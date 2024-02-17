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Фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на Спартакиаде: высокие баллы, рекорды Валиевой и Косторной

«Шатало весь прокат». Петросян с тройным акселем близка к рекордам Валиевой и Косторной!
Валерия Кукалева
Аделия Петросян выиграла короткую программу
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Камила и Алёна набирали больше, но цифра 90 в короткой программе всё равно уже близка.

Женское одиночное катание на Спартакиаде сильнейших тоже недосчиталось некоторых сильнейших, которые недавно соревновались на чемпионате России. Бронзовый призёр Камила Валиева получила четырёхлетнюю дисквалификацию, серебряная медалистка Софья Муравьёва снялась из-за травмы.

Поэтому оставалась только одна интрига — сможет ли хоть кто-то бросить вызов чемпионке России Аделии Петросян? Конкуренция казалась настолько слабой, что никто, включая Аделию, даже не заявил в короткой программе тройной аксель.

Но Петросян всё-таки зашла на сложный прыжок и блестяще его исполнила! Она возглавила промежуточный протокол после короткой программы, а следом разместились Анна Фролова и Ксения Синицына — те, что не про прыжки, а про осознанное катание

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2024, суббота. 16:20 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.29
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
76.55
3
Ксения Синицына
Москва
75.75

Безумные баллы Петросян и два вдохновенных проката

Петросян снова была безупречна — как на этапах Гран-при, как на чемпионате России. Аделия открывала вторую разминку: идеально — тройной аксель, отлично — тройной лутц, уверенно — каскад тройной флип — тройной тулуп во второй половине программы.

Драйвовая программа под Майкла Джексона сверкала как никогда — в том числе памятный «крик» на дорожке шагов. Судьи тоже впечатлились и поставили очень высокие баллы — 86,29! Это лучший результат сезона для Петросян и самый высокий — в женском одиночном катании. Но раньше Алёна Косторная получала 89,86 балла, а Камила Валиева — 90,38 (на том самом чемпионате России, результат которого был аннулирован).

А вот сама Аделия Петросян призналась, что её шатало на льду!

«Я довольна прокатом, правда, меня почему-то шатало весь прокат, поэтому я держала всё под контролем, потому что неуверенно ехала. А прыжками я довольна. Рада, что получился тройной аксель, потому что я была не совсем в нём уверена, но настраивала себя на то, чтоб всё удалось», — сказала Аделия Петросян журналистам.

Аделия Петросян

Аделия Петросян

Фото: РИА Новости

Анна Фролова поставила каскад тройной лутц — тройной тулуп в первую половину программы и справилась с контентом: следом исполнила сольные двойной аксель и тройной флип. Катание победительницы одного из этапов Гран-при под пронзительную песню «Там нет меня» снова безумно тронуло!

Но на одном из вращений фигуристка порезала палец, однако в миксте заверила, что это не самая большая проблема.

«Это в целом не больно, из-за того, что часто хватаем лезвия, кожа где-то протирается, становится тоньше в некоторых местах, когда берёшь за одно и то же место. Такое происходит иногда. Просто на тренировке я обычно перематываю тейпом эти места, а здесь белым тейпом не перемотаешь, некрасиво, но ничего страшного», — с улыбкой сказала Анна.

Совсем немного ей уступила Ксения Синицына с очередным вдохновенным прокатом. Ксюша каталась под первым стартовым номером — возможно, если бы они с Фроловой поменялись очерёдностью, расстановка была бы другой. А контент был таким же: тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип.

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В топ-6 также попали Алина Горбачёва, Вероника Яметова и Дарья Садкова. Садкова представляет тот же тренерский штаб, что и Аделия Петросян — но отсутствующая в Магнитогорске Этери Тутберидзе вряд ли может быть ею довольна. Дарья упала со стартового прыжка — тройного флипа.

Но в целом прокаты девушек были чистыми. Помимо падения Садковой, с прыжка «приложилась» только ставшая последней Ксения Гущина. Пострадал тройной флип, оказавшийся к тому же недокрученным.

Завтра, 18 февраля, фигуристки разыграют медали Спартакиады: нас ждут четверные прыжки как минимум от Петросян и Горбачёвой, а Фролова и Синицына будут уповать на чистое катание. Кстати, Аделия защищает титул — просто в прошлом году Спартакиада называлась финалом Гран-при.

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