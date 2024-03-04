Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Команда Загитовой должна была стать второй на Кубке Первого канала: команде Туктамышевой помогли новые конкурсы

Команда Загитовой должна была взять серебро? Альтернативные итоги Кубка Первого канала
Дарья Кирюхина
Альтернативные итоги Кубка Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии
Только «синяя» команда Щербаковой оказалась непобедимой.

Проигрывать всегда неприятно. Но особенно неприятно, когда исход соревнований решает единственный балл или очко, как это случилось с «белой» командой Алины Загитовой на Кубке Первого канала – 2024. «Красные» под капитанством Елизаветы Туктамышевой отвоевали серебро в последний момент. От последнего места они унесли ноги благодаря произвольной мужчин, где их честь защищали 14-летние мальчики.

Однако не будь в этом году новшеств, включающих битву элементов, конкурс капитанов и челлендж с болельщиками, даже гениальные юниоры не помогли бы «красным» перегнать «белых».

А если бы результаты подводили сложением всех оценок вместо подсчёта очков по олимпийской системе, то и шутливые состязания не сыграли бы роковую роль в положении команд Загитовой и Туктамышевой в турнирной таблице.

При этом победа «синих» во главе с Анной Щербаковой никаких вопросов не вызывает. Их лидерство действительно оказалось несокрушимо.

Кубок Первого канала — 2024. Результаты

Весёлые старты помогли команде Туктамышевой вырваться вперёд

Ранее на Кубке Первого канала ещё не проводились битва элементов, конкурс капитанов и челлендж с болельщиками. Забавные испытания не выглядели слишком серьёзно, зато изрядно подняли настроение как зрителям, так и самим спортсменам. Идея и правда, отличная — разбавить стандартные прокаты коротких и произвольных программ необычными активностями. Но проиграть в общем зачёте из-за «весёлых стартов» и игры в «Крокодил» с фанатом — не очень-то весело.

Именно так произошло с «белой» командой Алины Загитовой. Не будь этих дополнительных состязаний, олимпийская чемпионка Пхёнчхана и её ребята заняли бы второе место, набрав 93 очка, а «красная» команда Елизаветы Туктамышевой — третье с 92 очками. «Синяя» команда Анны Щербаковой сохранила бы первое место с результатом 103 очка.

Команда Загитовой

Команда Загитовой

Фото: 1tv.ru

Но имеем то, что имеем: «красные» лучше всех проявили себя в нестандартной борьбе и опередили лучше катавшихся «белых». Официальные итоги ознаменовались поражением для команды Загитовой:

  • «синяя» команда Анны Щербаковой — 129 очков;
  • «красная» команда Елизаветы Туктамышевой — 121 очко;
  • «белая» команда Алины Загитовой — 120 очков.

Как-то странно, что судьбу мест и призовых у двух команд определили развлекательные баталии. Возможно, стоило предусмотреть за них специальный приз, но не включать в общий зачёт. Или считать результаты не по олимпийской системе, чтобы минимизировать влияние шуточных мероприятий.

Подробнее о необычных челленджах:
Туктамышева выиграла у Загитовой конкурс интеллекта, а болельщики шнуровали коньки! Туктамышева выиграла у Загитовой конкурс интеллекта, а болельщики шнуровали коньки!
«Я просто сейчас умру!» Команда Туктамышевой выиграла в безумном баттле элементов «Я просто сейчас умру!» Команда Туктамышевой выиграла в безумном баттле элементов

Система подсчёта всех оценок на стороне команды Загитовой

На дебютном Кубке Первого канала в 2021-м действовала система обычного складывания всех баллов фигуристов. Многие раскритиковали эту методику, думая, что команда Евгении Медведевой проиграла команде Алины Загитовой как раз из-за несправедливого способа подсчёта результатов. Олимпийскую систему, при которой баллы участников переводят в очки в зависимости от занятого места (за первое — 10 очков, за второе — девять очков и т. д.), считали более честной. Но, как выяснилось, «Красная машина» Алины всё равно победила бы тогда «Время первых». Более того: исход соревнований стал бы более предсказуем. В сухом остатке, главное, что победа «Красной машины» выдержала проверку на альтернативный сценарий, отметя любые «но» и «если».

Сразу скажем, что «синяя» команда Анны Щербаковой в этом году подобную проверку прошла: их первое место оказалось железобетонным. Второе же место команды Елизаветы Туктамышевой такой же прочностью похвастать не может. При сложении всех оценок их не спасли бы никакие дополнительные конкурсы. А ведь в битве элементов, капитанском баттле и челлендже с болельщиками было по несколько раундов, где команды добывали от одного до трёх баллов. Это уже потом их также переводили в очки по олимпийской системе, которая вопреки ожиданиям лишь увеличила значимость данных испытаний.

Елизавета Туктамышева проходит полосу препятствий

Елизавета Туктамышева проходит полосу препятствий

Фото: РИА Новости

Вот сколько заработали изначально фигуристы в совокупности за все весёлые активности: «синяя» команда Щербаковой — 24 балла, «белая» команда Загитовой — 25 баллов, а «красная» команда Туктамышевой — 30 баллов.

По олимпийской системе картина иная: у «синей» команды Щербаковой — 26 очков, у «белой» команды Загитовой — 27 очков, у «красной» команды Туктамышевой — 29 очков. На первый взгляд, всё хорошо, ибо разрыв между участниками стал меньше. Но не забываем, что огромные баллы, выставленные судьями за прокаты, перевели тоже в скромные аккуратные очки.

Давайте взглянем, как выглядели бы результаты команд в короткой и произвольной программах при сложении всех оценок.

Короткая программа:

  • «красная» команда Туктамышевой — 456,61 балла;
  • «белая» команда Загитовой — 493,14 балла;
  • «синяя» команда Щербаковой — 508,48 балла;

Произвольная программа:

  • «белая» команда Загитовой — 907,19 балла;
  • «красная» команда Туктамышевой — 920,54 балла.
  • «синяя» команда Щербаковой — 932,6 балла;

Сумма за две программы:

  • «красная» команда Туктамышевой — 1377,15 балла;
  • «белая» команда Загитовой — 1400,33 балла;
  • «синяя» команда Щербаковой — 1441,08 балла;

В соответствии с олимпийской системой расстановка мест в короткой и произвольной программах вышла такой же. Но суммарные результаты за два дня вкупе с очками за конкурсы разнятся. При подсчёте всех баллов «белые» уверенно обходили «красных»: 1425,33 против 1407,15. Триумф команды Туктамышевой на «весёлых стартах» не перечеркнул более успешные прокаты команды Загитовой. И выступления юных гениев в лице Арсения Федотова и Льва Лазарева ничего не изменили. Только позволили сократить отставание. Но перевод баллов в очки драматично вывел «красных» вперёд. Довольно обидно принимать поражение в такой ситуации.

Хорошо, что «синяя» команда Щербаковой осталась недосягаемой при любых раскладах. Они завоевали Кубок Первого канала именно в традиционных соревнованиях. Вопреки всем забавам и причудам.

Как прошёл Кубок Первого канала:
Туктамышева одолела Загитову благодаря стратегии. Но золото турнира досталось Щербаковой
Туктамышева одолела Загитову благодаря стратегии. Но золото турнира досталось Щербаковой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android