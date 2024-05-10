Шикарная Медведева или утончённая Щербакова? Выбираем главную брюнетку среди фигуристок!

Роковых красоток в фигурке не меньше, чем блондинок.

Несмотря на массовую тенденцию осветлять волосы, в рядах фигуристок ещё остаются темноволосые красавицы. Повальное увлечение блондом их не настигло, либо они благополучно пережили его и примкнули обратно к брюнеткам.

Так, Евгения Медведева сейчас отдаёт предпочтение исключительно натуральному оттенку горького шоколада, хотя пару лет назад делала частичное осветление, а во время последнего спортивного сезона-2019/2020 блистала в образе гейши с малиновыми локонами.

Алина Загитова, напротив, возвращаться к природному тёмному цвету явно пока не планирует, и это при том, что она по праву считалась одной из самых ярких и эффектных знаменитых брюнеток. Неслучайно фанаты сравнивали её с ослепительной итальянской моделью и актрисой Моникой Беллуччи. Сегодня Алина-блондинка, конечно, тоже прекрасна, но уже не претендует на титул верховной брюнетки в фигурном катании.

Впрочем, кандидаток на роль темноволосой королевы льда у нас всё равно наберётся немало. Так давайте общими силами выберем главную брюнетку среди фигуристок. Внизу 12 номинанток, голосуйте!

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