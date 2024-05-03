Из фигурного катания — в журналистику. У кого из наших чемпионок лучшая карьера в медиа?

Из фигурного катания — в медиа. В последние годы это главный путь, по которому следуют наши ведущие спортсменки. Огромная популярность фигурного катания, разнообразие различных шоу об этом спорте и желание оставаться на виду мотивируют наших одиночниц ударяться в журналистику. У кого-то получается влиться в новую роль красиво и органично, будто они были рождены для этого. Кто-то же испытывает трудности и сталкивается с критикой, но всё равно не отступает от своего пути. Ведь чаще всего навыки и способности никак не влияют на востребованность чемпионок в медиапроектах. Уже в кратчайшие сроки им удаётся построить неплохую карьеру в журналистике за счёт сильного личного бренда.
Но кто же на этом поприще реализует себя лучше всех? Медведева с её YouTube-шоу, Загитова с богатым опытом работы телеведущей, Трусова, пробующая себя в роли комментатора, или кто-то другой? Выбирайте в нашем рейтинге!
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Евгения Медведева
После ухода из фигурного катания Медведева построила очень насыщенную карьеру в медиа. Сначала она появлялась в различных шоу в качестве участницы, а со временем и сама стала пробовать себя в качестве ведущей, комментатора, репортёра. Всё начиналось с соревнований по фигурному катанию, на которых Женя регулярно работала.
Но со временем спортсменка начала расширять границы своих возможностей и в прошлом году запустила своё YouTube-шоу «Бес комментариев», куда она приглашает не только фигуристов, но и звёзд шоу-бизнеса и блогинга. При этом в фигурном катании Медведева тоже остаётся. Спортсменка комментирует соревнования на Окко и ведёт ток-шоу «Каток».
Анна Щербакова
После приостановки карьеры олимпийскую чемпионку пригласили вести «Ледниковый период», и Аня с интересом согласилась. Щербакова органично вжилась в роль ведущей, отметившись отличной дикцией и чистой речью. Фигуристка получила множество положительных отзывов о своей работе, при этом сама она рассказала, что не чувствует, что работа в медиа — это её.
«Пока нет уверенности, что журналистика — именно то, чем я хочу заниматься. Нет даже уверенности, что это будет какая-то медийная профессия — не знаю, насколько я захочу дальше постоянно находиться в медийном поле», — признавалась Щербакова.
Елизавета Туктамышева
Приостановка карьеры для Туктамышевой ознаменовалась поиском себя, и, конечно, Лиза начала свой путь с медиа. Фигуристка стала активно комментировать соревнования, а также запустила Off Ice Show, где выступает ведущей и интервьюером. В проекте, который Туктамышева создала с подругой Анной Овчаровой, спортсменка раскрывает фигурное катание с новой стороны, освещая интересные закулисные истории.
«Пока что планирую развиваться в медиа. Комментирование, учиться задавать правильные вопросы, ставить грамотную речь. Если будет что-нибудь глобальное, мне в голову что-нибудь взбредёт, я ещё что-нибудь сделаю интересное. Или неинтересное», — делилась Туктамышева в шоу «Бес комментариев».
Камила Валиева
В начале сезона Валиева задалась целью найти сферу, где ей будет так же интересно себя реализовывать, как и в фигурном катании. И по традиции она начала с журналистики. Камила попробовала себя в роли ведущей на «Новой Песне года» и в ряде соревнований по фигурному катанию, и на этом останавливаться на собирается. Недавно Валиева объявила, что станет ведущей нового шоу на Первом канале.
Алина Загитова
Олимпийская чемпионка начала учиться на журналиста в 2020 году. И почти сразу получила предложение стать ведущей «Ледникового периода». Загитова с энтузиазмом стала осваивать новую профессию на практике, втянувшись в неё настолько, что она отвела три сезона знаменитого проекта. Огромное количество критики получила Алина за это время, но, как она сама отмечала, «собака лает, караван идёт».
Несмотря на не самые проработанные навыки, Загитова стала очень востребованной ведущей в сфере фигурного катания. Алина ведёт соревнования, снимает репортажи, записывает интервью, а вскоре должна запустить и своё YouTube-шоу под названием «Постеры».
Александра Трусова
Вскоре после приостановки карьеры Трусова поступила на журфак МГУ. Первая практика не заставила себя долго ждать: Сашу пригласили комментировать чемпионат мира — 2023 на Окко. Стриминговый сервис оказался доволен сотрудничеством, и в новом сезоне Трусова стала уже постоянным гостем студии Окко. Фигуристка продолжила развиваться в комментаторстве, а также начала пробовать себя в роли ведущей и интервьюера. Саша видит себя именно в телевизионной журналистике.
«У нас после этого года будет разделение на модули, мы должны выбрать. Я уже решила: точно не печатная журналистика. Что-то вести, быть ведущей. То есть телевизионная», — рассказала Саша в шоу «Бес комментариев».
Елена Радионова
Призёр чемпионатов мира и Европы тоже развивается в медиа. Первый опыт работы ведущей Елена получила на ледовом шоу Евгения Плющенко, где она объявляла номера вместе с Яной Рудковской. Руководителям «Ангелов Плющенко» понравилась работа Радионовой, и они предложили ей вести вечернее шоу на YouTube-канале академии. Елена обозревала новости фигурного катания и брала интервью у юных спортсменов.
Но затем девушка решила попробовать вести шоу о другом виде спорта — её пригласили на ЦСКА ТВ! Радионова стала брать интервью у футболистов по пути на тренировку. И на этом фигуристка останавливаться не собирается: Елена хочет продолжать развивать свою карьеру в медиа.