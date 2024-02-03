Гениальная ученица Тутберидзе покажет каскад с двумя квадами? Интриги первенства России

Маргарита Базылюк взорвала мир фигурного катания и рвётся к большим победам, но у неё сильные соперницы. У юношей будет мощная борьба.

Чемпионат России по прыжкам подарил болельщикам яркие эмоции и познакомил их со многими талантливыми юными фигуристами, которых впереди ждёт большое испытание. 6 февраля в Саранске стартует первенство России — 2024, соревнования продлятся до 8 февраля включительно.

На лёд выйдут лучшие юниоры страны, среди которых взорвавшая социальные сети Маргарита Базылюк. В Москве гениальная ученица Этери Тутберидзе триумфально выиграла золотую медаль в личном турнире, но запомнилась далеко не этим. После официальной части Рита прыгнула сумасшедший каскад из двух четверных прыжков, став первой спортсменкой, которой покорилось это достижение. Она запустила мощный флешмоб, когда вслед за ней фигуристы — всех возрастов, из разных дисциплин и стран — начали демонстрировать комбинации «4+4».

Пока неизвестно, покажет ли свой коронный элемент Базылюк в прокатах, но в любом случае за её выступлениями придётся внимательно следить. В упорной борьбе ей предстоит сразиться с такими фигуристками, как Алиса Двоеглазова, Алёна Принёва, Мария Гордеева и Мария Мазур — все владеют квадами.

Плотная конкуренция ожидается и у юношей. Только представьте, на один каток выйдут проявившие себя на прыжковом турнире Арсений Федотов, Лев Лазарев и Николай Колесников, а также другие не менее успешные представители своей дисциплины.

Список участников

Девушки: Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Алёна Принёва, София Дзепка, Агата Петрова, Екатерина Ципухина, Надежда Понтелеенко, Варвара Кравчина, Алиса Юрова, Милана Лебедева, Полина Тихонова, Мария Мазур, Кира Трофимова, Мария Красноженова, Риана Кадырова, Лидия Плескачёва, Елизавета Лабутина, Мария Гордеева.

Юноши: Арсений Федотов, Николай Угожаев, Эдуард Карартынян, Иван Рамзенков, Лев Лазарев, Кирилл Кропылёв, Николай Колесников, Вадим Воронов, Макар Пузин, Илья Строганов, Максим Автушенко, Кирилл Ноздреватых, Марк Лукин, Герман Ленков, Михаил Тихонов, Тимофей Шелковников, Андрей Коцин, Никита Сарновский.

Пары: Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Кира Доможирова/Илья Вегера, Виктория Ельцова/Степан Маришин, Варвара Медведева/Павел Астахов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анна Москалёва/Артём Родзянов, Влада Селиванова/Виктор Потапов, София Хисамутдинова/Лев Цеханович, Валерия Ходыкина/Алексей Белкин, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Майя Шегай/Игорь Шамшуров, Таисия Щербинина/Артём Петров.

Танцы на льду: Арина Горшенина/Илья Макаров, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Дарья Дрожжина/Иван Тельнов, Милана Жабина/Дмитрий Пекин, София Загребаева/Вениамин Башуров, Анна Коломенская/Артём Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Елизавета Малеина/Матвей Самохин, Зоя Пестова/Сергей Лагутов, Анна Румак/Глеб Гончаров, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Мария Сорокина/Арсений Антропов, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Расписание

6 февраля, вторник

Юноши. Короткая программа — 14:00.

Девушки. Короткая программа — 17:10.

Танцы на льду. Короткая программа — 19:45.

Маргарита Базылюк Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

7 февраля, среда

Юноши. Произвольная программа — 13:15.

Девушки. Произвольная программа — 16:15.

Спортивные пары. Короткая программа — 19:15.

8 февраля, четверг

Танцы на льду. Произвольный танец — 12:00.

Спортивные пары. Произвольная программа — 14:40.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.