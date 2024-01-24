Американский журналист проигнорировал каскад Базылюк — и нарвался на критику от подписчицы

После чемпионата России по прыжкам новостные сводки облетел очередной эфир Дэйва Лиса — американского блогера, который известен предвзятым отношением к России, особенно к Этери Тутберидзе и её группе.

Это Лис поделился инсайдом о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина под флаг сборной США (инсайд, как мы понимаем, не сбылся — Диана и Глеб стали выступать за Грузию), он же обвинил в употреблении запрещённого препарата Анну Щербакову, а Тутберидзе в ответ за всё «хорошее» назвала журналиста дерьмом.

Теперь он не смог пройти мимо уникального каскада Маргариты Базылюк — 12-летней воспитанницы Тутберидзе. Став победительницей прыжкового турнира, Рита зашла на безумную комбинацию уже вне конкурса. И идеально исполнила два подряд четверных сальхова через ойлер!

Трансляция чемпионата России по прыжкам доступна в Okko.

«Я подумал, что это отвратительно, — заявил Дэйв Лис в эфире. — Смогут ли её кости потом вообще функционировать?»

С ним согласился коллега по подкасту Джонатан Байер:

«Если посмотреть на это видео с чемпионата по прыжкам, кто-то точно будет в восторге — но не я. В этом было что-то тревожное и совсем не впечатляющее».

Однако реакция иностранцев была не сплошь отрицательной. Журналист и комментатор фигурного катания Филип Херш выложил в соцсетях видео каскада и подписал:

«Мисс Базылюк 12 лет, она тренируется у Тутберидзе (разумеется) и выполнила знаковую комбинацию на чемпионате России по прыжкам, который и выиграла».

Досталось и блогеру Джеки Вонгу — может быть, не особо известному в широких кругах, но довольно заметной персоне в нишевой журналистике. По версии The Wall Street Journal, он и вовсе является самым авторитетным источником информации в сфере фигурного катания!

Вонг известен тем, что посещает практически все соревнования под эгидой ISU и ведёт онлайн-трансляции не только с прокатов, но и с тренировок, информируя подписчиков, какие прыжки были исполнены фигуристами и насколько качественно.

Когда Россию отстранили от участия в международных соревнованиях, Вонг стал игнорировать наши внутренние старты (хотя раньше с удовольствием анализировал чемпионат России) — и если писал что-то о российских фигуристах, то только о допинговом деле Камилы Валиевой.

На следующий день после завершения прыжкового чемпионата он выложил видео тройного акселя японки Ханы Ёсиды, который она исполнила на одном из японских турниров.

«Два дня назад Маргарита Базылюк прыгнула четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов, всё ещё жду, когда ты покажешь это!» — написала в реплаях пользовательница соцсети Александра Дюбуа.

Вонг проигнорировал Александру, а в ответ от других подписчиков она получила лишь отповедь о том, что Базылюк принимает допинг. Но приятно, что каскад Маргариты зацепил за рубежом хоть кого-то.

Кстати, на тренировке комбинацию повторила принципиальная соперница Риты — бронзовый призёр прыжкового чемпионата Елена Костылева.