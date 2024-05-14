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Камила Валиева заявлена на шоу Татьяны Навки в Сочи: можно ли выступать в шоу при дисквалификации, есть ли нарушения

Валиева рискует нарушить правила дисквалификации в шоу Навки! А если это пиар?
Валерия Кукалева
Камила Валиева заявлена на шоу Татьяны Навки
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Строим конспирологические теории.

Анонсировано участие Камилы Валиевой в шоу — впервые после оглашения о четырёхлетней дисквалификации. Фигуристка официально заявлена в шоу Татьяны Навки.

  • В релизе сообщается, что гастроли мюзикла на льду «Руслан и Людмила» пройдут в период с 12 июня по 2 октября, а конкретные даты будут известны позднее.
  • Позже Навка раскрыла в комментарии ТАСС, что Валиева также появится в «Вечерах на хуторе», а в «Руслане и Людмиле» сыграет главную роль.
Камила Валиева Подробнее

Разумеется, не мог не возникнуть вопрос, а можно ли всё-таки дисквалифицированной Камиле участвовать в шоу? Получив статус дисквалифированной, Валиева больше не выступала у Ильи Авербуха, а родной тренерский штаб Этери Тутберидзе вычеркнул её из списков шоу «Чемпионы на льду», сделав хедлайнером Александру Трусову.

До сих пор никто не дал 100-процентного ответа на вопрос, может ли Валиева выступать в ледовых шоу — в регламенте слишком много белых пятен. Валиева даже обращалась за консультацией в РУСАДА — возможно, там ей дали положительный ответ насчёт участия в шоу.

Но что может смутить более высокостоящие органы в лице ВАДА и ISU?

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Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что всё в порядке: по её словам, правила дисквалификации не распространяются на коммерческие мероприятия. Но возникает вопрос, а сколько всё же коммерции в шоу Навки, которая в очередной раз запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант на 58,5 млн рублей?

Что касается других участников шоу, то они не пострадают — даже если в массовке окажутся действующие фигуристы.

«Взаимодействие с Валиевой в качестве участника шоу не несет риска обвинения в запрещенном сотрудничестве в случае, если она не будет выполнять функции персонала спортсмена. Участие в шоу в первую очередь может представлять риск для самого дисквалифицированного спортсмена или спортсменки», — цитирует «СЭ» объяснения РУСАДА.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Таким образом, всё зависит исключительно от финансирования: если Навка проведёт шоу сугубо на коммерческой основе, всё будет хорошо в плане отсутствия санкций — Валиева не получит дополнительного наказания. Останутся лишь репутационные риски по факту участия в шоу с другими звёздами дисквалифицированной спортсменки — но это, как говорится, уже на усмотрение Навки, Валиевой и её будущих товарищей по «Руслану и Людмиле» и «Вечерам на хуторе».

Если же взыграет традиционное «авось», а юристы Навки и РУСАДА всё-таки плохо прочитали правила, наказание Валиевой обнулится и четыре года начнут отсчитываться с момента нарушения.

А если это пиар?

Возможна и ещё одна опция — конспирологическая. Валиева анонсирована как исполнительница главных ролей, специально на Валиеву покупают билеты, позже становятся известны точные даты, когда на льду будет выступать именно Валиева…

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

А потом организаторы объявляют о снятии Камилы с шоу — по причине травмы, например. Травмы в фигурном катании случаются даже у завершивших карьеру — в прошлом году повреждение помешало Анне Щербаковой выступить в полном объёме как раз у Татьяны Навки.

Камила не появится на льду как участница шоу, зрителям принесут извинения, а Валиева предстанет в каком-нибудь другом амплуа — например, скажет для купивших билеты несколько слов или проведёт автограф-сессию.

Это был бы отличный пиар-ход — но, конечно, всё только на уровне предположений.

Может, лучше не рисковать и попытаться поехать на ОИ?
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