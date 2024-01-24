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Фигуристка Мария Симонова ударилась головой о лёд: видео, информация про потерю памяти, комментарии тренеров

14-летняя фигуристка страшно ударилась головой о лёд. Писали даже про потерю памяти!
Валерия Кукалева
14-летняя фигуристка страшно ударилась головой
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Мария Симонова упала при выполнении поддержки на соревнованиях в Москве.

Одним из неприятных хайлайтов чемпионата России по прыжкам стало падение юной одиночницы Елены Костылевой, которая неудачно приземлилась на руку, но после заморозки всё равно пошла на очередную сложную комбинацию.

Новая неделя тоже не пощадила — на московском турнире «На призы президента ФФКМ» пострадала 14-летняя юниорка Мария Симонова, которая выступает в парном катании с Мартином Бреславским. Фигуристка упала во время выполнения поддержки — на видео видно, как она ударилась головой.

Мария поднялась на ноги, но не сумела возобновить программу сразу — потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Затем они всё же откатали постановку до конца и получили от судей 42,51 балла.

Со льда Симонову уводили под руки, в «кисс энд край» она не появилась, а затем было официально объявлено о снятии пары с турнира.

Что известно о состоянии фигуристки?

Марию срочно госпитализировали – это подтвердили её тренеры Сергей Росляков и Бетина Попова. По данным «Матч ТВ», у фигуристки частичная потеря памяти, но Попова не подтвердила эту информацию.

«Вижу сейчас много недостоверной информации, которая касается моих спортсменов. Дорогие журналисты, успокойтесь и не пишите глупости. Я обязательно сообщу необходимую информацию, если это потребуется. Спасибо, что переживаете за нас», — написала тренер в соцсетях.

Подробнее ситуацию описала Нина Мозер, присутствовавшая на ледовой арене во время инцидента.

«Все ждут информацию после обследования, что именно у неё с головой. Падение было очень тяжёлое и серьёзное. Я видела это, осталась под впечатлением от этого падения. На глазах у неё потемнела шишка на голове.

Но она докатала программу, поэтому нет понимания того, насколько серьёзная травма. Хорошая девочка, очень жаль, что так случилось», — сказала Мозер в комментарии «РИА Новости Спорт».

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Наконец, Бетина Попова напрямую опровергла информацию о частичной потере памяти.

«Рентген не выявил серьёзных последствий падения. Маша уже шутит с партнёром, он с ней на связи и очень переживал за неё. Сейчас он находится с нами, в больнице, и ждёт Машу после обследования.

Видели в лентах новость про её потерю памяти — с памятью все хорошо. Партнёра помнит, тренера помнит, программу помнит, так что всё хорошо. Ждём результатов дальнейших обследований, чтобы исключить все риски».

Кстати, Мартин Бреславский — сын известного музыканта Доминика Джокера:
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