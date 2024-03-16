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Фигуристка из Австралии Хана Бат прыгает тройной аксель под руководством русского тренера

Грандиозный прорыв в духе Трусовой! Как фигуристка из Австралии прыгает тройной аксель
Дарья Кирюхина
Хана Бат
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Иностранка выучила ультра-си под руководством русского тренера.

Если в России изучение фигуристками прыжков ультра-си уже поставлено на поток, то для далёкой Австралии это настоящая экзотика, сопоставимая с чудом. Выучить обыкновенный тройной лутц — вот крутое достижение для местных спортсменок. При этом мало кому подобное удаётся. Что уж говорить об элементах повышенной сложности: солнечный Зелёный континент никогда не являлся фигурнокатательной державой.

Однако теперь австралийцы наконец-то могут гордиться собственной трикселисткой. Пока, к сожалению, неофициальной, но всё впереди.

14-летняя Хана Бат активно учит тройной аксель и даже несколько раз успела попробовать его на соревнованиях. Неудивительно, что именно она завоевала титул чемпионки Австралии в текущем сезоне.

Вдохновляться чьим-то примером на родине у Ханы возможности нет: она прорубает путь остальным девушкам, прямо как когда-то это делала у нас Александра Трусова. Но тем интереснее наблюдать за её спортивной карьерой. К тому же под руководством русского тренера.

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Прыгала тройной аксель уже на нескольких стартах

Хана Бат живёт и тренируется в Перте, расположенном на юго-западе Австралии. В фигурное катание она попала в пять лет, а в этом сезоне дебютировала в серии Гран-при среди юниоров. На своём первом этапе в Бангкоке девушка решила не медлить и сразу показать миру, на что способна. В произвольной программе она неожиданно зашла на тройной аксель и, хотя упала из-за сильного недокрута, однозначно запомнилась зрителям. Прежде австралийки никогда не рисковали с ультра-си на соревнованиях. Хана это изменила: показала, что при желании всё возможно.

В Бангкоке одиночница заняла в итоге 13-е место из 31 участницы. Оценки получила небольшие — 140,37 балла, ибо, помимо падения с трикселя, у неё были другие ошибки в произвольной и не слишком удачная короткая программа. Но едва ли она рвалась на подиум. Ей очень хотелось продемонстрировать суперпрыжок в тяжелейшей соревновательной атмосфере.

Хана Бат

Хана Бат

Фото: International Skating Union via Getty Images

В прошлом сезоне она пыталась сделать три с половиной на чемпионатах Австралии среди взрослых и юниоров, а также на малоизвестном открытом турнире в Сингапуре. Эти попытки тоже не увенчались успехом, хотя в Сингапуре она устояла после прыжка.

Но не думайте, будто покорить тройной аксель Хане Бат ещё ни разу не удавалось. Она уверенно его выезжала на чемпионате Западной Австралии осенью 2022-го. Дома, естественно, сконцентрироваться на коварном элементе легче. Жаль, что официально засчитывают только попытку на международном старте под эгидой ISU. Значит, будет работать и стараться совладать с нервами за пределами дома.

Покорение ультра-си под руководством русского тренера

Тренируется Хана Бат у супружеской четы Евгения и Марии Боруновых, выступавших в танцах на льду. Евгений — москвич, но с юниорского возраста поменял спортивное гражданство. Сначала катался за Литву с другой россиянкой Светланой Куликовой. В 1999-м переехал в Австралию, где через три года женился на австралийке Марии, заодно образовав с ней новый танцевальный дуэт. Несколько лет, правда, молодые супруги не появлялись на международной арене, но в 2005-м вернулись в большой спорт, а в 2007-м выиграли чемпионат Австралии. Больше серьёзных побед у них замечено не было, и в 2011-м они завершили карьеру.

Сейчас Евгений и Мария полностью погружены в тренерство, и, очевидно, у них отлично получается. Научить одиночницу прыгать тройной аксель — это вам не шутки. На тренировках у Ханы с этим ультра-си всё хорошо: в конце декабря она выкладывала в соцсетях видео, как прекрасно его исполняет. Наверное, вовсю предвкушала поездку на юниорский чемпионат мира. Но там ей не повезло в короткой программе, и она не прошла квалификацию в произвольную. Блеснуть тройным акселем возможности не представилось.

Несмотря на не слишком впечатляющее завершение сезона, Хана с оптимизмом смотрит в будущее и продолжает отрабатывать три с половиной. Переживать ей в принципе нет смысла, ведь она в этом сезоне выиграла взрослый чемпионат Австралии и является реально невероятно крутой фигуристкой на своей родине.

Хочется верить, что мы увидим её на Олимпийских играх — 2030 (на Игры в Милане-2026 она в любом случае не попадает по возрасту). Кто знает, может быть, к тому времени она не только стабилизирует триксель, но и добавит к нему какой-нибудь четверной прыжок?

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