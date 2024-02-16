Старт Спартакиады у фигуристов! Дебют нового ученика Тутберидзе — сюжет первого дня. LIVE

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Спартакиада сильнейших спортсменов — 2024 стартовала уже во многих видах, и наконец очередь дошла до фигурного катания. 16 февраля в Магнитогорске состоятся соревнования у танцоров (ритм-танец), мужчин-одиночников и спортивных пар (короткая программа).
К сожалению, состав участников далеко не полный: у парней не будет Петра Гуменника, который единственным в этом сезоне набирал 300+ баллов по сумме программ, в парах отсутствуют Алёна Косторная и Георгий Куница — главные возмутители спокойствия после лидеров. Также у пар выбыли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.
Заявочный список не досчитывается фамилий и в танцах: не будет петербургского дуэта Екатерина Миронова/Евгений Устенко, затем о снятии объявили Софья Тютюнина и Матвей Грачёв. Никаких замен почему-то не предусмотрено, хотя запасные фигуристы были готовы рвануть в Магнитогорск.
Главный сюжет первого дня — выступление Андрея Мозалёва, который сменил тренерскую группу и перешёл от Кирилла Давыденко к Этери Тутберидзе. Андрей пропустил прыжковый турнир, привыкая к новым тренировочным условиям, и готов показать себя на Спартакиаде.
Расписание соревнований
Сегодня, 16 февраля, на лёд выйдут представители трёх дисциплин:
Танцы на льду, ритм-танец — 13:00
Мужчины, короткая программа — 14:45
Спортивные пары, короткая программа — 16:45
Добрый день, дорогие любители фигурного катания! Сегодня стартует турнир «Спартакиада сильнейших» — главное событие второй половины сезона. Присоединяйтесь к трансляции «Чемпионата», чтобы узнать, кто из фигуристов получит золото и завоюет очередной титул.