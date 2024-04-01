Наш знаменитый фигурист сам вывел на старт спортсменку! Новая роль Дмитрия Алиева

В эти выходные чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев попробовал себя в необычной роли – он сам вывел спортсменку на старт в качестве тренера. Это случилось на всероссийских соревнованиях «Серебряное ожерелье России» в Выборге.

У членов основной сборной России уже началось межсезонье, но многие другие спортсмены ещё активно соревнуются – за опытом приехала и ученица Светланы Соколовской Софья Важнова. Она выиграла турнир с результатом 215,95 балла, а у бортика её поддерживал наш знаменитый одиночник.

После окончания турнира Дима поделился своими впечатлениями и рассказал, как же произошло, что он оказался в таком необычном статусе.

Софья Важнова и Дмитрий Алиев за бортиком Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

«Никакого нового статуса, на самом деле, нет, ни в коем случае не набиваюсь пока что в тренеры, хотя думаю, что предстоит мне ещё это. Сейчас это просто знак поддержки и уважения Светлане Владимировне Соколовской. У нас не так давно произошло событие в виде шоу на нашем катке, и Сонечка осталась кататься на неделю в Питере, готовилась к этому турниру. Тренеры уехали в Москву готовить других ребят, бывает такое, что всем не разорваться. Я иногда помогал Соне, наблюдал за её тренировочным процессом, как-то приняли такое совместное решение, я выдвинул свою кандидатуру, сказал: «Давайте я приеду и поддержу, мне всё равно делать нечего». С удовольствием приехал поддержать, уверен, что это непросто — выходить одной на лёд и кататься.

Перед выходом на старт Дмитрий настраивал Софью, и, кажется, всё сработало: Важнова выдала практически безошибочный прокат и обновила личный рекорд по баллам. Алиев во время произвольной программы старался держаться спокойно, но всё равно в какие-то моменты проскальзывали эмоции.

«В тренировочном процессе есть какие-то ключевые моменты, над которыми работают, есть позитивные моменты и отрицательные. Ты хочешь, чтобы эти отрицательные моменты не всплыли во время проката. Стараешься помочь как-то ментально своей энергией, чтоб не появилась ошибка, как в тренировочном процессе. Иногда тренер начинает шататься, потому что переживает те же эмоции, что и спортсмен на льду», – рассказал фигурист.

Случай с Соней – не первый в карьере Алиева. Первый раз он помогал выводить на старт, когда ему было всего 16 лет!

«Один раз очень давно, в 2015 году я выводил одну спортсменку, когда Евгений Владимирович не прилетел в Ниццу. Тогда совершенно иные чувства были. Сейчас был один из первых случаев, мандраж появился, я не понял, что вообще происходит (улыбается). В целом мне очень понравилось, чуть даже страшнее было, чем выступать, какая-то двойная ответственность, что ли. Теперь я прекрасно понимаю наших тренеров, хочется как-то их прижать поближе к себе, потому что я знаю, что они чувствуют», – рассказал Дмитрий.

Случай, о котором упомянул Алиев, произошёл на турнире Coupe De Nice почти девять лет назад, тогда Дима помог своей одногруппнице Алисе Федичкиной. Алиев тогда тоже принимал участие в турнире, но соревновался по взрослым, а Федичкина выступала по юниоркам – и выиграла этот старт.

Трансляция Coupe de Nice Фото: Кадр из трансляции

В группе Евгения Рукавицына бывали подобные случаи: в этом сезоне на этапах Гран-при России в Уфе и в Казани Марию Талалайкину выводил на старт Макар Игнатов. Причём фигурист не просто поддержал одногруппницу в зоне «кисс энд край», он провёл с ней разминку и стоял у бортика во время проката.

Теперь такой опыт есть и у Дмитрия Алиева. С выступлениями фигурист точно не заканчивает, уже сейчас он находится в поиске материала для новых постановок:

«Очень всё спокойно. Занимаюсь поиском музыки на следующий сезон, хочу в этом году поставить программы немножко раньше, чем в том году, и на сборах уже накатывать их. Сейчас плотно углубился в творчество в виде музыки, написал несколько композиций, думаю их выпустить. В целом такой немножко лайт-режим, параллельно прихожу и катаюсь, тренируюсь, чтобы держать себя в физической форме».