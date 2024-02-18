Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание, Спартакиада 18 февраля: ученики Тутберидзе Петросян, Бойкова и Козловский — лайв, онлайн, текстовая

Возьмут ли ученики Тутберидзе сразу два золота? Последний день Спартакиады — LIVE!
Дарья Кирюхина
Бойкова/Козловский, Петросян
Комментарии
Аделии Петросян будет явно проще, чем Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

18 февраля фигуристы завершат выступления на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Медали осталось разыграть спортивным парам и одиночницам, и в обоих видах на золото претендуют ученики Этери Тутберидзе.

Фигурное катание на Спартакиаде — 2024. Расписание и результаты

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали в короткой программе вторыми, уступив принципиальным соперникам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Пара «Хрустального» не была безупречна на параллельном прыжке и потеряла заветные баллы. За третье место также ожидается заруба между Юлией Артемьевой/Алексеем Брюхановым и Натальей Хабибуллиной/Ильёй Княжуком — дуэты разделяет 21 сотая балла.

В женском одиночном катании Аделия Петросян захватила уверенное лидерство, исполнив тройной аксель. Второй и третьей идут Анна Фролова и Ксения Синицына, им на пятки наступает Алина Горбачёва. Петросян и Горбачёва владеют четверными прыжками — так что будет очень интересно.

Как прошла короткая программа у девушек:
«Шатало весь прокат». Петросян с тройным акселем близка к рекордам Валиевой и Косторной!
«Шатало весь прокат». Петросян с тройным акселем близка к рекордам Валиевой и Косторной!
Расписание соревнований
Live Дарья Кирюхина

Вчера у мужчин получилась очень яркая борьба в произвольной программе. Евгений Семененко в очередной раз доказал, что является сильнейшим одиночником России, но Марк Кондратюк выиграл серебро, произведя ещё более мощное впечатление.

Материалы по теме
Нереальный камбэк Кондратюка затмил «золотое» шествие Семененко. Жара в Магнитогорске!
Нереальный камбэк Кондратюка затмил «золотое» шествие Семененко. Жара в Магнитогорске!
08:10 Дарья Кирюхина

Расписание соревнований

18 февраля, воскресенье
Спортивные пары, произвольная программа — 11:30 (МСК)
Девушки, произвольная программа — 13:15 (МСК)

08:07 Дарья Кирюхина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Спартакиада сильнейших фигуристов подходит к концу. Сегодня в Магнитогорске за медали сразятся спортивные пары и женщины-одиночницы. Пожелаем всем гладкого льда и чистых прокатов!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android