Шикарная Медведева или утончённая Щербакова? Выбираем главную брюнетку среди фигуристок!

Несмотря на массовую тенденцию осветлять волосы, в рядах фигуристок ещё остаются темноволосые красавицы. Повальное увлечение блондом их не настигло, либо они благополучно пережили его и примкнули обратно к брюнеткам.
Так, Евгения Медведева сейчас отдаёт предпочтение исключительно натуральному оттенку горького шоколада, хотя пару лет назад делала частичное осветление, а во время последнего спортивного сезона-2019/2020 блистала в образе гейши с малиновыми локонами.
Алина Загитова, напротив, возвращаться к природному тёмному цвету явно пока не планирует, и это при том, что она по праву считалась одной из самых ярких и эффектных знаменитых брюнеток. Неслучайно фанаты сравнивали её с ослепительной итальянской моделью и актрисой Моникой Беллуччи. Сегодня Алина-блондинка, конечно, тоже прекрасна, но уже не претендует на титул верховной брюнетки в фигурном катании.
Впрочем, кандидаток на роль темноволосой королевы льда у нас всё равно наберётся немало. Так давайте общими силами выберем главную брюнетку среди фигуристок. Внизу 12 номинанток, голосуйте!
- Если вы хотите поднять кого-то из девушек в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Анна Щербакова
Олимпийская чемпионка Пекина всегда славилась роскошными волосами тёмно-каштанового цвета. Шелковистое полотно долгое время ниспадало ниже пояса Ани, но недавно она решила обновить причёску и прилично сократила длину. Многие поклонники заподозрили также, что она покрасилась в более тёмный оттенок, но сама фигуристка об этом ничего не упоминала.
В любом случае новый образ Ани получился очень стильным и свежим. Волосы по-прежнему длинные, но стали куда удобнее в обращении. Теперь она может смело распускать их на показательных выступлениях и ещё больше сражать красотой в свете софитов.
Станислава Константинова
Болельщики неоднократно величали Стасю неофициальным титулом самой красивой фигуристки. И это неудивительно: с её изысканной внешностью впору покорять модные показы и голливудские фильмы. Пока же девушка успешно работает тренером и постановщиком программ, активно ведя соцсети, где выкладывает крутые видео.
В этом году Стасе пришлось пережить крайне неприятную ситуацию: организаторы шоу-турнира «Русский вызов» исключили её из списка участников меньше чем за сутки до мероприятия. Поклонники горячо поддержали спортсменку, и она решила позже выложить прокат своего номера в соцсетях.
Елена Ильиных
Во многом именно благодаря Лене их произвольный танец с Никитой Кацалаповым под музыку из «Лебединого озера» до сих пор никто не может превзойти. Каждый раз, когда-то кто-то из фигуристок примеряет роль Чёрного лебедя, их подвергают обязательному сравнению с Леной, и вердикт неизменно оказывается в пользу последней.
Сегодня роковая брюнетка — счастливая мама троих малышей и жена известного артиста балета и хореографа Сергея Полунина.
Софья Самоделкина
Соня больше года не выступала на соревнованиях из-за сложностей с переходом в сборную Казахстана, но регулярно каталась в ледовых шоу и даже попробовала себя на вокальном поприще, записав вместе с Александрой Трусовой и бывшей фигуристкой Марией Лёвушкиной трек «Я не кукла». За это время Соня окончательно преобразилась в восхитительную девушку, хотя, кажется, ещё недавно была милым подростком.
Хочется верить, что в будущем сезоне она наконец-то выйдет на международные старты под флагом Казахстана и заберёт золото всех главных стартов.
Анна Фролова
Аня с тёмно-русыми волосами воплощает идеал русской девушки, чья красота ярко сияет не только снаружи, но и внутри. Бесконечно чувственные программы в прошедшем сезоне раскрыли на максимум её эмоциональность и привлекли к ней солидную порцию новых фанатов. Фигуристка доказала, что зрелое женское катание захватывает не меньше, чем риск подростков с элементами ультра-си, а ещё триумфально завоевала серебро Спартакиады сильнейших.
Аделия Петросян
Действующую чемпионку России в женском одиночном виде природа наградила поистине бомбической шевелюрой. Тёмные волосы Аделии идеально подчёркивают её яркие черты и сражают наповал окружающих. Разумеется, на катке ей приходится собирать всю красоту в стандартный пучок, но за его пределами она с удовольствием даёт волю волосам и пробует различные причёски.
Евгения Медведева
Невероятно густая тёмная копна на голове Жени — настоящее богатство, которому позавидуют многие девушки. От природы у неё волнистые волосы, но она часто намеренно их выпрямляет, добиваясь более строгого вида.
В прошлом двукратная чемпионка мира много экспериментировала с волосами: красилась в малиновый, стриглась под каре, делала скрытое осветление. Однако затем Женя вернулась к истокам и в данный момент просто отращивает свои великолепные локоны. Выглядят они шикарно: достойное украшение богини фигурного катания!
Аделина Сотникова
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 после завершения карьеры переходила на сторону блондинок, но затем снова стала брюнеткой. Тёмная палитра действительно больше подходит Аделине, идеально гармонируя с её бездонными чёрными очами. По сути, ей не нужен никакой макияж, достаточно распустить мягкие волосы, и она готова восхищать этот мир.
В данный момент Аделина наслаждается материнством и предвкушает скорую свадьбу с теннисистом Дмитрием Попко.
Елизавета Шанаева
Лиза — настоящая восточная красавица с изумительными длинными волосами! Недаром в сезоне-2022/2023 она каталась в произвольном танце в образе сказочной Шахерезады. К сожалению, недавно её пути с партнёром Павлом Дроздом разошлись, и она вынуждена искать себе нового напарника. Впрочем, девушка с оптимизмом смотрит в будущее и продолжает активно работать под руководством Александра Жулина.
Аннабель Морозов
Эффектная представительница танцев на льду пережила в этом сезоне жуткую травму: на разминке российского этапа Гран-при в Красноярске её случайно задела коньком Елизавета Шанаева, что привело к страшному порезу. Девушка мужественно откатала ритм-танец, но с произвольного им с партнёром Игорем Ерёменко пришлось сняться. Вскоре фигуристы и вовсе улетели в США, чтобы Аннабель прошла там реабилитацию.
Периодически фигуристка делится счастливыми кадрами в соцсетях, давая понять, что с ней всё в порядке. Например, с солнечного пляжа, где даёт волю своим тёмным кудряшкам, которые на катке собирает в гладкий пучок.
Анастасия Мишина
Тёплый каштановый оттенок волос очень идёт Насте и при разном освещении играет новыми красками. На показательных выступлениях она часто собирает их в задорный хвостик, но распускать предпочитает в основном в обычной жизни.
Пару лет назад спортсменка осветлялась, но волосы быстро отросли, и пока она верна естественному цвету. Настя отлично смотрится и с прямыми, и кудрявыми волосами, хотя в последнем случае напоминает очаровательную нежную принцессу.
Диана Дэвис
Дочь Этери Тутберидзе с партнёром и мужем Глебом Смолкиным год назад перешли в сборную Грузии, но по-прежнему вызывают переживания российских болельщиков на соревнованиях. К тому же следить за развитием ребят весьма интересно. Диана и Глеб не боятся экспериментировать в танцах на льду и принимать громкие вызовы. Их упорство и труд уже позволили стать воспитанниками знаменитой монреальской академии Патриса Лозона и Мари-Франс Дюбрей.
Сама Диана славится экспериментами и с волосами. В юности она щеголяла с блондом, на Олимпиаду поехала с красной гривой, а потом вновь стала брюнеткой, что пригодилось ей для исполнения партии Чёрного лебедя в произвольном танце под «Лебединое озеро».