Второй день Кубка Первого канала! Команда Щербаковой сохранит лидерство? LIVE

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
В Санкт-Петербурге состоится второй день Кубка Первого канала: фигуристы во всех четырёх видах выступят с произвольными программами. Также зрители увидят интересные новшества — конкурс капитанов и челлендж с болельщиками.
После первого дня соревнований лидирует команда Анны Щербаковой с 63 баллами. Команда Алины Загитовой занимает второе место с 55 очками, команда Елизаветы Туктамышевой набрала 52 очка и идёт последней.
Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko и на сайте Первого канала.
Расписание соревнований
3 марта, воскресенье
Вступление, лучшие моменты первого дня — 14:00
Конкурс капитанов — 14:05
Танцы на льду, произвольный танец — 14:25
Спортивные пары, произвольная программа — 14:55
Конкурс болельщиков — 15:47
Женщины, произвольная программа — 15:58
Мужчины, произвольная программа — 16:55
Составы команд
Напомним, в каких составах фигуристы выступают на Кубке Первого канала-2024.
Белая команда, капитан Алина Загитова
Спортивные пары: Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
Танцевальные дуэты: Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.
Женщины-одиночницы: Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачёва, Ксения Гущина.
Мужчины-одиночники: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков.
Синяя команда, капитан Анна Щербакова
Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.
Танцевальные дуэты: Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.
Женщины-одиночницы: Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова.
Мужчины-одиночники: Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов.
Красная команда, капитан Елизавета Туктамышева
Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов.
Танцевальные дуэты: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.
Женщины-одиночницы: Софья Муравьёва, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачёва, Мария Агаева.
Мужчины-одиночники: Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Кубок Первого канала по фигурному катанию близится к развязке. Сегодня спортсмены сразятся в произвольных программах, а также поучаствуют в загадочном челлендже с болельщиками. Капитаны команд тоже внесут значимый вклад и постараются обыграть друг друга в специальном конкурсе.