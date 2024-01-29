«Наконец-то мы освободились от неё». Зарубежные фанаты радуются исходу дела Валиевой

Вердикт по делу Камилы Валиевой наконец-то вынесен, и он, к сожалению, совершенно неутешительный. CAS вынес максимально строгий приговор, а апелляцию можно подать лишь на процессуальные решения.

В России представители мира фигурного катания отреагировали очень резко: Татьяна Тарасова прокляла судей CAS за это решение, а Алексей Железняков назвал его западным.

Как на ситуацию смотрят болельщики из-за рубежа?

Практически в один голос болельщики из разных стран подчёркивают, что необходимо расследование в отношении персонала спортсменки.

_baechamel: «Как предсказывалось, они пожертвовали Камилой, когда мы знаем, что вся команда Тутберидзе ответственна и должна попасть под расследование».

trusovaquads: «Я думаю, мы все должны помнить: несмотря на то что случилось – она ребёнок».

youngeiyou: «Спасибо, Господи, но это, конечно, означает, что что-то должны сделать с Этери и Ко… Естественно, вы не можете признать виновной в допинге 15-летнюю, не изучив тренерскую среду, которая, скорее всего, способствовала этому? Она же не нашла эти препараты сама?»

yunas_larks: «Записываем: CAS позволяет детям нести ответственность за допинг и абьюз, пока их тренеры могут продолжать тренировать, давать допинг и абьюзить детей».

haeinstorm: «Шаг в правильном направлении, в то же время это ничего не значит, если Этери Тутберидзе и её команда тренируют дальше абсолютно невредимые».

Некоторые болельщики выступают более категорично, они радуются дисквалификации спортсменки вне зависимости от подробностей дела.

BevSmithWrites: «Аллилуйя. Камила Валиева получает четырёхлетний допинг-бан с декабря 2021-го. Это означает, что её олимпийские результаты аннулированы. Это заняло много времени, но это месседж для российской допинг-системы. Чистый спорт имеет значение».

mindenerva_: «Наконец-то! Наконец-то мы освободились от неё! Нормальные люди получат свои медали, вперёд».

Dornshren8: «Я думаю, четырёхлетний бан Камилы Валиевой справедлив, защищённое лицо она или нет. Атлет соревнуется один, так что их обязанность – играть по правилам. В то же время команда Валиевой должна попасть под расследование, поскольку Камила была несовершеннолетней на тот момент».

virtuemoired: «В заключение: очень выгодно давать допинг несовершеннолетним спортсменам, потому что в конце дети всё равно возьмут вину на себя, пока вы продолжаете абьюзить новых, ещё более юных девочек. Для Этери и Ко это ситуация win-win».

Кто-то из болельщиков смотрит на ситуацию по-философски: дело Камилы Валиевой может повлиять на дальнейшие разбирательства в отношении других спортсменов, а её кейс изменит существующие правила.

andthewaltz: «Этери не будет наказана задним числом в соответствии с новыми правилами по многим причинам. Но самое конструктивное, что можно будет из этого извлечь – ВАДА обновит свои правила насчёт того, кто виноват в применении допинга несовершеннолетними, включив в него тренеров и федерацию».