Её хвалили в Кремле и Голливуде. Выбираем самое красивое высказывание о таланте Валиевой

Невероятной фигуристке Камиле Валиевой 26 апреля исполняется 18 лет. Это отличный повод вспомнить, как она влюбила в себе бесчисленное количество людей по всему миру и навсегда вписала своё имя в историю фигурного катания.
Её фантастическая одарённость вызывает восторг даже у артистов балета и голливудских актёров, а сами выступления девушки хочется пересматривать снова и снова. Когда смотришь на её восхитительные па на льду, понимаешь, что она творит настоящее искусство. Она подняла женское одиночное на новый, абсолютно невообразимый уровень и доказала, что нет предела совершенству.
Едва ли хватит всех эпитетов, чтобы описать, насколько талантлива Камила, хотя попыток это сделать, безусловно, было очень и очень много.
И всё-таки давайте постараемся выбрать самое красивое на данный момент высказывание о таланте Камилы Валиевой.
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«Поцелованная богом»
Бывший российский фигурист Джонатан Гурейро, который выступал в танцах на льду с Тиффани Загорски, всегда восхищался Камилой Валиевой и очень метко определил степень её одарённости.
«Я заворожён Камилой, особенно после того как мы вместе выступали на шоу Тутберидзе. Это поцелованный богом человек, невероятно обаятельный в жизни. Ощущение, будто Камила не катается под музыку, а пишет своими движениями эту музыку. Ещё и прыжки какие! У неё есть всё, что нужно для победы», — говорил Гурейро «Матч ТВ».
«Ангел, сошедший с небес»
Олимпийская чемпионка — 2006 в танцах на льду и продюсер ледовых шоу Татьяна Навка была невероятно счастлива, когда Камила катала ведущие партии в её сказках, и регулярно максимально комплиментарно отзывалась о работе девушки.
«Камила… Господи, это ангел, сошедший с небес! Этот человечек одарён невероятным талантом, таких спортсменов чрезвычайно мало. Нас много — звёзд, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Но Камила — особенная. Когда она появляется на льду, знаете, в зале что-то происходит. Как будто всю площадку светом заливает. До каждого зрителя долетает её энергетика. И всё, что легло на её хрупкие плечики — я считаю, это всё незаслуженно. Но ничего не бывает просто так. И я уверена, что она очень сильная девочка. И пройдёт через эти тернии, через все преграды. Я верю в неё и считаю, что её ждёт огромное будущее», — сказала Навка «РИА Новости Спорт».
«Такие таланты появляются только раз в жизни»
Легендарная олимпийская чемпионка 1998 года Тара Липински кратко, но очень метко и точно выразила свои мысли о Камиле Валиевой, комментируя одно из её соревновательных выступлений на американском ТВ.
«Такие таланты появляются только раз в жизни», — сказала Липински в эфире телеканала NBC.
«Весь мир видел её гениальность»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев зачастую выдаёт неоднозначные либо чересчур эмоциональные комментарии. Но как не согласиться с ним, когда он говорит о гениальности Камилы?
«Валиевой хватит сил, чтобы справиться с абсолютно бредовым решением CAS. Все будут ждать её на льду с нетерпением. Статус одной из лучших фигуристок в истории у Валиевой невозможно отнять. Весь мир видел её гениальность. И никакие решения судов на это не повлияют. А всякие ВАДА, CAS и МОК — организации без человеческого лица, раз так ужасно поступили с молодой спортсменкой», — приводит слова Лайшева «РБ Спорт».
«Мадонна фигурного катания»
Потрясающее катание Камилы покорило даже тренера Александра Жулина. А ведь одного из ведущих специалистов в танцах на льду удивить отнюдь не просто.
«Мадонной фигурного катания можно назвать Камилу Валиеву. Она явление в фигурном катании с точки зрения качества катания, прыжков, вращений», — сказал Жулин Sport24.
«Вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства»
У президента России, естественно, хватает забот, и регулярно следить за фигурным катанием у него едва ли получается. Но поразительные выступления Камилы всё же сумели захватить внимание Владимира Путина. Неудивительно, что на чествовании олимпийских чемпионов в Кремле спортсменка получила комплимент от самого главы государства.
«Камила Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства, такого невозможно добиться при помощи каких-то «средств», — приводят слова Владимира Путина «РИА Новости Спорт».
«У неё есть всё, что нужно сильной фигуристке»
Камила отлично ладит с Елизаветой Туктамышевой и даже признавалась, что та является для неё примером. Императрица, в свою очередь, не раз выделяла Камилу, говоря о её великолепном катании.
«Да, мы много беседовали. Она такой яркий и добрый человек. Она мне правда нравится. В общении с молодыми фигуристами всегда присутствует лёгкость, и здорово общаться не только с людьми моего возраста. От них получаешь энергию.
Камила сочетает в себе очень сложную технику, абсолютно идеальное вращение и гибкость. У неё есть всё, что нужно сильной фигуристке. Все показатели у неё максимальные, и я думаю, что это заметит даже человек, не разбирающийся в фигурном катании. Как высоко она прыгает, как быстро вращается — всё на максимуме», — цитировали Туктамышеву на официальном сайте Международного олимпийского комитета.
«У неё тело поёт»
Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев нашёл очень красивое сравнение, чтобы описать талант Камилы. Для него каждое её па — это музыка, воплощённая в движении.
«Выдающаяся, что там говорить. Я ко всем нашим фигуристкам с уважением отношусь. Но если мы рассматриваем грань спорта и искусства, то Валиева в моём понимании ближе всех к ней. У неё тело поёт. Вот знаете, как музыка играет, так же играет тело. Дотянутые линии и позиции, допетые движения, балетная спина, развёрнутые бёдра», — говорил Дмитриев RT.
«Одна из миллиарда»
Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова ещё в первом взрослом сезоне Камилы отметила, что та уже демонстрирует именно женское катание, а её талант — огромная редкость.
«Валиева — редкий пример того, как можно сочетать женское катание и сложные технические навыки. Честно говоря, одна из миллиарда фигуристок настолько талантлива. Я никогда не видела взрослую фигуристку, которая могла бы так хорошо контролировать своё тело на льду.
У Валиевой не только сложные прыжки, но и отличные спирали и вращения Бильмана, и я не могу не восхищаться ею», — цитировали Радионову в InoProSport со ссылкой на японскую версию Sputnik.
«Лицо женского фигурного катания»
Чемпионка мира по спортивным танцам Марина Каташинская разглядела в Камиле не только выдающиеся спортивные, но и человеческие качества. А ещё она отдельно выделила красоту фигуристки.
«Камила — девочка максимально привлекательная. Видно, что это открытый, добрый человек в жизни. Конечно, она не может не влюбить в себя. Очень важно оставаться не просто крутым спортсменом, но и положительным героем в жизни. Камила как раз является таким человеком, я всегда с огромным удовольствием на неё смотрю.
Она эрудированная, воспитанная. Это те качества, которые должны быть присущи каждому человеку, который заходит на пьедестал. Я думаю, Камилу спокойно можно назвать лицом женского фигурного катания, это абсолютно положительный человек, который показывает себя как большой профессионал», — рассказала Каташинская «Чемпионату».
«Её выход на лёд — это уже большая радость»
Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова, пожалуй, выразила мнение большинства поклонников Камилы: просто смотреть на её катание — это счастье.
«Что касается Камилы Валиевой, для меня это что-то необъятное, несравнимое ни с чем. Я даже не хочу её ни с кем сравнивать, потому что Камила — это Камила. Её выход на лёд — это уже большая радость и наслаждение», — призналась Леонова «Чемпионату».
«Песня. Поэма. Портрет»
Голливудский актёр Алек Болдуин неоднократно эмоционально реагировал на прокаты Камилы, обращаясь к ней в соцсетях. Поддерживал одиночницу как на Олимпиаде в Пекине, так и после, веря, что у неё всё впереди.
«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Портрет.
Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — писал Болдуин в соцсетях.
«Ты большой талант, у тебя столько всего впереди», — прокомментировал Болдуин позже пост Валиевой, где она благодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде-2022.
«Уникальная девочка»
Наша первая российская чемпионка мира Мария Бутырская с трудом подобрала слова, чтобы описать всю глубину восхищения Камилой. И действительно: что ни говори, всё равно этого будет недостаточно.
«Про Камилу Валиеву я даже не знаю, что говорить. Это что-то уникальное. Уникальный ребёнок, уникальная девочка, фигуристка. Смотреть на Камилу можно без остановки: как она катается, как прыгает, как вращается. Тут могут быть только восторженные комментарии», — ответила Бутырская в беседе с «Чемпионатом».
«Если бы Камила решила стать балериной, у неё бы всё получилось»
Заслужить похвалу примы Большого театра Ольги Смирновой — настоящее событие. По мнению выдающейся балерины, Камила при желании и сама могла бы покорить сцену в пуантах.
«Если бы Камила решила стать балериной, я уверена, у неё бы всё получилось. Потому что она обладает такими природными дарами, как высокие способности тела и музыкальность. Всему остальному можно научить», — делилась Смирнова с «Газетой.Ru».
«Исключительная»
Этери Тутберидзе обычно не любит раздавать комплименты своим подопечным, поэтому её признание, тем более публичное, — на вес золота. О таланте же Камилы строгая наставница высказывалась неоднократно.
«Что касается Валиевой, она универсальная спортсменка. У неё есть сочетание всего. Она красиво катается, таких немного. Например, Косторная красиво катается. Камила от природы растянута, от природы гибкая, при этом она владеет тройным акселем и четверными прыжками. Она красива, чувствует музыку, передаёт эмоции. Она исключительная.
Не знаю, будет ли ещё такая спортсменка. Может быть, будут другие, но такой не будет. Был Юдзуру Ханю, но такого же больше не будет. И Камила Валиева. То, что выпало на неё, и то, что огромная любовь перескочила в ненависть», — рассуждала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.
«Это кем-то дано сверху. Особенная. Красивые прыжки, красивое катание, уникальная позиция во вращениях, быстрая скорость, центровка», — отметила Тутберидзе в интервью японскому изданию NHK.
«За всю жизнь не видел фигуристку настолько одарённую»
Бывший американский фигурист и телеведущий телеканала NBC Sports Джонни Вейр никогда не скрывал, что обожает смотреть выступления Камилы. Для него она — неоспоримый идеал.
«Я не думаю, что за всю свою жизнь, как поклонник фигурного катания и как спортсмен, видел фигуристку настолько одарённую, как Камила Валиева», — сказал Вейр, слова которого привели в Yahoo.
«Магия в чистом виде»
Постановщик Сергей Комолов считает катание Камилы волшебством, настолько красиво она выполняет каждое движение на льду. Он уверен, что Даниилу Глейхенгаузу очень повезло ставить программы такому редкому дарованию.
«Камила Валиева — лучший фигурист в истории во всех видах, магия в чистом виде, но это магия исполнителя. Если заливщика попросить поставить ей программу, получится тоже классно. Они с Глейхенгаузом накрутили космоса, конечно — нет ни одной пустой секунды.
И ведь она же не маленькая, антропометрически эффектная, но всё делает с корпусом. Ногами владеть не так сложно, можно растянуться, как Саша Коэн, и вперёд. Но Камила — уникальная фигуристка, которая с первой до последней секунды может работать ногами в диапазоне 180 градусов и корпусом в диапазоне 180 градусов. Кто из высоких так умеет, не устаёт, да ещё и сложные элементы делает? Думаю, тут как раз Даниил Глейхенгауз отрывается. Он может ей поставить всё, что только нафантазирует, а она всё сделает», — делился Комолов с «РИА Новости Спорт».
«Лучшая фигуристка всех времён»
Норвегия известна биатлонистами, а вот в фигурном катании у них, к сожалению, явный пробел. Тем не менее это не мешает местным фигуристам уверенно называть Камилу лучшей фигуристкой в истории. Во всяком случае Камилла Йерсем в этом не сомневается.
«Да, я действительно хочу сказать, что Валиева является лучшей фигуристкой всех времён. В последние годы наш вид спорта стремительно развивается, особенно с точки зрения сложности прыжков. Удивительно, как девочки подтянулись к мальчикам, и сейчас они почти так же хороши. Такого не наблюдается во многих других видах спорта», — приводит слова Йерсем NRK.