«Хочу видеть тебя во всём розовом». Огненное (в прямом смысле) шоу Тутберидзе в Петербурге

«Чемпионы на льду» снова отгремели в Петербурге – теперь в версии 2024 года. Команда Этери Тутберидзе вошла в гастрольный режим с последних чисел марта, а в начале апреля добралась до Северной столицы. Лучшие соревновательные программы сезона и новинки из показательных – публике было на что посмотреть, а артистам – о чём поведать в микст-зоне.

В фойе перед стартом шоу развернулась большая продажа мерча: свой стенд был не только у команды Этери Тутберидзе, но также и у Алины Загитовой и Александры Трусовой. Доехала до Петербурга и линейка одежды от Евгении Медведевой. Перед началом шоу проводили и забавные акции: на центральном входе зрителям раздавали бесплатные пакетики с семечками от спонсора турне.

Из-за того что состав на шоу в Петербурге и Москве расширенный, многие участники катали по одному номеру. За пару часов до начала шоу стало известно, что в Петербурге не выступит Евгений Семененко: он получил травму голеностопа на тренировке.

В первом отделении яркой премьерой впечатлила Елизавета Туктамышева. Она представила новый огненный номер под треки Рианны. Красный костюм Лиза по ходу постановки меняет на чёрный. Идея номера, как призналась Лиза, была её собственной, а над постановкой работал танцор на полу.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, кто предложил поставить номер «Розовая пантера».

«Однажды я пришла на лёд в розовых лосинах, и Глейхенгауз мне сказал: «Я хочу видеть тебя во всём розовом». Спросила: «Это намек на Барби или на «Розовую пантеру?» Он ответил: «На «Розовую пантеру». Так и родилась эта программа», – отметила Александра. Публика очень тепло принимала пару, а Саше и Диме было только в радость вновь выступить в родном Петербурге.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Евгения Медведева порадуют публику только в Москве и Петербурге в рамках этого тура. Саша и Настя сделали выбор в пользу нашумевшей постановки «12 стульев» с турнира шоу-программ, а Женя всё-таки выбрала постановку под Life Людовико Эйнауди.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Александра Трусова представила публике новый номер под песню Елены Ваенги «Шопен». Как объяснида фигуристка, постановкой полностью занималась Этери Тутберидзе: «Ещё когда мы ставили номер «Отпускаю», я много разных позиций отправляла Этери Георгиевне. И она сказала, что хочет поставить под «Шопена» Ваенги. В тот момент Тутберидзе была на чемпионате мира, и мы не успели подготовить номер к первым шоу. Решили, что премьера будет здесь, в Санкт-Петербурге...»

Усовершенствовала Саша и номер под песню AC/DC: в руках у фигуристки во время исполнения кантилевера загорелся огонь. Позднее Саша призналась, что трюки с огнём сложны не тем, что боишься поджечь костюм или тело, а тем, что в нужный момент может что-то не сработать и вау-эффекта не будет.

Многие номера были модернизированы и усложнены: к примеру, к программе «Портрет Дориана Грея» Петра Гуменника в центр катка вынесли настоящий мольберт, а на экране пустили нарезку из фильма с Беном Барнсом, музыку из которого и использовали в постановке.

Прыжковый баттл после шоу получился довольно скомканным из-за того, что многие участники шоу спешили на самолёт. Но до последнего с ультра-си сражались двое питерских одиночников – Пётр Гуменник после нескольких падений всё-таки победил четверной флип, а Макар Игнатов заколотил несколько четверных тулупов.

В прошлом году шоу в Петербурге выглядело масштабнее по составу, но на это есть свои причины: две яркие звезды группы Тутберидзе это турне пропускают. Анна Щербакова – из-за травмы, Камила Валиева после решения о дисквалификации пока не выходила на лёд.

Любопытно будет посмотреть на шоу в Москве – оно частенько получается самым ярким в туре команды Тутберидзе.