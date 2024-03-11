«Никогда не любил отдых на диване». Позитивное интервью с Романом Костомаровым

Наверное, в России нет такого человека, который не слышал бы о трагедии и героическом преодолении Романа Костомарова. Чемпион перенёс тяжёлую форму пневмонии и ампутацию конечностей, но покинул больницу сам — не на коляске, а на протезах, и теперь он живёт активной жизнью.

Костомаров несколько раз подробно рассказывал о своей истории, а 7 марта состоялась премьера документального фильма. Но мы решили поговорить с Романом о позитивном: его новых начинаниях, новых возможностях и, конечно, о фигурном катании.

— Роман, со стороны кажется, что физических нагрузок у вас теперь чуть ли не больше, чем по ходу спортивной карьеры. Сколько в целом уходит времени на различные тренировки?

— Нет, это абсолютно не так. Спортивная карьера — там абсолютно другие нагрузки вообще, там пять-шесть часов в день тренируешься. Сейчас не нужно такое количество тренировок, То, что я делаю сейчас — наверное, максимум два-два с половиной часа в день, и всё. Просто для поддержания формы — физической и моральной.

— Недавно стало известно, что вы планируете бежать на Московском марафоне: о какой дистанции идёт речь?

— Поживём — увидим. Сколько смогу, столько пробегу.

— А есть ли желание в будущем преодолеть классические 42 км?

— Нет, у меня даже в здоровом состоянии никогда не было мысли преодолеть такую дистанцию, потому что это очень тяжело и очень долго.

— Общались ли с кем-то из других людей с протезами, которые бегают? Знаете ли Сергея Бурлакова, который в 2003 году пробежал на протезах марафон в Нью-Йорке?

— Нет, не общался и не в курсе этого дела. Не консультировался ни с кем, но, в принципе, я достаточно хорошо знаю свое тело, достаточно хорошо чувствую, что мне больно, а что не больно, поэтому всё на собственном усмотрении.

Роман Костомаров в тренажёрном зале Фото: Из личного архива Романа Костомарова

— Вы попробовали сноуборд, теннис, плавание, теперь планируете бег. А какие ещё виды спорта хотели бы освоить?

— Вообще, я играл во многие виды спорта: и в хоккей, и в футбол, боксом потихонечку продолжаю заниматься. Конечно же, что связано с такими активными, скажем так, вещами, как бег и хоккей… Хоккей, понятно, отпадает — играть нечем. Футбол — возможно, я могу каким-то образом там пинать мячик — в принципе, это возможно, но как-то бегать быстро я уже не могу. И долго тоже не могу — полчаса, допустим, бежать я могу спокойным бегом трусцой.

— Как думаете, вы бы перепробовали столько нового, если бы с вами не произошла такая история?

— Я всегда это любил. До того, что со мной произошло, я всегда любил активные виды спорта, всегда принимал участие в каких-то активностях и не любил отдых, сидя на диване. Всегда обожал какие-то экстремальные активные виды спорта.

— Ещё вы тренировались на корте с теннисистом Кареном Хачановым. После этого стали больше следить за выступлениями наших теннисистов?

— Теннис — одна из моих любимых игр. Я всегда следил за теннисом и сейчас по-прежнему слежу. Конечно же, познакомившись с Кареном Хачановым, сейчас и болею за него, когда он принимает участие в каких-то турнирах.

— За какими ещё видами спорта следите, кроме фигурного катания?

— За ММА. В принципе, любые виды единоборств смотрю, когда получается по времени или проходят какие-то чемпионаты. Иногда смотрю хоккей. Я люблю спорт, поэтому, если какие-то масштабные спортивные состязания, то стараюсь смотреть.

— Помимо спорта — можете ли увидеть себя в чём-то другом? Например, всё более открытой становится индустрия моды, на Западе проходят показы и фотосессии с участием людей с протезами, в нашей стране тоже есть такое модельное агентство. Вам бы было интересно такое?

— Да нет, честно говоря, я никогда не задумывался об этом. Быть моделью, особенно без рук и без ног — об этом я не думал никогда и сейчас особо об этом не думаю. Поэтому, наверное, нет.

— А роль телеведущего, комментатора, эксперта на телевидении? Может, собственное YouTube-шоу?

— Возможно, не исключено. Не исключено в каком-то ближайшем будущем.

Роман Костомаров Фото: РИА Новости

— Считается, что лучшим психологом становится тот, кто сам пережил нечто серьёзное. Не видите себя в этой профессии?

— Это действительно так — наверное, человек, прошедший через такие сложнейшие испытания, может чем-то кому-то помочь. Но прям вот так, чтобы быть психологом — думаю, вряд ли. Пока что мне надо самому ещё реабилитироваться, адаптироваться к новой жизни и привыкнуть.

— Теперь затронем фигурное катание. Вы с супругой выступили на «Русском вызове» с показательным номером — а будут ли новые программы в вашем исполнении?

— Это был тот номер, который мы катали на шоу Ильи Авербуха. Но я пока ещё не катаюсь на таком хотя бы мало-мальски приличном уровне, чтобы так часто делать новые номера.

Трансляция турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko.

— На недавней пресс-конференции вы поделились ощущениями от возвращения на лёд — а каково было возвращаться именно к зрителям? Какие эмоции испытали?

— Выступать перед зрителями — это всегда колоссальные эмоции, особенно когда полный зал и тебя встречают как чемпиона, как сильного человека. Конечно же, колоссальное волнение теперь, поскольку абсолютно новые ощущения на льду, и немного боязно, потому что раньше я себя чувствовал на льду как рыба в воде. Сейчас это не так.

— Как появилась идея повторить олимпийский танец под «Кармен»? Как отреагировала Татьяна Навка?

— Татьяна отреагировала абсолютно хорошо, нормально, поскольку это действительно танец победителей — тот, с которым мы выиграли Олимпиаду в Турине в 2006 году. А более подробно об этом рассказано в этом документальном фильме — как мы это всё выбрали и почему решили кататься под музыку «Кармен».

— У вас сейчас есть время следить за фигурным катанием, за соревнованиями?

— Так, чтобы я сидел и ждал его у телевизора — конечно, такого нет. Но если так совпадает, что есть свободное время, конечно, могу всегда посмотреть.

— Какой совет можете дать нашим фигуристам, которые не допущены на международные старты?

— Тренироваться, терпеть и надеяться на лучшее.

— Вы выступали в танцах на льду, а танцы — наверное, самый осознанный и «взрослый» вид фигурного катания. В нашем женском одиночном катании всё наоборот — на Кубке Первого канала произвольную программу выиграла 12-летняя Базылюк. Поднятие возрастного ценза — это благо?

— Я так не считаю. Я считаю, что если ты можешь соответствовать тому уровню, который задан на сегодняшний день, то показывай его, в каком бы ты возрасте ни был. Потому что это спорт наивысших достижений. Поэтому в 30 можешь показывать — показывай, можешь показывать в 13-15 — показывай. Но это уровень одиночного женского фигурного катания.

— На ваш взгляд, какое самое выдающееся выступление фигуристов-танцоров за всю историю?

— Их очень, очень много — это не одна танцевальная пара. И наши советские пары, и пара из Англии Джейн Торвилл/Кристофер Дин. И Тесса Вирту/Скотт Мойр, канадская пара. И, конечно же, Оксана Грищук/Евгений Платов, и Майя Усова/Александр Жулин, и Марина Климова/Сергей Пономаренко. Несомненно, конечно же, Пахомова — их очень много, действительно, легенд.

Джейн Торвилл и Кристофер Дин Фото: Сергей Чистяков/ТАСС

— Напоследок не могу спросить про Камилу Валиеву. На ваш взгляд, кто виноват в этой истории?

— Если честно, я не знаю, кто виноват. И не берусь судить. Поэтому не знаю. Я подробных деталей всего этого не знаю. Добавить нечего.

— И ещё насущное — нашим спортсменам стоит соглашаться выступать на Олимпиаде под нейтральным статусом, если МОК пригласит?

— Мне тоже трудно сказать, как бы я делал это на сегодняшний день. Думаю, это должно быть решение спортсменов, тренеров, которые всю жизнь тратят на то, чтобы добиться наивысшего результата, олимпийского золота. Да, конечно, ситуация очень сложная. Без гимна, без флага. Но это уже выбор каждого человека, который либо готов там выступать под нейтральным, либо не готов. Это на усмотрение каждого спортсмена.