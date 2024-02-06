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Первенство России среди юниоров, короткая программа, юноши, результаты: Федотов победил, Лазарев ошибся и отстаёт

Очередное золото у гениального ученика Тутберидзе? Соперник Арсения дал ему шикарную фору
Екатерина Авдонина
Первенство России среди юниоров
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Федотов продолжает победное шествие на главных стартах сезона, а вот Лазарев сильно оступился. Неужели результат соревнований предопределён?

Юноши открыли соревнования на первенстве России, и уже в короткой программе началась упорная борьба за будущие медали. Практически каждый участник — с ультра-си, крошечные отставания в баллах и ошибки, которые стоят всего — нервы у всех на пределе.

Промежуточное лидерство захватил гениальный ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов. Действующий чемпион страны среди юниоров и победитель недавнего прыжкового турнира заглядывается на очередное золото. Оно у него почти в руках! Ведь главный соперник — Лев Лазарев — серьёзно оступился.

Что же произошло?

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Юниоры. Короткая программа
06 февраля 2024, вторник. 14:00 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
87.78
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
83.83
3
Марк Лукин
Москва
80.49

Ученик Плющенко рискнул и провалился

В первой разминке на первенстве России выступали талантливые юные фигуристы, которые будут двигать наш вид спорта в ближайшие годы. Увидев пять прокатов коротких программ, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объявила, что переживать за мужское одиночное катание у нас в стране точно не стоит. И действительно, без серьёзных ошибок выступали спортсмены.

Промежуточное лидерство захватил Эдуард Карартынян. Ученик Светланы Соколовской прекрасно справился с тройным акселем, сольным тройным лутцем и каскадом из тройных флипа и тулупа. Но не только техникой блеснул фигурист — хореографически он также был безукоризнен и первым из участников пробил отметку в 80 баллов.

Первенство России среди юниоров. Расписание

Приятно было смотреть и на воспитанника Кирилла Давыденко Ивана Рамзенкова, который исполнил тот же набор и получил отличную оценку — 76,93 балла. А вот представители академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко слегка отстали.

Максим Автушенко показал класс во время прыжковых элементов, но вот со вращениями и дорожкой шагов ему точно стоит поработать. Никита Сарновский, напротив, таких проблем не испытывал. Однако фигурист решил рискнуть и, помимо тройного акселя, прыгнуть сложный каскад тройной флип — тройной риттбергер, но скрутил лишь два оборота на первом элементе, а затем показал грязный выезд. Итог — неприятные 63,80 балла.

Никита Сарновский

Никита Сарновский

Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

Юный гений Тутберидзе снова впереди

Во второй группе участников всё внимание привлекли Николай Угожаев и Арсений Федотов, которые вышли вперёд благодаря двум чудесным прокатам. Ученик Вероники Дайнеко танцевал «Немезиду» и сдюжил с этой непростой темой, приземлив тройной аксель, сольный лутц и каскад флип — тулуп. Непрыжковые элементы тоже были недурны — лишь дорожка шагов и одно из вращений на третий уровень, всё остальное — по максимуму. Тем не менее Татьяна Тарасова осталась недовольна, заметив, что движения фигуриста были нечёткими, «расхлябанными». Вероятно, именно поэтому Николай получил 83,83 балла, а не больше.

В противовес Угожаеву воспитанник Этери Тутберидзе, действующий чемпион России среди юниоров и турнира по прыжкам, блестяще исполнил триксель и сольный лутц, с небольшой помаркой сделал каскад из флипа и тулупа, но на дорожке шагов и вращениях продемонстрировал весь свой талант.

Познакомиться с Арсением поближе:
Ругался матом, требовал у Авербуха лего за лутц. Новый чемпион России по прыжкам — огонь!
Ругался матом, требовал у Авербуха лего за лутц. Новый чемпион России по прыжкам — огонь!

Арсений Федотов катался на высокой скорости, очень чисто и эмоционально, за что и удостоился высокой похвалы от заслуженного тренера: «Это настоящее фигурное катание!» — воскликнула Татьяна Анатольевна в прямом эфире Первого канала.

Спортсмен набрал 87,78 балла.

Соперник Федотова серьёзно ошибся и дал ему фору

Среди основных конкурентов Федотова были Марк Лукин и Лев Лазарев, выступавшие в третьей заключительной разминке. Подопечный Виктории Буцаевой справился с трикселем, тройным лутцем и каскадом из тройных риттбергера и тулупа. Очень качественное катание — плавное, мягкое с хорошим скольжением — показал Марк. Судьи оказались благосклонны к Лукину и поставили ему 80,49 балла.

К сожалению, не так удачно сложилось выступление у воспитанника Сергея Давыдова. Лазарев ошибся на элементе ультра-си, сделал сольный лутц, а потом неидеально приземлил каскад из флипа и тулупа. Поэтому отставание Льва от первого места, где расположился его принципиальный соперник, оказалось большим. Результат Лазарева — 79,03 балла. В произвольной программе он будет догоняющим.

Следим за выступлениями юниоров в режиме онлайн:
Юниорка Тутберидзе сделала тройной аксель на первенстве России! Риту никто не догонит?LIVE
Live
Юниорка Тутберидзе сделала тройной аксель на первенстве России! Риту никто не догонит?LIVE
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Новости. Фигурное катание
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