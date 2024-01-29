Камилу признали виновной в нарушении антидопинговых правил и наказали по максимуму. Возможно, не только она лишится важных медалей.

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Подробно о дисквалификации Валиевой. Что с золотом ОИ, можно ли оспорить?

Всё закончилось весьма плачевно. CAS вынес обвинительный вердикт в отношении Камилы Валиевой и признал её виновной в намеренном применении запрещённого вещества.

Четыре года дисквалификации и, возможно, «минус» золото олимпийского командника для сборной России.

Это трагедия!

Валиева признана виновной в употреблении допинга

Развязка самого громкого допингового дела в фигурном катании за последние годы оказалась долгожданной и вместе с тем шокирующей.

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес обвинительный вердикт в отношении Камилы Валиевой, виновной в употреблении запрещённого вещества триметазидин на чемпионате России — 2021 в Санкт-Петербурге.

Наказанием за нарушение антидопинговых правил стала дисквалификация на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Это максимальный срок, который требовали для фигуристки такие инстанции, как Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

В заявлении CAS отмечено, что решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА (ДАК) по этому делу было отменено.

Главной точкой в исходе судебного разбирательства стал тот факт, что Валиева не стала отрицать наличие триметазидина в положительной допинг-пробе. Однако её защита не смогла доказать, что нарушение антидопинговых правил носило непредумышленный характер.

В силу недостатка весомых доказательств смягчить наказание в CAS посчитали невозможным и дополнительно заметили, что статус «защищённого лица» не распространяется на проверку наличия злого умысла — стандарты одинаковы как для взрослых спортсменов, так и для несовершеннолетних атлетов.

Лишат ли золота всю команду?

Среди последствий наказаний для Камилы — лишение всех медалей, титулов, денежных призов, полученных во время дисквалификации. Таким образом, Валиева перестала быть олимпийской чемпионкой Пекина в составе сборной России.

Сборная России на командном турнире Олимпийских игр Фото: РИА Новости

По поводу команды, в которую, помимо Камилы, входили Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов, ждём решения ISU — спортивный арбитражный суд не рассматривал вопрос о перераспределении медалей.

Решение ещё можно оспорить?

По мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, ещё не всё потеряно.

«Юридически дисквалификацию Камилы можно оспорить. По процессуальным основаниям можно обратиться в Верховный суд Швейцарии в течение 31 дня. Но только по процессуальным основаниям. По существу, Верховный суд Швейцарии не рассматривает дела, потому что считается, что стороны согласились на решение на обязательность решения арбитражного суда. Если сторона Камилы посчитает, что её права были нарушены и решение необъективно, то такое решение может быть обжаловано», — сказала специалист в беседе с «Чемпионатом».