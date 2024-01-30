Есть ли шанс на апелляцию, накажут ли тренеров и что будет с командной медалью?

Валиеву дисквалифицировали на четыре года — что будет дальше?

CAS наконец огласил вердикт по делу Камилы Валиевой — фигуристка дисквалифицирована на четыре года с аннулированием результатов. Но эпопею с допинг-скандалом спортсменки вряд ли можно считать завершённой. Что же будет дальше? Проясняем в нашем материале.

Есть ли шанс на пересмотр решения суда?

В заявлении CAS говорится, что «решение является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям». Стороны могут обжаловать решение лишь в случае процессуальных нарушений. Если апелляция будет удовлетворена, дело вновь будет рассмотрено в CAS. Но шансы на то, что что-то изменится, крайне малы, считают юристы.

«К сожалению, здесь мало что можно сделать. Можно обсуждать, насколько адекватен срок, но что‑то изменить вряд ли получится. Обращаться в швейцарские суды неперспективно, потому что практически не бывает отмен решения CAS», — сказал юрист Алексей Панич «Матч ТВ».

Что будет с карьерой Камилы Валиевой?

Российская фигуристка дисквалифицирована на четыре года с 25 декабря 2021 года — соответственно, начиная с этой даты все её результаты аннулированы. Камила лишается титулов олимпийской чемпионки 2022 года в команде, чемпионки Европы, чемпионки России, чемпионки России по прыжкам, серебряной и бронзовой наград чемпионатов России, медалей этапов Гран-при России, а также призов за все эти достижения. Помимо участия в соревнованиях, Валиевой запрещено тренироваться (можно только в частном порядке). Вернуться к тренировкам со специалистами она сможет 24 октября 2025 года — за два месяца до истечения срока дисквалификации. В то же время фигуристка может участвовать в шоу, но только в коммерческих, не субсидированных государством.

Камила Валиева Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Понесут ли наказание тренеры Валиевой?

Признание вины Валиевой не означает невиновность её тренеров, объясняет спортивный юрист Анна Анцелиович.

«Судя по решению, которое опубликовал CAS, был установлен намеренный приём. Поскольку была вина спортсменки и персонала, мы без текста решения не узнаем. Это не означает, что речь идёт исключительно о вине Валиевой.

Мы не знаем, были ли ещё в отношении кого-то открыты дела. CAS не рассматривал этот вопрос сегодня. Здесь дальше зависит от работы антидопинговых организаций, РУСАДА, ISU, ВАДА – открыли ли дела против кого-то», — сказала Анцелиович «Чемпионату».

РУСАДА объявляло о начале расследования в отношении персонала фигуристки ещё 11 февраля 2022 года, но о его результатах до сих пор неизвестно. Инициируют ли другие организации дела в отношении окружения Валиевой — тоже вопрос открытый. Призыв ВАДА ввести уголовную ответственность за склонение детей к допингу сразу после оглашения вердикта по делу Камилы намекает на то, что такой вариант возможен.

«Применение допинга в отношении детей непростительно. ВАДА призывает власти государств рассмотреть возможность принятия законов, в соответствии с которыми применение допинга в отношении несовершеннолетних будет считаться уголовным преступлением», — говорится в заявлении организации.

Что будет с медалью командного турнира?

Дисквалификация Валиевой не лишает автоматически российскую команду золота командного турнира Олимпиады-2022. CAS не рассматривал вопрос распределения медалей Пекина — окончательное решение остаётся за МОК и ISU. Вероятно, у российской команды отнимут очки, заработанные Камилой, и она откатится на четвёртое место в турнирной таблице. Но лазейки для сохранения награды всё же есть. Регламент командного турнира не предусматривает ситуации, когда один из членов сборной подвергается дисквалификации. Как минимум на этот факт упор могут сделать наши юристы, если дело дойдет до CAS. А в случае лишения российских спортсменов медалей суду быть — на это намекнул ОКР в своём заявлении:

«ОКР будет внимательно следить за дальнейшими шагами и решениями международных спортивных организаций и в случае необходимости примет надлежащие меры по юридической защите российских интересов».

Заседание совета ISU, на котором решится вопрос результатов командного турнира Олимпиады-2022, пройдёт 7 февраля.