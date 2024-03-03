Произвольная программа, а ещё — конкурс капитанов и челлендж с болельщиками!

Второй день Кубка Первого канала! Команда Щербаковой сохранит лидерство? LIVE

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В Санкт-Петербурге состоится второй день Кубка Первого канала: фигуристы во всех четырёх видах выступят с произвольными программами. Также зрители увидят интересные новшества — конкурс капитанов и челлендж с болельщиками.

После первого дня соревнований лидирует команда Анны Щербаковой с 63 баллами. Команда Алины Загитовой занимает второе место с 55 очками, команда Елизаветы Туктамышевой набрала 52 очка и идёт последней.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko и на сайте Первого канала.