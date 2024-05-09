«Не только боль и трагедия». Проникновенные номера фигуристов о войне

Великая Отечественная война — важнейшее событие в истории России, которое оставило отпечаток в каждой семье. Воспоминания о произошедшем в 1941-1945 годах теребят душу и вызывают горькие чувства у каждого человека, знакомого с этими страницами истории. Боль за то, что пережили наши предки, неоднократно находила отражение в искусстве, в том числе и в фигурном катании.

В этот день вспоминаем проникновенные номера фигуристов, поставленные в память о Великой Отечественной войне.

Липницкая каталась под «Ленинград», а Губанова — под «Семнадцать мгновений весны»

Для соревновательных программ тему Великой Отечественной войны берут редко — всё-таки эмоционально она очень сложная. Но иногда всё же находятся смельчаки, готовые посвятить свои выступления тяжёлым событиям российской истории. Юко Кавагути и Александр Смирнов для олимпийского сезона-2013/2014 ставили программу под «Катюшу». Фигуристы и до этого катались под эту композицию, но в необычном показательном номере, где соединили российскую культуру с японской.

Юлия Липницкая после триумфа со «Списком Шиндлера» взяла не менее сложную тему. В сезоне-2015/2016 в произвольной программе фигуристка каталась под «Ленинград» Уильяма Джозефа, воплощая на льду историю несчастной любви, развернувшуюся на фоне войны.

«Это программа про любовь и расставание. Море, Кронштадт, девушка ждёт на берегу моряка, который никогда не вернётся… Программа интересная, с трагическими нотами», — рассказывала Липницкая.

Юлия Липницкая Фото: РИА Новости

Алёна Савченко и Робин Шолковы тоже катались под «Ленинград» — но от другого композитора и на показательных выступлениях. Фигуристы воплотили на льду историю любви девушки и солдата, которых разлучила война.

Под проникновенную музыку из «Семнадцати мгновений весны» в сезоне-2019/2020 выступала Анастасия Губанова. Фигуристка вдохновилась сюжетом фильма и историей героев и показала боль, которую испытывали люди во время войны.

«Многие, наверное, подумали, что я изображаю жену Штирлица. А на самом деле у меня абстрактный образ боли. Представьте себе поле, на противоположных сторонах которого стоят военные. Начинается сражение, пули летят и поражают солдат. Я как будто чувствую боль этих людей, их скорбь от того, что они так рано умирают и больше не увидят тех, кого любят. Также я выражаю боль офицера, главного героя фильма, и его супруги во время войны», — рассказывала Губанова «Матч ТВ».

Щербакова, Синицына и Семененко посвятили номера памяти Великой Отечественной войны на шоу-турнире

Анна Щербакова тоже воплощала историю из «Семнадцати мгновений весны», но на турнире шоу-программ. Фигуристка каталась в образе жены Штирлица и старалась отобразить много разных эмоций на льду — не только трагичных.

«В эмоциональном плане эта программа очень непростая из-за того, что нужно передать сложные чувства. Лично для меня в этой программе присутствуют не только боль и трагедия. Для меня в ней есть и какие-то тёплые, нежные, трепетные воспоминания. Во многих моих движениях заложено много эмоций, которые очень хотелось передать так, чтобы не только я это почувствовала во время проката, но и зрители сопереживали и разделяли всё это вместе со мной», — рассказывала Щербакова.

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

В этом году тема войны тоже нашла отражение на турнире шоу-программ, который был посвящён русской культуре. Великая Отечественная война — одно из важнейших и болезненных событий нашей истории, поэтому фигуристы не могли обойти её стороной. Ксения Синицына вдохновилась историей школьницы Тани Савичевой, которая вела дневники во время блокады Ленинграда, и перенесла её на лёд.

«В номере я катала не саму Таню, потому что очень тяжело взять такую роль на себя и выдать её. Я рассказывала её историю, всех тех детей, которые были заложниками блокады. Только Таня вела дневник. Много, может быть, было таких детей, но они не вели дневник. Номер посвящается всем детям блокады Ленинграда. Посвящается городу, который не сдался при осаде, мог функционировать, стоять до последнего и совершил непростой подвиг», — рассказала Синицына Sport24.

Евгений Семененко тоже посвятил свой номер памяти Великой Отечественной войны. Фигурист выступил под легендарную песню «Журавли» Марка Бернеса, показав на льду проникновенную историю про то, как мечты советских школьников были разрушены после прихода войны, а класс из места для грёз превратился в место памяти погибших солдат.

Евгений Семененко Фото: РИА Новости

Фигуристы чтят память героев Великой Отечественной войны в шоу Авербуха

Илья Авербух регулярно организовывает шоу, посвящённое памяти Великой Отечественной войны, стараясь показать атмосферу тех времён во всех красках: и в трагичных, и даже ярких. В прошлом году Илья связал выступления единой концепцией, посвятив их письмам военных лет. Драматичные номера с прощанием девушек с возлюбленными, детей с отцами и моральной подготовкой солдат к войне переплетались с жизнерадостными прокатами, посвящёнными стремлению людей жить и мечтать, несмотря ни на что. Палитра выступлений была очень обширная: здесь и «Жди меня» от Александра Самарина, «А он мне нравится» от Дарьи Усачёвой, «Нежность» от Александры Степановой и Ивана Букина, «Лебединая верность» от Евгении Медведевой и Александра Энберта… Наши фигуристы смогли показать жизнь во время войны максимально многогранно.

В этом году Илья Авербух тоже не стал выбирать одно определённое настроение для своего шоу и придержался идеи, что военные номера должны быть разнообразными. На одном льду сошлись выступления под «А я милого узнаю по походке» от Матвея Ветлугина, «Офицеров» от Петра Гуменника, «Лётчицу» от Елизаветы Туктамышевой и «День Победы» от Марка Кондратюка.

Как бы ни была тяжела тема Великой Отечественной войны, фигуристы её не боятся и с гордостью чтят память своих предков на льду.

«Чемпионат» поздравляет вас с праздником Великой Победы и желает всем мирного неба над головой!