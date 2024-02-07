Удержат ли лидерство юные гении Тутберидзе? Развязка первенства России — LIVE!

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7 февраля на первенстве России в Саранске ожидается развязка в одиночных видах, где лидерство после короткой программы захватили гениальные ученики Этери Тутберидзе.
Арсений Федотов защищает прошлогодний титул, и его отрыв от преследователей — Николая Угожаева и Марка Лукина — можно назвать достаточно уверенным. Только пятым идёт его главный конкурент Лев Лазарев, ошибившийся на тройном акселе. Но в произвольной программе разрешены четверные — и будет невероятно жарко!
Как и у девчонок, где великолепных Маргариту Базылюк и Алису Двоеглазову не разделяет и один балл. И это при том, что Рита исполнила тройной аксель! Зато Алиса сделала каскад во второй половине. Ну а за третье место зацепилась София Дзепка.
Интересно, рискнёт ли Маргарита Базылюк пойти на каскад из двух четверных сальховов через ойлер? На прыжковом турнире она чисто исполнила его, но сделала это вне конкурса. Если же она успешно продемонстрирует данный уникальный элемент непосредственно в ходе проката, то совершит поистине историческое достижение и станет легендой фигурного катания!
Расписание соревнований
7 февраля, среда
Юноши, произвольная программа — 13:15
Девушки, произвольная программа — 16:15
Спортивные пары, короткая программа — 19:15
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня в Саранске разыграют комплект медалей у девушек и парней на Первенстве России среди юниоров. Борьба в произвольной программе обещает стать жаркой: наконец-то юные спортсмены смогут продемонстрировать четверные прыжки!