«Пока не думаем, чем будут заниматься дети». Наши фигуристка и футболист ждут пополнения!

Беби-бум в фигурном катании всё больше набирает обороты. Пополнения в семье ожидает ещё одна счастливая пара: бронзовая медалистка чемпионата мира — 2015 в женском одиночном виде Елена Радионова и игрок нижегородского футбольного клуба «Пари НН» Константин Кучаев.

Меньше года назад молодые люди поженились, а теперь совсем скоро обретут статус мамы и папы. Для обоих это будет первый родительский опыт, и они блаженно его предвкушают.

Изначально Лена и Костя долго скрывали, что у них грядёт появление малыша. Девушка успешно маскировала первые изменения, поэтому её фотографии с животиком в соцсетях оказались поистине приятным сюрпризом! Судя по всему, до встречи с маленьким чудом осталось немного.

Пока же супруги наслаждаются каждым моментом и наполняют этот волшебный период теплом и любовью.

«Пока не думаем, чем будут заниматься дети»

Елена Радионова и Константин Кучаев сыграли свадьбу прошлым летом спустя пять лет красивого романа. Завоевать сердце красавицы-фигуристки было очень непросто. Во время спортивной карьеры она славилась неприступностью, полностью отдаваясь тренировкам и выступлениям на соревнованиях. Многочисленным ухажёрам оставалось только вздыхать. Такая же участь едва не постигла Кучаева, тем более до знакомства с ним девушка откровенно была не слишком высокого мнения о футболистах. Однако новоиспечённый поклонник проявил удивительную настойчивость и добился её внимания.

В конце 2022-го Костя сделал Лене предложение в романтичной атмосфере горнолыжного курорта. С ответом она не колебалась: точно знала, что именно с ним хочет разделить свою жизнь.

Свадьба влюблённых прошла весело и ярко. В начале прошлого июня они обменялись обручальными кольцами и произнесли клятвы верности. Лена произвела настоящий фурор, надев эффектное белое платье с длинным разрезом, и однозначно вошла в негласный список самых красивых невест всех времён и народов.

Свадьба Елены Радионовой и Константина Кучаева Фото: Из личного архива Елены Радионовой

О планах на продолжение рода молодожёны не распространялись, но Лена отмечала в одном из интервью, что не против отдать детей в спорт. В фигурное катание, футбол или куда-то ещё — не имеет значения. Костя же признавался, что право выбора в этом вопросе оставит за самим ребёнком.

«Пока рано об этом говорить, сначала надо стать родителями. Наше мировоззрение со временем может измениться. Я ничего не имею против спорта. И неважно, какой вид это будет. Спорт прививает дисциплину, характер, развивает мышечный каркас, иммунитет. Но пока не думаем, чем будут заниматься дети», — делилась Радионова с «Матч ТВ».

Родителями счастливые супруги станут в ближайшие месяцы. Кто знает, может, их малыш — будущая чемпионка по фигурному катанию или крутой форвард, который забьёт больше голов, чем легендарный Криштиану Роналду?

Медведева поздравила одной из первых

О том, что беременна, Елена рассказала сама. В соцсетях она опубликовала пост с трогательными кадрами, на которых обнимается с мужем. Длинное обтягивающее платье идеально подчёркивало у неё заметный животик. Тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

«Наш мир», — подписала фотографии девушка и поставила эмодзи в виде сердечка. Получилось безумно мило.

Елена Радионова и Константин Кучаев Фото: Из личного архива Елены Радионовой

В комментариях Лену забросали многочисленными поздравлениями. Она с трудом успевала отвечать на всеобщие восторги. Фигуристы и другие спортсмены с удовольствием выражали радость за звёздную семейную пару. Так, одной из первых отреагировала Евгения Медведева. Не остались в стороне Станислава Константинова, Аделина Сотникова, Анастасия Гребёнкина, Александра Бойкова, Софья Муравьёва, Алина Урушадзе, Лина Фёдорова, Мария Сотскова, Полина Эдмундс, спортивная гимнастка Ангелина Мельникова и художественная — Александра Солдатова. Концентрация добрых пожеланий под фото беременной Лены буквально зашкаливала!

На самом деле, внимательные фанаты вполне могли и раньше заподозрить, что в семье фигуристки и футболиста намечается пополнение. Последние месяцы Лена редко выкладывала что-то в соцсетях, пропустила турнир шоу-программ «Русский вызов», в котором зажигала год назад, да и в других ледовых шоу не баловала катанием зрителей. Поклонники успели соскучиться по её выступлениям, но предполагали, что она с головой ушла в работу хореографом и тренером.

Теперь же все карты раскрыты: Лена и Костя с нетерпением ждут маленького человечка, который поднимет их любовь на новый уровень и раскрасит жизнь ещё более сочными красками.