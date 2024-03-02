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Командный турнир. День 1
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14:00 Мск
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Фигурное катание 2 марта, Кубок Первого канала — команды Загитовой, Щербаковой, Туктамышевой: лайв, онлайн, текстовая

Команды Загитовой, Щербаковой и Туктамышевой начинают борьбу! Кубок Первого канала — LIVE
Дарья Кирюхина
Щербакова, Туктамышева, Загитова
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Помимо коротких программ, нас ждут баттл элементов и конкурс мастерства на льду.

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2 марта в Санкт-Петербурге стартует соревновательная часть Кубка Первого канала — накануне вечером прошла жеребьёвка, где фигуристы распределились по командам Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

В первый день спортсмены покажут короткие программы, но до начала прокатов зрителей ждут нововведения: в частности баттл элементов и конкурс мастерства на льду.

Расписание и полный список участников:
Атака от танцоров, баттл элементов и конкурс капитанов. Яркая перезагрузка КПК
Атака от танцоров, баттл элементов и конкурс капитанов. Яркая перезагрузка КПК
Состав команд
Live Дарья Кирюхина

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — одни из наших самых перспективных парников. Спортсмены прыгают параллельный тройной лутц, учат тройной аксель и хотят попробовать четверную подкрутку. Наташа с Ильёй не скрывают, что нацелены стать первой парой России, и уверены: обыграть Анастасию Мишину и Александра Галлямова — реально.

В прошлом сезоне они уже опережали серебряных медалистов Олимпиады в Пекине Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Кто знает, может, очередной прорыв ребята совершат именно на Кубке Первого канала?

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10:39 Дарья Кирюхина

Каждая из трёх команд однозначно заслуживает победы, но заветное первое место достанется только одной. Интересно, на чьей стороне ваши симпатии? Голосуйте за своих фаворитов в нашем телеграм-канале «Ход коньком»!

10:04 Дарья Кирюхина

На Спартакиаде в Магнитогорске Александр Самарин объявил о завершении спортивной карьеры. Многих болельщиков это, конечно, расстроило. Трудно поверить, что в следующем сезоне фигурист больше не будет зажигать на стартах с неизменно яркими программами. Однако здорово, что именно выступление на Кубке Первого канала станет финальным аккордом его длинного пути в большом спорте. Командные соревнования — это праздник, и Саша заслуживает такие позитивные проводы.

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09:53 Дарья Кирюхина

Состав команд

Белая команда, капитан Алина Загитова

Спортивные пары: Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцевальные дуэты: Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

Женщины-одиночницы: Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачёва, Ксения Гущина.

Мужчины-одиночники: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков.

Синяя команда, капитан Анна Щербакова

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

Танцевальные дуэты: Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

Женщины-одиночницы: Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова.

Мужчины-одиночники: Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов.

Красная команда, капитан Елизавета Туктамышева

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов.

Танцевальные дуэты: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Женщины-одиночницы: Софья Муравьёва, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачёва, Мария Агаева.

Мужчины-одиночники: Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин.

09:48 Дарья Кирюхина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! В Санкт-Петербурге сегодня стартует долгожданный Кубок Первого канала. Три команды наших сильнейших фигуристов сразятся за солидные денежные призы, а вдохновлять на успешные прокаты их будут капитаны в лице очаровательных Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

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