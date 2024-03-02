Команды Загитовой, Щербаковой и Туктамышевой начинают борьбу! Кубок Первого канала — LIVE

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — одни из наших самых перспективных парников. Спортсмены прыгают параллельный тройной лутц, учат тройной аксель и хотят попробовать четверную подкрутку. Наташа с Ильёй не скрывают, что нацелены стать первой парой России, и уверены: обыграть Анастасию Мишину и Александра Галлямова — реально.

В прошлом сезоне они уже опережали серебряных медалистов Олимпиады в Пекине Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Кто знает, может, очередной прорыв ребята совершат именно на Кубке Первого канала?