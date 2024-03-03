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Командный турнир. День 2
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14:00 Мск
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Фигурное катание 3 марта, Кубок Первого канала — Щербакова, Загитова, Туктамышева, конкурс капитанов — лайв, онлайн

Второй день Кубка Первого канала! Команда Щербаковой сохранит лидерство? LIVE
Дарья Кирюхина
Анна Щербакова
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Произвольная программа, а ещё — конкурс капитанов и челлендж с болельщиками!

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Кубок Первого канала. Расписание и результаты

В Санкт-Петербурге состоится второй день Кубка Первого канала: фигуристы во всех четырёх видах выступят с произвольными программами. Также зрители увидят интересные новшества — конкурс капитанов и челлендж с болельщиками.

После первого дня соревнований лидирует команда Анны Щербаковой с 63 баллами. Команда Алины Загитовой занимает второе место с 55 очками, команда Елизаветы Туктамышевой набрала 52 очка и идёт последней.

О новинках первого дня:
«Я просто сейчас умру!» Команда Туктамышевой выиграла в безумном баттле элементов
«Я просто сейчас умру!» Команда Туктамышевой выиграла в безумном баттле элементов

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko и на сайте Первого канала.

Расписание соревнований Составы команд
Live Дарья Кирюхина

Расписание соревнований

3 марта, воскресенье

Вступление, лучшие моменты первого дня — 14:00
Конкурс капитанов — 14:05
Танцы на льду, произвольный танец — 14:25
Спортивные пары, произвольная программа — 14:55
Конкурс болельщиков — 15:47
Женщины, произвольная программа — 15:58
Мужчины, произвольная программа — 16:55

09:54 Дарья Кирюхина

Составы команд

Напомним, в каких составах фигуристы выступают на Кубке Первого канала-2024.

Белая команда, капитан Алина Загитова

Спортивные пары: Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцевальные дуэты: Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

Женщины-одиночницы: Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачёва, Ксения Гущина.

Мужчины-одиночники: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков.

Синяя команда, капитан Анна Щербакова

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

Танцевальные дуэты: Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

Женщины-одиночницы: Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова.

Мужчины-одиночники: Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов.

Красная команда, капитан Елизавета Туктамышева

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов.

Танцевальные дуэты: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Женщины-одиночницы: Софья Муравьёва, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачёва, Мария Агаева.

Мужчины-одиночники: Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин.

09:47 Дарья Кирюхина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Кубок Первого канала по фигурному катанию близится к развязке. Сегодня спортсмены сразятся в произвольных программах, а также поучаствуют в загадочном челлендже с болельщиками. Капитаны команд тоже внесут значимый вклад и постараются обыграть друг друга в специальном конкурсе.

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