Тренер вышел защищать своего фигуриста от обвинений в «предательстве», которые никто не озвучивал.

А за что вообще извинялись Алиев и Рукавицын?

В микст-зоне на Спартакиаде было жарко.

Дмитрий Алиев после неудачного проката короткой программы на Спартакиаде признался журналистам в отсутствии мотивации на внутрироссийских стартах, сдобрив речь ёмким словосочетанием «у меня не стоит» (с ударением на «и»).

Кто-то слегка кринжанул, кто-то посмеялся, корреспонденты сделали несколько звонков экспертам (в частности, Татьяне Тарасовой) с просьбой порассуждать на эту тему (нехватки мотивации, а не того, про что вы подумали).

В общем-то, потом про Диму и его мотивацию забыли — во второй соревновательный день фигуристы уже разыгрывали медали, а в борьбу вступали одиночницы.

Тем сильнее было удивление, когда после произвольной программы (её Алиев откатал очень хорошо и почти запрыгнул на пьедестал) фигурист вышел в микст-зону вместе с тренером Евгением Рукавицыным, и наставник принялся держать речь.

Оправдательную.

Почему-то Алиев и Рукавицын «прожили непростую ночь» (по словам тренера).

Почему-то Рукавицын упомянул смену гражданства и уверил, что они с Димой даже не обсуждали подобные предложения — хотя никто об этом и не говорил. Во всяком случае, не журналисты и не болельщики.

Почему-то Рукавицын заявил, что Алиева обвинили — в том, что «он чуть ли не предатель» — хотя, опять же, таких слов не звучало в публичном поле. Но ответить на вопрос, звонил ли ему с критикой кто-то из руководства, Евгений Владимирович не смог — просто промолчал.

Так на кого был ориентирован спич Рукавицына?

Наверное, недовольны были те же люди, которые в сентябре заблокировали программу Петра Гуменника под Rammstein — тогда звучала фраза «дело государственной важности» (её сказала Тамара Москвина тренеру Гуменника Веронике Дайнеко), но никакой конкретики не последовало.

Да, «у меня не стоит» звучало, пожалуй, очень по-ребячески — это не та фраза, которую должен озвучивать 24-летний спортсмен в общении с журналистами. Но и журналисты не впервые видят Алиева — и прекрасно знают, что Дима может быть чересчур открытым и эмоциональным.

Да и в таких высказываниях — неожиданных и где-то на грани — тоже есть особый шарм. Чисто выверенные дипломатические ответы на не всегда разнообразные вопросы — это приедается.

Дмитрий Алиев на Спартакиаде Фото: РИА Новости

А отсутствие мотивации на внутренних соревнованиях — это абсолютно не стыдно. Алиев — один из немногих наших действующих фигуристов, кто застал международку — он выступал на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.

И если теперь ему сложно найти мотивацию на тот же чемпионат России, тройка которого уже не поедет на Европу и мир, это предсказуемо и, повторюсь, не стыдно.

Спортсмен имеет право на свои эмоции и переживания — и он не озвучил вообще ничего криминального.

В принципе, это не требовало никаких пояснений от Евгения Рукавицына.