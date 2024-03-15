«Чемпионат» вручил Александре Трусовой премию «Королева фигурки — 2023»! Как это было

Далеко не каждому чемпиону, каким бы великим он ни был, удаётся заручиться народной любовью. Покорять сердца болельщиков — это такая же сложная и кропотливая работа, как и забираться на пьедесталы престижных соревнований. Александре Трусовой удалось добиться успеха и в том, и в другом. Причём фанатская поддержка нисколько не ослабла даже после того, как Саша перестала соревноваться. Об этом красноречиво говорят результаты премии «Чемпионата» «Королева фигурки — 2023».

Победитель в ней определялся с помощью голосования болельщиков, которое шло на протяжение месяца. Александра получила 44,3% голосов (7001, если считать каждый). В активе её ближайшей преследовательницы Камилы Валиевой — 26,1% (4119 голосов). Результаты премии были определены в конце декабря, и вот спустя два месяца награда была вручена своей королеве в торжественной обстановке.

Вручение премии прошло в MJ Hall. Знаменательный момент с Трусовой пришли разделить её болельщики и представители фан-клуба. Перед вручением награды Саша рассказала, как много они для неё значат.

«Мне очень приятно, что столько людей за меня голосовали, мне приятна эта поддержка. Я очень рада, что у меня такие прекрасные болельщики. Болельщики очень многое значат в моей жизни. Я всегда чувствую энергию, которую они передают с трибун и даже если просто смотрят мои выступления на экране телефона или телевизора. Конечно, во всем, чего я добилась, мне помогли мои болельщики».

Затем Саша получила свою награду из рук главного редактора «Чемпионата». Вячеслав Опахин вынес статуэтку в белых перчатках, отметив, что у нас, как на чемпионате мира по футболу, до приза могут дотрагиваться только его обладатели. «Александра, вы одна из самых ярких, современных и самобытных спортсменок России. Эта награда заслуженно ваша», — сказал Вячеслав.

Вячеслав Опахин вручает награду Александре Трусовой Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После вручения премии Саша пообщалась с болельщиками в формате паблик-тока. Приводим полный диалог Королевы фигурки с её фанатами.

— Саша, какие фильмы тебе нравятся и в каком жанре фильмов ты бы хотела сняться?

— Я люблю фэнтези, мне кажется, все мои болельщики это знают. Наверное, хотела бы сняться именно в фэнтези.

— Какое у тебя любимое фэнтези?

— У меня много любимых, я не выделяю. Иногда пересматриваю какие-то фильмы.

— Что больше любишь: фильмы или сериалы?

— Сейчас, наверное, сериалы.

— Смотришь целиком или по сериям?

— В рабочем режиме смотрю по сериям, а на отдыхе могу смотреть всё целиком.

— Саша, ты постоянно пробуешь себя в чём-то новом, будь то другие виды спорта, пение… Есть ли сейчас желание в чём-то поэкспериментировать?

— Да, я даже записалась. Попробую бальные танцы.

— Какая медаль для тебя самая ценная?

— Олимпийская, наверное.

— Любишь ли ты читать? Какая литература тебе нравится?

— Сейчас я читаю только то, что говорят в институте.

— Сегодня у нас будет автограф-сессия, поэтому хотелось бы спросить, часто ли тебя просят дать автограф в странных местах?

— Да, часто. На телефонах, на сумках, в паспорте расписывалась. На руках стабильно, особенно у детей, иногда у них не на чем расписаться, и они подходят, говорят: «Можно на руке».

— Что для тебя было сложнее: выступать на самых первых соревнованиях или на Олимпийских играх?

— Я не помню свои первые соревнования. Мама рассказывала, что я была почти невменяемая, просто выходила. Мне говорили: «Ты понимаешь, что будешь одна кататься и у тебя будет программа?» Я говорила: «Да». И просто выходила каталась. Не совсем помню, только по рассказам. На Олимпиаде, уже говорила, я не волновалась. Не могу сравнить.

— Какой образ ты хотела бы воплотить в ближайшем будущем на льду? Что это будет: шоу или сказка?

— Из сказок у нас планируется «Золушка». Сейчас я буду выступать в туре Этери Тутберидзе, будет новый номер точно, второй ещё не знаю. Пока всё, что хочу, я воплощаю потихоньку. Каких-то планов конкретных по образам нет.

— Как ты справляешься с волнением на соревнованиях?

— Не знаю. Есть, наверное, какой-то подход, но нет ничего конкретного. Я исхожу из состояния на данный момент и пытаюсь как-то с этим справиться.

— Саша, что ты заказываешь в ресторане в хороший день, когда можно чуточку разгрузиться?

— У меня всегда хорошие дни. Всегда ем, что хочу. Могу съесть стейк или пасту. Пельмени (смеётся).

— Не вместе?

— По отдельности, конечно.

— Как тебе учёба на журфаке? Может, есть какие-то любимые дисциплины?

— Хорошо, но сложно. Очень много нужно читать, мне это непривычно. Интересно всё, что связано именно с журналистикой, интересно всё это изнутри узнать…

— Саша, есть ли у тебя желание попробовать себя в кинематографе? И если да, ты бы хотела сыграть спортсменку или какую-нибудь другую роль?

— Да, конечно, есть. Мне кажется, я много раз говорила, что попробовала бы. Не уверена, что получится. Наверное, проще было бы сыграть спортсмена, но интереснее неспортсмена.

— В какую секцию ты бы отдала своих будущих детей?

— Не в фигурное катание. Потому что знаю, что это тяжело. Я бы не хотела, чтобы они вообще… Наверное, куда попросят, туда и отдам. А пока не будут просить, не буду отдавать.

— Как бы ты отнеслась к идее снять документальный фильм про себя?

— Наверное, положительно. Если захотят снять, я с удовольствием поучаствую.

— Любимый цвет, кроме красного?

— А как отвечать, если есть ограничения? (Смеётся.) Давайте в одежде. В одежде — чёрный.

— Хотела бы принять участие в каком-нибудь шоу? Именно в качестве участника, а не в жюри.

— Я бы очень хотела принять участие в «Громком вопросе». Это из того, что я помню и очень хочу. А так, как участник… Там прям участвовать надо (смеётся). Я не умею импровизировать. Наверное, «Громкий вопрос». А остальное лучше в жюри.

После паблик-тока Трусова провела автограф-сессию, подписав карточки с постером премии и сделав фотографии со всеми желающими. А затем болельщики вручили Саше подарки: было много красивых букетов и разноцветных шариков с надписями «Королева фигурки», «Русская ракета», «Восьмое чудо света». Хочется верить, что этот день по-настоящему запомнится Александре и ещё больше укрепит её связь с болельщиками.

А нас впереди ждёт ещё одно вручение премии, на этот раз «Королю фигурки — 2023» Евгению Семененко. Не пропустите!