okko.

Но не за очки нужно переживать, а за здоровье юной талантливой спортсменки. По словам мамы фигуристки, та ещё недавно была травмирована:

«Лена не могла выиграть. Она пока не готова, будем готовиться на следующий год. Она после травмы, и у неё девятый день соревнований подряд. Но она великая спортсменка. Мы вообще не ожидали, что нам разрешат участвовать. У неё ещё в детстве было настолько слабенькое здоровье, что у неё стоял вопрос о жизни и смерти. Но надо бороться и заниматься спортом — пример для всех родителей», — сказала Ирина Костылева.

Хорошо, что Лена не сдаётся, но теперь тренерам фигуристки надо внимательно следить за её состоянием. Очень хочется надеяться, что травма на прыжковом чемпионате России несерьёзная и Костылева быстро восстановится после неё. Желаем Лене крепкого здоровья и удачи на будущих стартах!

Личный турнир в парах и у одиночников тоже получился незабываемым:
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