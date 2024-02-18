Возьмут ли ученики Тутберидзе сразу два золота? Последний день Спартакиады — LIVE!

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18 февраля фигуристы завершат выступления на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Медали осталось разыграть спортивным парам и одиночницам, и в обоих видах на золото претендуют ученики Этери Тутберидзе.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали в короткой программе вторыми, уступив принципиальным соперникам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Пара «Хрустального» не была безупречна на параллельном прыжке и потеряла заветные баллы. За третье место также ожидается заруба между Юлией Артемьевой/Алексеем Брюхановым и Натальей Хабибуллиной/Ильёй Княжуком — дуэты разделяет 21 сотая балла.
В женском одиночном катании Аделия Петросян захватила уверенное лидерство, исполнив тройной аксель. Второй и третьей идут Анна Фролова и Ксения Синицына, им на пятки наступает Алина Горбачёва. Петросян и Горбачёва владеют четверными прыжками — так что будет очень интересно.
Вчера у мужчин получилась очень яркая борьба в произвольной программе. Евгений Семененко в очередной раз доказал, что является сильнейшим одиночником России, но Марк Кондратюк выиграл серебро, произведя ещё более мощное впечатление.
Расписание соревнований
18 февраля, воскресенье
Спортивные пары, произвольная программа — 11:30 (МСК)
Девушки, произвольная программа — 13:15 (МСК)
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Спартакиада сильнейших фигуристов подходит к концу. Сегодня в Магнитогорске за медали сразятся спортивные пары и женщины-одиночницы. Пожелаем всем гладкого льда и чистых прокатов!