«Бывший женился, а потом развёлся. Я такая: ха-ха!» Медведева не скрывает роман с Ханю?!

Женю давно подозревали в отношениях с великим японцем, и, кажется, она устала всё отрицать. Её намёки относительно Юдзуру всё прозрачнее.

Не секрет, что Евгения Медведева является одной из самых красивых и желанных фигуристок в мире. Но к отношениям двукратная чемпионка мира относится с осторожностью. Всё дело в том, что первая любовь спортсменки оказалась крайне болезненной. Бывший молодой человек бросил Медведеву в самый сложный момент — после проигрыша Олимпиады.

Но, похоже, жизнь расставила всё по своим местам — этот же парень и сам оказался в трудной ситуации и был вынужден развестись спустя три месяца после свадьбы.

Ничего не напоминает? Да, кажется, Женя почти напрямую говорит, что у неё был роман не с кем-то, а с Юдзуру Ханю.

Медведева посмеялась над скоротечным разводом Ханю?

Евгения Медведева не так часто говорит о своей личной жизни, но в последнее время фигуристка пытается быть откровенной с самой собой и своими фанатами и поднимает действительно важные темы. Романтические отношения и переживания из-за разбитого сердца — одна из них. В одном из выпусков собственного шоу «Бес Комментариев» Женя не стала избегать правды и рассказала, как отреагировала на новость о том, что её бывший парень связал себя узами брака.

«У меня в прошлом году случилась ситуация, когда у меня бывший женился. И я такая: хы-хы… А потом через три месяца он развёлся. Я такая: ха-ха! Одна реакция «ой», а потом «ха-ха», — сказала Медведева.

Ироничные слова спортсменки вызвали шквал эмоций у зрителей. Одни порадовались за любимицу, которая смогла отпустить прошлые отношения и без явной грусти говорила о них. Другие же и вовсе пришли в восторг от честности Жени — показалось, что она дала непрозрачный намёк на то, кто был её избранником.

Похоже, речь о Юдзуру Ханю.

Как Ханю женился и развёлся из-за безумных фанатов

Если сопоставить факты, то можно понять, что, скорее всего, Медведева говорила о великом японце. Летом поклонники радовались за двукратного олимпийского чемпиона, который втайне ото всех женился. Но вот уже спустя несколько месяцев фигурист объявил о разводе. При этом причиной распада семьи стало навязчивое внимание со стороны фанатов спортсмена. Ханю и его супругу преследовали болельщики и СМИ, из-за чего между молодожёнами росло нервное напряжение.

Чтобы уберечь жену, которой, по слухам, была скрипачка Маюко Суэнобу, Юдзуру принял непростое решение разойтись. Спортсмен взял основной удар на себя и написал трогательное признание, где отметил, что из-за незрелости не смог справиться с давлением на него и его близких.

«Я женился на обычной девушке. Мы решили вступить в брак из взаимного и искреннего уважения и с намерением беречь друг друга. Мы жили вместе, преодолевая и обдумывая разные вещи ради того, чтобы защитить каждого из нас. На протяжении всего этого времени она защищала и поддерживала меня, даже тогда, когда не могла выйти из дома. Однако в силу моей незрелости мне было крайне сложно и невыносимо продолжать защищать свою партнёршу и себя», — сказал Ханю, добавив, что поэтому подал на развод.

Ханю жестоко расстался с Медведевой после Олимпиады?

Наверняка фигуристу непросто было пережить подобный травмирующий опыт, однако сочувствия у Медведевой ситуация вызвала немного. Скорее, она была обескуражена. Если Женя и правда подразумевала, что её бывший молодой человек и Ханю — один и тот же человек, то её чувства понятны, ведь прошлые отношения для неё тоже были болезненными. Возлюбленный, с которым спортсменка встречалась два года, бросил её сразу после памятной Олимпиады в Пхёнчхане, и сделал это не очень красиво:

«Отношения закончились четыре года назад, я уже не хочу это воротить. Когда ты впервые влюбляешься, то даже представить не можешь, что можно испытывать чувства ещё сильнее. Всё завершилось некрасиво. Закончилась Олимпиада, был тяжёлый момент. Сразу после Игр человек мне прямым текстом сказал: «Ты мне больше не нужна, у меня всё классно в жизни». Мы были вместе почти два года. Я переживала просто из-за всего», — рассказывала Медведева в интервью YouTube-каналу «Макарена».

Фанаты фигуристки предполагают, что Женя говорила о Юдзуру. Об их романе слухи ходили ещё с тех пор, когда спортсменке было 16 лет. Тогда она явно восхищалась талантливым и трудолюбивым одиночником, который менял их вид спорта к лучшему. Сам Ханю тоже тепло относился с Медведевой: на всех гала-вечерах, соревнованиях они проводили время вместе, нежно подшучивая друг над другом. У них было много совместных фотографий, на которых Женя и Юдзуру выглядели счастливыми. И, хотя ни один из них так и не подтвердил отношения, вероятно, они в них состояли.

Евгения Медведева и Юдзуру Ханю Фото: Из личного архива Медведевой

После ухода от Этери Тутберидзе Медведева выбрала тренерский штаб, где катался Ханю. На роман указывали и другие факты, намекал даже партнёр Жени по «Ледниковому периоду» Даня Милохин, отметивший азиатское происхождение бывшего парня фигуристки. И вот, кажется, и она сама устала скрывать истину ото всех и почти прямо дала понять: роман с великим Ханю действительно был, но красивой истории любви из этого не вышло. Теперь Медведева счастлива в отношениях с фигуристом Дмитрием Чигирёвым и практически не вспоминает прошлое.