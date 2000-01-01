Карьеру Камилы Валиевой перечеркнули
Решение CAS обнулило все значимые титулы фигуристки, хоть некоторые важные медали у неё и остались.
Чего лишилась Валиева?
Камила больше не олимпийская чемпионка в команде, не чемпионка Европы, не чемпионка России и даже не чемпионка России по прыжкам. Серебро и бронзу чемпионатов России 2022 и 2023 года, а также медали Гран-при России у фигуристки тоже отняли.
Что у Валиевой осталось? Три юниорских титула
Теперь самым значимым сезоном в карьере Камилы будет считаться сезон-2019/2020, когда она ещё каталась по юниорам. Тогда фигуристка выиграла все старты, в которых участвовала, и заработала три титула: победительница юниорского финала Гран-при, чемпионка России среди юниоров и чемпионка мира среди юниоров.
Одна медаль чемпионата России — серебро
В ковидный сезон-2020/2021, когда Камила ещё фактически была юниоркой, но принимала участие во взрослых соревнованиях, она стала вице-чемпионкой России и выиграла финал Кубка России. Теперь это самые значимые «взрослые» медали в её карьере.
Три медали взрослых международных стартов
Из триумфального олимпийского сезона Камила сохранила только три медали — Finlandia Trophy, этапа Гран-при Skate Canada и этапа Гран-при Rostelecom Cup. Все они золотые и завоёваны с мировыми рекордами.
Текущие мировые рекорды
Валиева всё ещё является обладательницей текущих мировых рекордов в короткой и произвольной программах, а также по сумме. Все они были поставлены на этапе Гран-при Rostelecom Cup 2021 и вряд ли в скором времени будут побиты.
Карьеру Камилы Валиевой перечеркнули. Но некоторые медали у неё всё же остались
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