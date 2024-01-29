«И каждый раз навек прощайтесь». Как прошли две премьеры Валиевой в Петербурге?

80 лет минуло со дня полного снятия блокады Ленинграда. Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию 2024 года посвятили этой памятной дате, а в «Ледовом дворце» в воскресенье, 28 января, состоялся концерт-спектакль на льду, срежиссированный Ильёй Авербухом.

Дневное шоу стартовало в 13:00, вечернее – в 18:00, и в оба показа зал был заполнен практически под завязку. Главной звездой вечера стала Камила Валиева. Специально к этому концерту были поставлены два новых сольных номера, ими фигуристка занималась вместе с Авербухом.

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Обе программы Камила откатала под живой вокал. Композицию «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» исполнила оперная солистка Большого театра Ксения Дежнёва, а песня «С любимыми не расставайтесь» прозвучала в исполнении Зары.

По элементам всё на месте: в вечернем исполнении «Улетай на крыльях ветра» Валиева приземлила тройной тулуп, но сдвоила сальхов. Основной упор фигуристка сделала на красивые спирали, а эффект волшебства добавила дым-машина.

В конце номера Камиле прилетело письмо от любимого человека, фигуристка подняла его и прижала конверт к груди.

Номер в концовке концерта под вокал Зары – совсем другая история, глубоко драматичная. Первые 40 секунд номера Камила стоит практически неподвижно, но владеет вниманием всего зала. Простота, красота, душа и невероятная по силе эмоциональная вовлеченность – так можно охарактеризовать творчество Авербуха и Валиевой.

«Но если я безвестно кану, // Короткий свет луча дневного, // Но если я безвестно кану // За звёздный пояс, в млечный дым?» – строчки из текста песни трогают до глубины души вкупе с катанием Камилы. А дополнительной драмы добавляет тот факт, что совсем скоро станет известен вердикт суда по тянущемуся два года делу спортсменки.

У каждого из участников была какая-то сольная реплика, своя история. Все эти моменты, эти мгновения запечатлел военный корреспондент Алексей Ягудин: он появился в самом начале спектакля. Александр Самарин исполнил номер под композицию «На безымянной высоте», Марк Кондратюк – под «Свет вечного огня», Евгений Семененко – под «Ленинградскую балладу».

Отдельное место в спектакле заняли массовые номера в исполнении солистов Санкт-Петербургского ледового театра – ярко встретила публика фигуристов-акробатов, к примеру, Полину Панькову, которая представила номер на полотнах, основанный на дневниковых записях своего прадеда, Бориса Варламова.

Ещё одним связующим звеном выступил образ поэтессы Ольги Берггольц. На сцене в специально построенной для концерта радиорубке этот образ воплотила в жизнь Елизавета Арзамасова. На льду голосом блокадного Ленинграда стала Оксана Домнина.

Фразой Берггольц «Клянусь, что мы бессмертны» ознаменовался самый проникновенный момент вечера: все участники шоу оказались на льду и подняли вверх свечи. Память жертв блокады почтили минутой молчания.