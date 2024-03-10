«За то, что я умру». Туктамышева теперь берёт не раздеванием, а невероятной взрослостью

«Что стало с милыми девичьими платьями?»

«Я из них выросла».

Несколько недель назад я захотела под настроение перечитать «Голодные игры» (ну да, в суровые времена живём), и эти строки из диалога персонажей воспроизвелись в голове во время номера Елизаветы Туктамышевой на «Русском вызове».

Фигуристка выбрала трагичный образ и предстала перед зрителями в роли поэтессы Марины Цветаевой. Над «Юбилейным» звучали мощные стихи — «Реквием» в исполнении великолепной актрисы Алисы Фрейндлих.

По признанию Туктамышевой, программу поставили буквально за одну тренировку — с хореографом Елизаветой Навиславской, которая плотно сотрудничает с группой Алексея Мишина и самой Императрицей уже второй сезон. Судьи оценили старания спортсменки и постановщицы — и отдали Туктамышевой второе место вслед за Алексеем Ягудиным, который тоже выступал под стихотворное сопровождение, причём в собственном прочтении.

Трансляция турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko.

«За то, что я умру», — произносит Фрейндлих заключительную, трагичную строку стихотворения, и Туктамышева на льду задувает свечу, ледовая арена погружается во тьму.

Действительно, больше нет «милых девичьих платьев»: на Елизавете — строгое чёрное платье. Не закрытое, но отражающее накал и драму, асимметричное и даже непривычно длинное для одиночницы — скорее присущее ледовым танцоршам.

И это — новая Туктамышева.

Мы ведь помним её прежние программы: конечно же — ту самую стюардессу с раздеванием до топика, сексуальный «Мулен Руж», лиричный, но в то же время игривый Swallow в соблазнительном зелёном платье. Да и соревновательные программы Лизы в основном были заводными за редким исключением.

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Непривычные, трагические нотки и обращения к новым образам стали прослеживаться, когда в мире настали трудные времена. В 2020-м грянула пандемия коронавируса, и на самоизоляции Туктамышева поставила уникальный номер, дистанционно сотрудничая с хореографом Юрием Смекаловым.

С «Хрониками заводной птицы» Елизавета в итоге выиграла серебро чемпионата мира 2021 года.

Следующая знаковая и очень взрослая программа появилась в сезоне-2022/2023 — «Одиночество» в исполнении Игоря Крутого. Постановщиком выступил Илья Авербух, но мельчайшие детали дорабатывались с Елизаветой Навиславской. В «Одиночестве» Туктамышева воплощает образ слепой женщины — ей даже приходилось тренироваться с завязанными глазами, чтобы лучше понять движения.

Эту произвольную программу вживую могли увидеть только российские зрители — наших фигуристов уже не допускали на международную арену. Вероятно, такой опыт был аллюзией на эти трудности — возможность соревноваться только дома и не претендовать на мировые старты.

Лиза оставила программу на новый сезон, в который в итоге не пошла, ограничившись открытыми прокатами. Но была поставлена и ещё одна душераздирающая программа — короткая под «Небо я».

«Красная ленточка в конце — символ надежды, которой уже нет. Я её из души у себя достаю, улетая к любимому в небо. Я решила закончить так, что она всë‑таки пошла к нему, потому что надежды нет, и она решила покончить с собой», — так Туктамышева описала постановку, выйдя к журналистам.

Отсутствие надежды.

Смерть.

Какие уж тут девичьи платьишки?

Туктамышева — больше не та задорная девчонка, которая в кантилевере сбрасывала накидку под Toxic. Но новые образы, подчёркивающие взрослую, в хорошем смысле зрелую сексуальность, ей тоже невероятно идут.