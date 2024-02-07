Удержат ли лидерство юные гении Тутберидзе? Развязка первенства России — LIVE!

Арсений Федотов лидирует у парней, а Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова — у девушек.

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7 февраля на первенстве России в Саранске ожидается развязка в одиночных видах, где лидерство после короткой программы захватили гениальные ученики Этери Тутберидзе.

Арсений Федотов защищает прошлогодний титул, и его отрыв от преследователей — Николая Угожаева и Марка Лукина — можно назвать достаточно уверенным. Только пятым идёт его главный конкурент Лев Лазарев, ошибившийся на тройном акселе. Но в произвольной программе разрешены четверные — и будет невероятно жарко!

Как и у девчонок, где великолепных Маргариту Базылюк и Алису Двоеглазову не разделяет и один балл. И это при том, что Рита исполнила тройной аксель! Зато Алиса сделала каскад во второй половине. Ну а за третье место зацепилась София Дзепка.