Самая перспективная юная фигуристка: Базылюк или Костылева? Рейтинг

Воспитанница Тутберидзе в 12 лет уже вошла в историю, прыгнув каскад из двух четверных.

Кроме широко известных и признанных звёзд в женском одиночном катании, у нас есть много перспективных и очень талантливых фигуристок-юниорок. Уже сейчас они показывают отличные результаты на стартах, а кто-то из них даже может составить нешуточную конкуренцию взрослым.

Изучение элементов ультра-си не вызывает у этих девочек страха: они с азартом покоряют четверные прыжки, тройные аксели и мощнейшие какскады и комбинации с ними. Болельщики и то больше боятся! Ведь совсем юные девчонки, не жалея себя, бьются о лёд в погоне за совершенством. Трудолюбия и упорства им точно не занимать, как и заложенного в них потенциала. С таким подрастающим поколением Россия ещё долго будет править балом в женском виде.

Вот только главные международные титулы всё равно достанутся, скорее всего, единицам (разумеется, когда с наших фигуристов наконец-то снимут злополучный бан). А то и вовсе кому-то одному.

В нашем рейтинге лидерство захватить может тоже лишь одна претендентка на победу, хотя все, безусловно, заслуживают выиграть. Так давайте выберем общими усилиями самую перспективную юниорку России. Внизу 10 номинанток, голосуйте!

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