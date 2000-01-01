Собака Валиевой могла заменить дедушкин стакан!
Домашнюю любимицу Камилы могли использовать в судебных прениях. Об этом рассказал журналист Влад Жуков.
Кроме приснопамятного дедушкиного стакана, продумывалась и другая версия. «В ней фигурировала собака Камилы, но от неё быстро отказались, потому что это совсем вряд ли было возможно», — сказал Жуков.
А какая собака у Камилы?
Собачку породы шпиц зовут Лёва, живой пушистый подарок фигуристке преподнёс её фан-клуб.
Трясётся при виде Тутберидзе
«Нравится ли он Тутберидзе? Да, он ей нравится. Он очень любит её, когда видит Этери Георгиевну, даже трясётся», — говорила Валиева.
И снималась на телевидении!
Лёва и Камила участвовали в шоу «Видели видео» с другими олимпийскими чемпионами и их питомцами.
Хороший мальчик не может быть виновен!
По глазам видно, что он не принимал триметазидин.
Что известно про собаку Валиевой, которую могли использовать как версию в суде?
Читайте также
Кому достанутся медали Валиевой?
Страшные травмы фигуристок-парниц
Костомаров осваивает синхронное плавание. Видео
Кто сделал лучшие элементы на ЧР по прыжкам?
14-летний юниор Тутберидзе перепрыгал всех!
Фигуристы поставили танец под трек гонщика Ф-1
Самые эффектные образы фигуристок на ЧЕ
Губанова — Барби, а у Хендрикс — секс-бомба
Обжигающий стиль лучшей фигуристки Европы
Как дочь Тутберидзе выступает за Грузию
Кого босс фигурки отругал за выступление в шоу?
Лучшие показательные номера на ЧР-2024
Стоимость прыжков фигуристок в произвольной ЧР
Какой танец исполняет вице-чемпион России Дикиджи?
Фигуристки сразили наповал на жеребьёвке ЧР-2024!
Все звёзды на чемпионате России — 2024