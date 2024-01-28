Самая перспективная юная фигуристка: Базылюк или Костылева? Рейтинг

Кроме широко известных и признанных звёзд в женском одиночном катании, у нас есть много перспективных и очень талантливых фигуристок-юниорок. Уже сейчас они показывают отличные результаты на стартах, а кто-то из них даже может составить нешуточную конкуренцию взрослым.
Изучение элементов ультра-си не вызывает у этих девочек страха: они с азартом покоряют четверные прыжки, тройные аксели и мощнейшие какскады и комбинации с ними. Болельщики и то больше боятся! Ведь совсем юные девчонки, не жалея себя, бьются о лёд в погоне за совершенством. Трудолюбия и упорства им точно не занимать, как и заложенного в них потенциала. С таким подрастающим поколением Россия ещё долго будет править балом в женском виде.
Вот только главные международные титулы всё равно достанутся, скорее всего, единицам (разумеется, когда с наших фигуристов наконец-то снимут злополучный бан). А то и вовсе кому-то одному.
В нашем рейтинге лидерство захватить может тоже лишь одна претендентка на победу, хотя все, безусловно, заслуживают выиграть. Так давайте выберем общими усилиями самую перспективную юниорку России. Внизу 10 номинанток, голосуйте!
- Если вы хотите поднять кого-то из участниц в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Маргарита Базылюк (12 лет)
Круговорот одарённых девушек в группе Этери Тутберидзе никогда не прекращается. Сейчас в «Хрустальном» подрастает очередная юная звёздочка. Маргарита Базылюк в свои 12 лет уже отлично владеет четверным тулупом и четверным сальховом и регулярно демонстрирует их на соревнованиях. Недавно она завоевала титул чемпионки России по прыжкам и сразила всех, прыгнув на публике фантастический каскад из двух четверных сальховов через ойлер. На подходе у Маргариты и тройной аксель: а ведь составить ей конкуренцию другим девушкам и сейчас очень сложно.
Алиса Двоеглазова (15 лет)
Хотя Алиса Двоеглазова не смогла выступить на прыжковом чемпионате России из-за травмы колена, нет ни капли сомнений, что она претендовала там на самые высокие места. Воспитанница Тутберидзе не первый год показывает на соревнованиях четверной тулуп и сложнейший четверной лутц, не оставляя соперницам шансов при чистом прокате.
Не за горами тот день, когда Алиса составит компанию взрослым фигуристкам. Она наверняка вмешается в их битву за медали и заявит о себе максимально громко.
Алёна Принёва (13 лет)
Многие видят в Алёне Принёвой из ЦСКА вторую Александру Трусову. Девушка действительно имеет внешние сходства с Русской ракетой, но главное — тоже бесстрашно покоряет четверные прыжки, раздвигая границы возможного. Главный козырь Алёны на соревнованиях — роскошный четверной лутц, который она прыгает в том числе в каскаде с тройным тулупом, набирая за один элемент под 20 баллов!
В арсенале фигуристки есть и другие квады, но менее стабильные. Впрочем, это лишь означает, что ей есть куда усложняться. Алёна неустанно держит конкуренток в напряжении и вызывает у болельщиков ностальгию, катаясь в произвольной под музыку из сериала «Игра престолов».
Елена Костылева (12 лет)
Елена Костылева, по сути, ещё даже не юниорка ни по меркам международного союза конькобежцев, ни по меркам нашей российской федерации фигурного катания. 12 лет ей исполнилось осенью, поэтому в этом сезоне она так и не смогла поучаствовать в юниорской серии Гран-при России и продолжает кататься по детским турнирам. Однако невероятно одарённая спортсменка всё равно стремительно завоёвывает сердца болельщиков и на всеобщую радость выступила на прыжковом турнире. Великолепный четверной сальхов принёс ей бронзовую награду, а зрители, помимо прыжков, смогли насладиться потрясающим скольжением Лены.
Как и Базылюк, Лена покорила каскад из двух четверных сальховов через ойлер, но показывала его пока только на видео с тренировки. Также она готовится усилить контент четверным тулупом и тройным акселем.
Мария Мазур (14 лет)
Мария Мазур из «Ангелов Плющенко» всегда производит яркое впечатление на соревнованиях, хотя до медалей в этом сезоне пока ни разу не добралась. Девушка упорно штурмует четверной тулуп, теряя из-за неудачных попыток драгоценные баллы, но не изменяет курсу на демонстрацию сложности. Её настойчивость окупилась совсем недавно: на юниорском Гран-при России в Самаре она бесстрашно дважды зашла на коварный квад и один из них триумфально приземлила в каскаде с двойным тулупом.
Мария Гордеева (14 лет)
Воспитанница Сергея Давыдова владеет четверным тулупом и четверным сальховом и хотя бы один из них обязательно пробует на соревнованиях. Над стабильностью Маше ещё предстоит проделать немалую работу, но зато в списке её достижений значатся две бронзы с важных внутренних стартов — первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при России. Обе медали она завоевала в жёсткой схватке с ученицами Плющенко в прошлом сезоне и, конечно, постарается снова подняться на подиум этих турниров.
Софья Титова (15 лет)
В прошлом сезоне ученица Евгения Плющенко устраивала настоящий парад ультра-си во время соревнований, выкатывая произвольную с двумя тройными акселями и двумя четверными сальховами. Судьи старательно искали у неё недокруты и жёстко наказывали, но зато болельщики отдавали девушке должное и восхищались её прыжковым талантом.
В данный момент Софья Титова временно сосредоточилась на презентации своих постановок и не демонстрирует ультра-си на стартах. Однако все понимают, что суперэлементы ещё вернутся в её программы и она вновь поразит высокой сложностью, с которой справляется не каждый мужчина.
Кира Трофимова (14 лет)
Кира Трофимова пока не вставляет в свои программы четверные прыжки и тройной аксель, хотя тренирует их и желает сделать что-то из ультра-си на соревнованиях уже в этом сезоне. Тем не менее представительница «Ангелов Плющенко» привлекает внимание болельщиков прекрасной презентацией и пониманием музыки. Некоторые даже сравнивают её с Алёной Косторной! Более высокой похвалы в плане компонентов сложно представить.
Елизавета Лабутина (15 лет)
Юная фигуристка из Екатеринбурга не уступает многим коллегам из Москвы и Санкт-Петербурга. В своём регионе она прочно занимает лидерство на юниорских турнирах и достойно выступает на общероссийских стартах. Лиза активно тренирует тройной аксель с четверным тулупом и пробует их на соревнованиях. Своим примером она рушит стереотип, будто изучение ультра-си — прерогатива столичных спортсменок, а добиться успеха можно лишь под руководством известного тренера.
Лидия Плескачёва (13 лет)
В этом сезоне Лидия Плескачёва совершила заметный прорыв и выиграла серебро на этапе юниорского Гран-при в Самаре. Залог успеха спортсменки — тройной аксель, которым она регулярно радует на соревнованиях. Ультра-си элементов она не боится и в дополнение к трикселю осваивает четверной тулуп. Несколько попыток выполнить его чисто в произвольной пока не увенчались успехом, но её упорство должно окупиться. Тем более она пробует катать контент одновременно с тройным акселем и квадом, а это крайне сложная задача.