Медведева с её YouTube-шоу, Загитова с огромным опытом в «Ледниковом периоде» или Валиева, которая только ищет себя? Выбор за вами!

Из фигурного катания — в журналистику. У кого из наших чемпионок лучшая карьера в медиа?

Из фигурного катания — в медиа. В последние годы это главный путь, по которому следуют наши ведущие спортсменки. Огромная популярность фигурного катания, разнообразие различных шоу об этом спорте и желание оставаться на виду мотивируют наших одиночниц ударяться в журналистику. У кого-то получается влиться в новую роль красиво и органично, будто они были рождены для этого. Кто-то же испытывает трудности и сталкивается с критикой, но всё равно не отступает от своего пути. Ведь чаще всего навыки и способности никак не влияют на востребованность чемпионок в медиапроектах. Уже в кратчайшие сроки им удаётся построить неплохую карьеру в журналистике за счёт сильного личного бренда.

Но кто же на этом поприще реализует себя лучше всех? Медведева с её YouTube-шоу, Загитова с богатым опытом работы телеведущей, Трусова, пробующая себя в роли комментатора, или кто-то другой? Выбирайте в нашем рейтинге!

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