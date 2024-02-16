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Фигурное катание, Спартакиада сильнейших 16 февраля: новый ученик Тутберидзе Мозалёв, короткие программы — лайв, онлайн

Старт Спартакиады у фигуристов! Дебют нового ученика Тутберидзе — сюжет первого дня. LIVE
Екатерина Авдонина
Андрей Мозалёв
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Андрей Мозалёв выступит на соревнованиях впервые после перехода к Этери Тутберидзе.

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Спартакиада сильнейших спортсменов — 2024 стартовала уже во многих видах, и наконец очередь дошла до фигурного катания. 16 февраля в Магнитогорске состоятся соревнования у танцоров (ритм-танец), мужчин-одиночников и спортивных пар (короткая программа).

Фигурное катание на Спартакиаде — 2024. Расписание

К сожалению, состав участников далеко не полный: у парней не будет Петра Гуменника, который единственным в этом сезоне набирал 300+ баллов по сумме программ, в парах отсутствуют Алёна Косторная и Георгий Куница — главные возмутители спокойствия после лидеров. Также у пар выбыли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

Заявочный список не досчитывается фамилий и в танцах: не будет петербургского дуэта Екатерина Миронова/Евгений Устенко, затем о снятии объявили Софья Тютюнина и Матвей Грачёв. Никаких замен почему-то не предусмотрено, хотя запасные фигуристы были готовы рвануть в Магнитогорск.

Подробно о Спартакиаде в фигурке
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Главный сюжет первого дня — выступление Андрея Мозалёва, который сменил тренерскую группу и перешёл от Кирилла Давыденко к Этери Тутберидзе. Андрей пропустил прыжковый турнир, привыкая к новым тренировочным условиям, и готов показать себя на Спартакиаде.

Расписание соревнований
Live Екатерина Авдонина

Расписание соревнований

Сегодня, 16 февраля, на лёд выйдут представители трёх дисциплин:

Танцы на льду, ритм-танец — 13:00
Мужчины, короткая программа — 14:45
Спортивные пары, короткая программа — 16:45

10:16 Екатерина Авдонина

Добрый день, дорогие любители фигурного катания! Сегодня стартует турнир «Спартакиада сильнейших» — главное событие второй половины сезона. Присоединяйтесь к трансляции «Чемпионата», чтобы узнать, кто из фигуристов получит золото и завоюет очередной титул.

Разумеется, есть опасения!
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