Команда Загитовой должна была взять серебро? Альтернативные итоги Кубка Первого канала

Проигрывать всегда неприятно. Но особенно неприятно, когда исход соревнований решает единственный балл или очко, как это случилось с «белой» командой Алины Загитовой на Кубке Первого канала – 2024. «Красные» под капитанством Елизаветы Туктамышевой отвоевали серебро в последний момент. От последнего места они унесли ноги благодаря произвольной мужчин, где их честь защищали 14-летние мальчики.

Однако не будь в этом году новшеств, включающих битву элементов, конкурс капитанов и челлендж с болельщиками, даже гениальные юниоры не помогли бы «красным» перегнать «белых».

А если бы результаты подводили сложением всех оценок вместо подсчёта очков по олимпийской системе, то и шутливые состязания не сыграли бы роковую роль в положении команд Загитовой и Туктамышевой в турнирной таблице.

При этом победа «синих» во главе с Анной Щербаковой никаких вопросов не вызывает. Их лидерство действительно оказалось несокрушимо.

Весёлые старты помогли команде Туктамышевой вырваться вперёд

Ранее на Кубке Первого канала ещё не проводились битва элементов, конкурс капитанов и челлендж с болельщиками. Забавные испытания не выглядели слишком серьёзно, зато изрядно подняли настроение как зрителям, так и самим спортсменам. Идея и правда, отличная — разбавить стандартные прокаты коротких и произвольных программ необычными активностями. Но проиграть в общем зачёте из-за «весёлых стартов» и игры в «Крокодил» с фанатом — не очень-то весело.

Именно так произошло с «белой» командой Алины Загитовой. Не будь этих дополнительных состязаний, олимпийская чемпионка Пхёнчхана и её ребята заняли бы второе место, набрав 93 очка, а «красная» команда Елизаветы Туктамышевой — третье с 92 очками. «Синяя» команда Анны Щербаковой сохранила бы первое место с результатом 103 очка.

Команда Загитовой Фото: 1tv.ru

Но имеем то, что имеем: «красные» лучше всех проявили себя в нестандартной борьбе и опередили лучше катавшихся «белых». Официальные итоги ознаменовались поражением для команды Загитовой:

«синяя» команда Анны Щербаковой — 129 очков;

«красная» команда Елизаветы Туктамышевой — 121 очко;

«белая» команда Алины Загитовой — 120 очков.

Как-то странно, что судьбу мест и призовых у двух команд определили развлекательные баталии. Возможно, стоило предусмотреть за них специальный приз, но не включать в общий зачёт. Или считать результаты не по олимпийской системе, чтобы минимизировать влияние шуточных мероприятий.

Система подсчёта всех оценок на стороне команды Загитовой

На дебютном Кубке Первого канала в 2021-м действовала система обычного складывания всех баллов фигуристов. Многие раскритиковали эту методику, думая, что команда Евгении Медведевой проиграла команде Алины Загитовой как раз из-за несправедливого способа подсчёта результатов. Олимпийскую систему, при которой баллы участников переводят в очки в зависимости от занятого места (за первое — 10 очков, за второе — девять очков и т. д.), считали более честной. Но, как выяснилось, «Красная машина» Алины всё равно победила бы тогда «Время первых». Более того: исход соревнований стал бы более предсказуем. В сухом остатке, главное, что победа «Красной машины» выдержала проверку на альтернативный сценарий, отметя любые «но» и «если».

Сразу скажем, что «синяя» команда Анны Щербаковой в этом году подобную проверку прошла: их первое место оказалось железобетонным. Второе же место команды Елизаветы Туктамышевой такой же прочностью похвастать не может. При сложении всех оценок их не спасли бы никакие дополнительные конкурсы. А ведь в битве элементов, капитанском баттле и челлендже с болельщиками было по несколько раундов, где команды добывали от одного до трёх баллов. Это уже потом их также переводили в очки по олимпийской системе, которая вопреки ожиданиям лишь увеличила значимость данных испытаний.

Елизавета Туктамышева проходит полосу препятствий Фото: РИА Новости

Вот сколько заработали изначально фигуристы в совокупности за все весёлые активности: «синяя» команда Щербаковой — 24 балла, «белая» команда Загитовой — 25 баллов, а «красная» команда Туктамышевой — 30 баллов.

По олимпийской системе картина иная: у «синей» команды Щербаковой — 26 очков, у «белой» команды Загитовой — 27 очков, у «красной» команды Туктамышевой — 29 очков. На первый взгляд, всё хорошо, ибо разрыв между участниками стал меньше. Но не забываем, что огромные баллы, выставленные судьями за прокаты, перевели тоже в скромные аккуратные очки.

Давайте взглянем, как выглядели бы результаты команд в короткой и произвольной программах при сложении всех оценок.

Короткая программа:

«красная» команда Туктамышевой — 456,61 балла;

«белая» команда Загитовой — 493,14 балла;

«синяя» команда Щербаковой — 508,48 балла;

Произвольная программа:

«белая» команда Загитовой — 907,19 балла;

«красная» команда Туктамышевой — 920,54 балла.

«синяя» команда Щербаковой — 932,6 балла;

Сумма за две программы:

«красная» команда Туктамышевой — 1377,15 балла;

«белая» команда Загитовой — 1400,33 балла;

«синяя» команда Щербаковой — 1441,08 балла;

В соответствии с олимпийской системой расстановка мест в короткой и произвольной программах вышла такой же. Но суммарные результаты за два дня вкупе с очками за конкурсы разнятся. При подсчёте всех баллов «белые» уверенно обходили «красных»: 1425,33 против 1407,15. Триумф команды Туктамышевой на «весёлых стартах» не перечеркнул более успешные прокаты команды Загитовой. И выступления юных гениев в лице Арсения Федотова и Льва Лазарева ничего не изменили. Только позволили сократить отставание. Но перевод баллов в очки драматично вывел «красных» вперёд. Довольно обидно принимать поражение в такой ситуации.

Хорошо, что «синяя» команда Щербаковой осталась недосягаемой при любых раскладах. Они завоевали Кубок Первого канала именно в традиционных соревнованиях. Вопреки всем забавам и причудам.