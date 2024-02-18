Аделии Петросян будет явно проще, чем Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Возьмут ли ученики Тутберидзе сразу два золота? Последний день Спартакиады — LIVE!

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18 февраля фигуристы завершат выступления на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Медали осталось разыграть спортивным парам и одиночницам, и в обоих видах на золото претендуют ученики Этери Тутберидзе.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали в короткой программе вторыми, уступив принципиальным соперникам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Пара «Хрустального» не была безупречна на параллельном прыжке и потеряла заветные баллы. За третье место также ожидается заруба между Юлией Артемьевой/Алексеем Брюхановым и Натальей Хабибуллиной/Ильёй Княжуком — дуэты разделяет 21 сотая балла.

В женском одиночном катании Аделия Петросян захватила уверенное лидерство, исполнив тройной аксель. Второй и третьей идут Анна Фролова и Ксения Синицына, им на пятки наступает Алина Горбачёва. Петросян и Горбачёва владеют четверными прыжками — так что будет очень интересно.