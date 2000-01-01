Слетевшие штаны Туктамышевой и перья Косторной. Как наших фигуристов подводили костюмы?

Как Туктамышевой удалось эпично выпрыгнуть из штанов во время проката?
Наших фигуристов не раз подводили костюмы — что в этом сезоне, что в предыдущих.
Туктамышева и слетевшие штаны
На шоу команды Тутберидзе во Владивостоке Лиза переоделась прямо во время исполнения двойного акселя. По сюжету она снимает комбинезон позднее, но тут так получилось, что пришлось выпрыгивать из штанов раньше.
Однажды Лизу чуть не подвёл лиф
Были у Лизы казусы и с верхом костюма: однажды во время показательного номера Toxic у неё чуть не расстегнулся верх: топ от костюма остался держаться на одной бретельке.
Даниил Горелкин и оторвавшаяся штрипка
На этапе Гран-при в Уфе во время произвольного танца у Дани лопнула штрипка на одной из штанин. Визуально ничего не изменилось, но Дане и его партнёрше Соне Леонтьевой пришлось следить за тем, чтобы не наехать на ткань и не запнуться.
Перья лебедя Косторной на льду
Алёна перевоплотилась в шоу в Чёрного лебедя, однако с костюмом возникли проблемы: с первой его версии перья осыпались прямо на лёд, что выглядело крайне опасно.
Кондратюк и оторвавшийся рукав
В короткой программе на Спартакиаде от рукава костюма у Марка оторвался кусок материи, и дорожку шагов уже пришлось катать с ним в руке. Если бы ткань упала на лёд, фигуриста оштрафовали бы.
Семененко и трансформация костюма в полёте
В карьере у Евгения были костюмы-трансформеры, и с одеянием Воланда часто возникали проблемы. Однажды смена одной полы на другую случилась прямо в прыжке: магнит на пиджаке в движении перестегнулся самостоятельно. Как по велению дьявола.
Загитова и молния на куртке
В номере про Лару Крофт на чемпионате мира в Сайтаме Алина столкнулась с заминкой: в решающий момент у фигуристки заела молния на куртке. Загитовой пришлось приложить усилия, чтобы всё-таки снять одежду и продолжить номер.
Щербакова и заминка с «Жар-птицей»
Похожая ситуация произошла и у Анны Щербаковой: на ЧР-2022 фигуристка вспомнила старую произвольную, в которой она меняет платье во вращении. Но застежка заклинила, и пришлось рвать её силой, чтобы трансформация состоялась.
Степанова и юбка для «Мулен Руж»
Костюм Александры для ритм-танца в сезоне-2019/2020 создавал кутюрье Валентин Юдашкин. Объёмная юбка как-то оказалась под коньком Ивана Букина. Пришлось невозмутимо заправить лоскут ткани и ехать дальше.
Слетевшие штаны Туктамышевой и перья Косторной. Как наших фигуристов подводили костюмы?
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