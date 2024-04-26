Её хвалили в Кремле и Голливуде. Выбираем самое красивое высказывание о таланте Валиевой

Все в восторге от Камилы: и президент Владимир Путин, и прима Большого театра, и американский актёр.

Невероятной фигуристке Камиле Валиевой 26 апреля исполняется 18 лет. Это отличный повод вспомнить, как она влюбила в себе бесчисленное количество людей по всему миру и навсегда вписала своё имя в историю фигурного катания.

Её фантастическая одарённость вызывает восторг даже у артистов балета и голливудских актёров, а сами выступления девушки хочется пересматривать снова и снова. Когда смотришь на её восхитительные па на льду, понимаешь, что она творит настоящее искусство. Она подняла женское одиночное на новый, абсолютно невообразимый уровень и доказала, что нет предела совершенству.

Едва ли хватит всех эпитетов, чтобы описать, насколько талантлива Камила, хотя попыток это сделать, безусловно, было очень и очень много.

И всё-таки давайте постараемся выбрать самое красивое на данный момент высказывание о таланте Камилы Валиевой.

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