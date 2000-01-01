Кому не было равных в акселе, а кому — в лутце?
Собрали все лучшие попытки из личного и командного турнира ЧР по прыжкам, кто-то из фигуристов попал в список несколько раз!
Лучший тройной аксель
Софья Муравьёва (1/4 финала личного турнира)
Сумма: 10,93
Сумма: 10,93
Лучший четверной тулуп
Маргарита Базылюк (финал личного турнира)
Сумма: 12,67
Сумма: 12,67
Лучший четверной сальхов
Елена Костылева (1/4 финала личного турнира), Иван Попов (командный турнир)
Сумма: 12,93
Сумма: 12,93
Лучший четверной риттбергер
Евгений Семененко (1/4 финала личного турнира)
Сумма: 14,00
Сумма: 14,00
Лучший четверной флип
Арсений Федотов (1/4 финала личного турнира), Аделия Петросян (командный турнир)
Сумма: 14,30
Сумма: 14,30
Лучший четверной лутц
Арсений Федотов, Лев Лазарев, Владислав Дикиджи
(личный турнир)
Сумма: 14,95
(личный турнир)
Сумма: 14,95
Лучшая комбинация из двух прыжков
Марк Кондратюк
1|4 финала личного турнира
Четверной сальхов – тройной аксель
Сумма: 20,29 балла (база 17,7)
1|4 финала личного турнира
Четверной сальхов – тройной аксель
Сумма: 20,29 балла (база 17,7)
Лучшая комбинация из трёх прыжков
Евгений Семененко
1/2 финала личного турнира
Тройной аксель – тройной аксель – тройной аксель
Сумме: 25,60 (база 24,0)
1/2 финала личного турнира
Тройной аксель – тройной аксель – тройной аксель
Сумме: 25,60 (база 24,0)
Лучшая комбинация из пяти прыжков
Лев Лазарев
Командный турнир
Четверной лутц – тройной тулуп – двойной аксель – двойной аксель – тройной тулуп
Сумма: 29,18 (база 26,50)
Командный турнир
Четверной лутц – тройной тулуп – двойной аксель – двойной аксель – тройной тулуп
Сумма: 29,18 (база 26,50)
У Муравьёвой лучший аксель, а у Петросян — флип? Лучшие прыжки турнира в Москве
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