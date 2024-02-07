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Фигурное катание, первенство России среди юниоров, произвольная программа: ученики Тутберидзе Федотов, Базылюк — онлайн

Удержат ли лидерство юные гении Тутберидзе? Развязка первенства России — LIVE!
Дарья Кирюхина
Арсений Федотов, Маргарита Базылюк
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Арсений Федотов лидирует у парней, а Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова — у девушек.

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Первенство России по фигурному катанию — 2024. Расписание и результаты

7 февраля на первенстве России в Саранске ожидается развязка в одиночных видах, где лидерство после короткой программы захватили гениальные ученики Этери Тутберидзе.

Арсений Федотов защищает прошлогодний титул, и его отрыв от преследователей — Николая Угожаева и Марка Лукина — можно назвать достаточно уверенным. Только пятым идёт его главный конкурент Лев Лазарев, ошибившийся на тройном акселе. Но в произвольной программе разрешены четверные — и будет невероятно жарко!

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Юниоры. Короткая программа
06 февраля 2024, вторник. 14:00 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
87.78
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
83.83
3
Марк Лукин
Москва
80.49
Подробнее про эпичную битву в короткой программе
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Очередное золото у гениального ученика Тутберидзе? Соперник Арсения дал ему шикарную фору

Как и у девчонок, где великолепных Маргариту Базылюк и Алису Двоеглазову не разделяет и один балл. И это при том, что Рита исполнила тройной аксель! Зато Алиса сделала каскад во второй половине. Ну а за третье место зацепилась София Дзепка.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Короткая программа
06 февраля 2024, вторник. 17:10 МСК
Окончено
1
Маргарита Базылюк
Москва
74.30
2
Алиса Двоеглазова
Москва
73.50
3
София Дзепка
Москва
70.75
Татьяна Анатольевна очень довольна Маргаритой
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Расписание соревнований
Live Дарья Кирюхина

Интересно, рискнёт ли Маргарита Базылюк пойти на каскад из двух четверных сальховов через ойлер? На прыжковом турнире она чисто исполнила его, но сделала это вне конкурса. Если же она успешно продемонстрирует данный уникальный элемент непосредственно в ходе проката, то совершит поистине историческое достижение и станет легендой фигурного катания!

09:29 Дарья Кирюхина

Расписание соревнований

7 февраля, среда
Юноши, произвольная программа — 13:15
Девушки, произвольная программа — 16:15
Спортивные пары, короткая программа — 19:15

09:28 Дарья Кирюхина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня в Саранске разыграют комплект медалей у девушек и парней на Первенстве России среди юниоров. Борьба в произвольной программе обещает стать жаркой: наконец-то юные спортсмены смогут продемонстрировать четверные прыжки!

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Новости. Фигурное катание
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