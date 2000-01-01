Слетевшие штаны Туктамышевой и перья Косторной. Как наших фигуристов подводили костюмы?

Даниил Горелкин и оторвавшаяся штрипка

На этапе Гран-при в Уфе во время произвольного танца у Дани лопнула штрипка на одной из штанин. Визуально ничего не изменилось, но Дане и его партнёрше Соне Леонтьевой пришлось следить за тем, чтобы не наехать на ткань и не запнуться.