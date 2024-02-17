Камила и Алёна набирали больше, но цифра 90 в короткой программе всё равно уже близка.

«Шатало весь прокат». Петросян с тройным акселем близка к рекордам Валиевой и Косторной!

Женское одиночное катание на Спартакиаде сильнейших тоже недосчиталось некоторых сильнейших, которые недавно соревновались на чемпионате России. Бронзовый призёр Камила Валиева получила четырёхлетнюю дисквалификацию, серебряная медалистка Софья Муравьёва снялась из-за травмы.

Поэтому оставалась только одна интрига — сможет ли хоть кто-то бросить вызов чемпионке России Аделии Петросян? Конкуренция казалась настолько слабой, что никто, включая Аделию, даже не заявил в короткой программе тройной аксель.

Но Петросян всё-таки зашла на сложный прыжок и блестяще его исполнила! Она возглавила промежуточный протокол после короткой программы, а следом разместились Анна Фролова и Ксения Синицына — те, что не про прыжки, а про осознанное катание

Безумные баллы Петросян и два вдохновенных проката

Петросян снова была безупречна — как на этапах Гран-при, как на чемпионате России. Аделия открывала вторую разминку: идеально — тройной аксель, отлично — тройной лутц, уверенно — каскад тройной флип — тройной тулуп во второй половине программы.

Драйвовая программа под Майкла Джексона сверкала как никогда — в том числе памятный «крик» на дорожке шагов. Судьи тоже впечатлились и поставили очень высокие баллы — 86,29! Это лучший результат сезона для Петросян и самый высокий — в женском одиночном катании. Но раньше Алёна Косторная получала 89,86 балла, а Камила Валиева — 90,38 (на том самом чемпионате России, результат которого был аннулирован).

А вот сама Аделия Петросян призналась, что её шатало на льду!

«Я довольна прокатом, правда, меня почему-то шатало весь прокат, поэтому я держала всё под контролем, потому что неуверенно ехала. А прыжками я довольна. Рада, что получился тройной аксель, потому что я была не совсем в нём уверена, но настраивала себя на то, чтоб всё удалось», — сказала Аделия Петросян журналистам.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Анна Фролова поставила каскад тройной лутц — тройной тулуп в первую половину программы и справилась с контентом: следом исполнила сольные двойной аксель и тройной флип. Катание победительницы одного из этапов Гран-при под пронзительную песню «Там нет меня» снова безумно тронуло!

Но на одном из вращений фигуристка порезала палец, однако в миксте заверила, что это не самая большая проблема.

«Это в целом не больно, из-за того, что часто хватаем лезвия, кожа где-то протирается, становится тоньше в некоторых местах, когда берёшь за одно и то же место. Такое происходит иногда. Просто на тренировке я обычно перематываю тейпом эти места, а здесь белым тейпом не перемотаешь, некрасиво, но ничего страшного», — с улыбкой сказала Анна.

Совсем немного ей уступила Ксения Синицына с очередным вдохновенным прокатом. Ксюша каталась под первым стартовым номером — возможно, если бы они с Фроловой поменялись очерёдностью, расстановка была бы другой. А контент был таким же: тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип.

Вторая ученица Тутберидзе вылетела из топ-5

В топ-6 также попали Алина Горбачёва, Вероника Яметова и Дарья Садкова. Садкова представляет тот же тренерский штаб, что и Аделия Петросян — но отсутствующая в Магнитогорске Этери Тутберидзе вряд ли может быть ею довольна. Дарья упала со стартового прыжка — тройного флипа.

Но в целом прокаты девушек были чистыми. Помимо падения Садковой, с прыжка «приложилась» только ставшая последней Ксения Гущина. Пострадал тройной флип, оказавшийся к тому же недокрученным.

Завтра, 18 февраля, фигуристки разыграют медали Спартакиады: нас ждут четверные прыжки как минимум от Петросян и Горбачёвой, а Фролова и Синицына будут уповать на чистое катание. Кстати, Аделия защищает титул — просто в прошлом году Спартакиада называлась финалом Гран-при.