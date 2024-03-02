Команды Загитовой, Щербаковой и Туктамышевой начинают борьбу! Кубок Первого канала — LIVE

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2 марта в Санкт-Петербурге стартует соревновательная часть Кубка Первого канала — накануне вечером прошла жеребьёвка, где фигуристы распределились по командам Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.
В первый день спортсмены покажут короткие программы, но до начала прокатов зрителей ждут нововведения: в частности баттл элементов и конкурс мастерства на льду.
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — одни из наших самых перспективных парников. Спортсмены прыгают параллельный тройной лутц, учат тройной аксель и хотят попробовать четверную подкрутку. Наташа с Ильёй не скрывают, что нацелены стать первой парой России, и уверены: обыграть Анастасию Мишину и Александра Галлямова — реально.
В прошлом сезоне они уже опережали серебряных медалистов Олимпиады в Пекине Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Кто знает, может, очередной прорыв ребята совершат именно на Кубке Первого канала?
Каждая из трёх команд однозначно заслуживает победы, но заветное первое место достанется только одной. Интересно, на чьей стороне ваши симпатии? Голосуйте за своих фаворитов в нашем телеграм-канале «Ход коньком»!
На Спартакиаде в Магнитогорске Александр Самарин объявил о завершении спортивной карьеры. Многих болельщиков это, конечно, расстроило. Трудно поверить, что в следующем сезоне фигурист больше не будет зажигать на стартах с неизменно яркими программами. Однако здорово, что именно выступление на Кубке Первого канала станет финальным аккордом его длинного пути в большом спорте. Командные соревнования — это праздник, и Саша заслуживает такие позитивные проводы.
Состав команд
Белая команда, капитан Алина Загитова
Спортивные пары: Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
Танцевальные дуэты: Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.
Женщины-одиночницы: Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачёва, Ксения Гущина.
Мужчины-одиночники: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков.
Синяя команда, капитан Анна Щербакова
Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.
Танцевальные дуэты: Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.
Женщины-одиночницы: Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова.
Мужчины-одиночники: Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов.
Красная команда, капитан Елизавета Туктамышева
Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов.
Танцевальные дуэты: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.
Женщины-одиночницы: Софья Муравьёва, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачёва, Мария Агаева.
Мужчины-одиночники: Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! В Санкт-Петербурге сегодня стартует долгожданный Кубок Первого канала. Три команды наших сильнейших фигуристов сразятся за солидные денежные призы, а вдохновлять на успешные прокаты их будут капитаны в лице очаровательных Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.