Нашу фигурку ждёт ещё один суд? О бронзе грезили канадцы — но решение удивило всех

Вместо золота – бронза. Сборная Олимпийского комитета России лишилась первого места в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, но по итогам пересчёта баллов осталась на третьем месте.

Такое решение вынес Международный союз конькобежцев (ISU) после того, как CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Фигуристка не получит командную медаль, но награду могут получить те, чьи результаты остались на месте – это Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Каким образом в ISU пересчитали результаты командного турнира?

20 баллов, которые заработала Камила Валиева в командном турнире, вычли из результата сборной. Но при этом результаты турнира девушек внутри командника не пересчитали: японки Вакаба Хигути и Каори Сакамото остались с девятью баллами за короткую и за произвольную программы, канадка Мэдлин Шизас и американка Карен Чен также остались при своих баллах.

Таблица из официального релиза ISU

Изначально все предполагали, что Россия опустится на четвёртую строчку после аннулирования результатов Валиевой. Камила выиграла и короткую, и произвольную программы, и если бы после её отстранения пересчитали результаты всех девушек и добавили бы каждой по одному баллу, то Россия опустилась бы на четвёртое место в итоговой таблице.

По сути, прямо сейчас судьбу медали решил один балл (у команды ОКР в новой таблице – 54 очка, у Канады – 53). Например, не опереди Марк Кондратюк Винсента Чжоу в произвольной программе, не займи он второе место, которое тогда казалось сенсационным – у российских фигуристов было бы на балл меньше: то есть одинаковые очки с Канадой. Как в таком случае поступили бы в ISU, никто не знает.

Не исключено, что ожидающая бронзу канадская сторона будет подавать апелляцию на решение ISU, поскольку чётко прописанного регламента в этом случае не существует. В других видах спорта правила насчет аннулирования результатов в случае обнаружения допинга у кого-то из членов команды чётко прописаны.

К примеру, если речь о лыжной или биатлонной эстафете, то дисквалифицируют всю четвёрку, если допинг обнаружили у кого-то из спортсменов. В игровых же видах (волейбол, баскетбол, хоккей) результаты не аннулируют, если допинг обнаружен у одного или двух участников команды: дисквалификация возможна, если на нарушении правил пойманы трое и более человек.

Командный турнир фигуристов на Олимпийских играх – очень молодой вид, который в 2022 году проводился всего третий раз в истории. Поэтому и правила всё ещё очень сырые и не до конца прописанные: чёткого пункта по поводу того, как пересчитывать баллы в случае дисквалификации одного из спортсменов, попросту нет. Как нет и прецедента.

Ещё вчера Федерация фигурного катания Канады приветствовала решение CAS по делу Валиевой и отмечала, что гордится самоотдачей и спортивным мастерством канадских фигуристов, которые они демонстрировали на протяжении всего процесса. Позднее пост пропал из соцсетей Skate Canada. В команде явно рассчитывали на другой исход пересчитывания баллов и наверняка захотят дальше бороться за медаль в суде.