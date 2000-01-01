Карьеру Камилы Валиевой перечеркнули. Но некоторые медали у неё всё же остались

Что у Валиевой осталось? Три юниорских титула

Теперь самым значимым сезоном в карьере Камилы будет считаться сезон-2019/2020, когда она ещё каталась по юниорам. Тогда фигуристка выиграла все старты, в которых участвовала, и заработала три титула: победительница юниорского финала Гран-при, чемпионка России среди юниоров и чемпионка мира среди юниоров.