«Для меня открылся другой мир». Наш фигурист ставит программы топ-спортсменам!

В последние годы в российском фигурном катании становится всё больше молодых специалистов. После завершения карьеры многие фигуристы не хотят покидать родной вид спорта и переходят на роль тренера или хореографа. Не оказался исключением и Егор Мурашов. После ухода из спорта фигурист решил реализовывать своё творческое начало в постановках для других спортсменов. И в новом деле он развивается стремительно — Егору уже удалось поработать со спортсменами сборной России! В новом сезоне с постановками Мурашова выйдут Роман Савосин и Владислав Дикиджи.

Мы поговорили с Егором о том, как проходил процесс создания программ для этих спортсменов, что ему хочется привнести в фигурное катание и в каких сферах он ещё собирается себя реализовывать после завершения карьеры. Спойлер: скоро нас ждёт кое-что интересное в YouTube!

— Егор, с того момента, как мы общались в последний раз, у тебя произошел буст в твоей постановочной деятельности. Как получилось, что ты начал ставить программы фигуристам сборной России?

— Здесь стоит сказать огромное спасибо Роману Савосину и его тренерскому штабу. Они доверились мне в постановке короткой программы в прошлом сезоне, наверное, с этого всё и началось. Потом, когда я в Сочи ставил программы ученикам Виктории Евгеньевны Буцаевой, там был Олег Станиславович Татауров, он увидел, как я работаю. Он связался со мной в феврале, мы договорились о постановке, с того момента всё пошло. Плюс мне помогает опыт работы в шоу, я улучшаю свой навык катания, набираюсь идей. Смотрю, как работает Пётр Андреевич Чернышёв, и у него учусь, стремлюсь к тому, чтобы делать что-то подобное.

— Ставить программы фигуристам сборной России — насколько это рисковый шаг для тебя? Наверняка же чувствуется повышенная ответственность.

— Я бы не сказал, что это рисковый шаг. Наоборот, был всеми руками за. В голове очень много идей, которые хочется показать людям через спортсменов. Я был очень рад такой возможности, естественно, согласился, не думал, что не справлюсь. Мы работали все вместе — как с Ромой Савосиным, так и с Владом Дикиджи. Программы ставились всем тренерским штабом, все делились своими идеями, и получились целые истории.

— Прошлый сезон был достаточно ответственным для Романа Савосина, он возвращался в спорт. Как вы с ним сконнектились насчет постановки программы?

— Мы с Ромой очень хорошо дружим — он один из немногих друзей, кто меня понимает, прощает мне какие-то косяки. Так получилось, что он выбирал музыку для короткой программы, а я ему сказал: «Давай я тебе поставлю, если понравится, то вы оставите. Давай попробуем!» Дружим мы достаточно давно, но как хореограф и спортсмен мы никогда не работали. Было очень интересно. Мы с ним собрались и достаточно быстро поставили короткую программу, которая мне очень понравилась.

— Роман достаточно одарённый фигурист в плане компонентов. Насколько он был включён в вашу совместную работу, в творческий процесс?

— Мы решили, что будем ставить программу вместе. Я ему сказал: предлагай, что тебе удобно, какие движения ты хочешь использовать. Для меня как для хореографа и ранее для спортсмена важно показать какую-то историю на льду, показать эмоции и передать их зрителям. Поэтому у меня не всегда стабильно получалось кататься. Но к программе я всегда подходил с огромной энергией, с хорошим настроением. С Ромой было то же самое, поэтому всё прошло достаточно просто, легко. Я говорил ему: пока у меня идёт в голове это творчество, надо делать. Но он на самом деле тоже человек очень творческий. Наша дружба дала о себе знать именно в этой постановке, у нас получилась некая «химия» на льду.

Егор Мурашов с Романом Савосиным Фото: из личного архива

— Стоит ли ждать чего-то необычного от новой постановки?

— Скажу так. Я поставил сейчас три программы — Андрею Анисимову, Роману Савосину и Владиславу Дикиджи. Если вы хотите посмотреть что-то новое, то, чего не было в фигурном катании, обязательно посмотрите короткую Влада. Если вы хотите посмотреть на красивое катание, чёткие линии, красивую задумку и просто насладиться фигурным катанием, то это Роман Савосин. А если вы хотите провести время с семьёй и понять, как вы ей дорожите, то посмотрите произвольную программу Андрея Анисимова. Они все очень красиво катаются, но у каждого будет своя интересная история, которую они покажут на льду. Я искренне верю, что ребята будут кататься в этом сезоне чисто и в полном объеме покажут программы, которые мы с ними поставили.

— Как тебе работа с Владом Дикиджи? Насколько он был включён в постановку программы?

— Изначально, когда Олег Станиславович предложил мне поставить программу, у меня уже была музыка в голове. Я скинул её Владу, но он сказал, что пока не знает. А через пару часов написал, что уже второй час слушает эту музыку и она ему очень нравится. И я понял, что мы попали в точку. Я приехал в Питер и, честно говоря, был приятно удивлён. Влад — очень ответственный человек в плане работы. Мы с ним сдружились, но на льду придерживались субординации хореограф — спортсмен. Он безумно талантливый человек, который будет миллион раз повторять одно и то же, пока у него не получится это сделать безупречно и в музыку. Он очень хорошо танцует, у него есть аудитория в соцсетях. Все движения, которые он делает, я постарался переложить на лёд.

— В прошлом сезоне Влада многие критиковали за вторую оценку. Удалось ли вам поставить программу так, чтобы подчеркнуть его достоинства?

— Да, мы это пытались сделать, и я думаю, что у нас получилось. Через какое-то время я ещё собираюсь приехать в Питер и посмотреть на программу, возможно, что-то доработать и подкорректировать, потому что летняя подготовка к сезону очень важна. Как спортсмены её проведут, такие результаты и будут показаны в сезоне. Очень хочется, чтобы Влад всë-таки показал на 100% эту программу.

— Ты сказал, что, когда тебе предложили поставить программу Владу, у тебя сразу возникла идея. А как ты вообще ищешь идеи?

— Мы работаем с музыкой с Владимиром Литвинцевым — это мой звукорежиссёр. Мы садимся с ним вместе, я говорю ему, что хочу услышать, что у меня в голове, он ознакамливается с катанием спортсмена и потом под него начинает подбирать музыку. Я ему говорю: хочу здесь услышать такую песню, здесь такую, и мы начинаем резать музыку. По итогу получается шедевр. Для меня то, что делает Вова — всегда очень круто. Это занимает огромное количество времени и большой труд, но он мастер своего дела. Не только на льду, но ещё и в музыке. Человек очень хорошо владеет слухом и знает, где что нужно вставить, как порезать, где нужен переход. У нас с ним тоже некая «химия» есть, поэтому идеи рождаются непосредственно в комнате, где мы делаем музыку.

— Ты ищешь идеи индивидуально для каждого спортсмена или у тебя есть какая-то копилка с идеями, откуда их берешь?

— Да, у меня накоплено много идей. Я люблю слушать абсолютно любую музыку — если мне что-то нравится, добавляю. В голове у меня сначала просто происходит какая-то история, больше даже киношная, а потом думаю, как это можно перенести на лёд. Это не так, что я сажусь и думаю, что надо придумать что-то. Это большой поток мыслей, который у меня в голове. Я могу ехать в машине, слушать песню, которая мне нравится, и мечтать. Я просто люблю мечтать. И мои мечты, мои истории ребята потом будут показывать на льду.

Егор Мурашов Фото: РИА Новости

— Где ты ищешь вдохновение?

— Меня вдохновил стать хореографом Никита Михайлов. Это человек, который очень многое внёс в мою жизнь в фигурном катании, и ему я за это хочу сказать огромное спасибо, потому что он развил во мне эту нотку творчества. А идеи… Я просто живу свою жизнь, со мной случаются разные ситуации — и хорошие, и плохие, это всë-таки жизнь, всё бывает. И, наверное, что-то из жизни, что-то из головы, что-то из кино, что-то из литературы. Папа тоже играет огромную роль в моей жизни — он очень творческий человек. Глядя на него, я понимаю, что во мне это есть. Спасибо ему, что он в меня по сей день верит, я надеюсь, он будет мной гордиться, когда ребята будут показывать мои программы.

— Наверняка тебе как молодому хореографу хочется привнести что-то новое в фигурное катание. Есть ли какие-то тенденции, которые ты бы хотел развить?

— Безусловно, есть. Однако если мы говорим о профессиональном фигурном катании, то, наверное, я хочу, чтобы фигурное катание оставалось фигурным катанием. Понятно, что сейчас тенденции сосредоточены на прыжках, все ребята рано начинают прыгать четверные, но всë-таки хочется увидеть именно программу. С катанием, с эмоциями, с игрой лицом, чтобы то, что ты проживаешь внутри, прочувствовали зрители, судьи. Чтобы они не просто оценивали прыжки на плюсы и минусы, а оценили всю программу и она их действительно тронула. Чтобы люди поняли, что чувствует человек, катая программу, и какие эмоции он хочет передать.

— Сейчас хотят изменить правила, сделать меньше прыжков. Как ты думаешь, это поспособствует тому, чтобы увеличилась ценность хореографии?

— Возможно, однако это всё индивидуально и зависит от спортсмена. Понятно, что с красивой программой, но без прыжков, хороших мест и баллов не будет, всё должно быть в гармонии. Если прыжков станет меньше… Когда было восемь прыжковых элементов в произвольной программе, было много фигуристов, которые красиво катались, рассказывали какую-то историю, совмещая это с прыжками и вращениями. Как, например, Флоран Амодио — для меня это, конечно, очень крутой фигурист. Наверное, он бы сейчас мог спокойно соревноваться с нынешними ребятами.

— Можешь выделить фигуристов, которым сейчас удается удерживать этот баланс?

— При чистом исполнении программ это французские фигуристы Кевин Аймоз и Адам Сяо Хим Фа. Дима Алиев — этот человек, мне кажется, олицетворяет фигурное катание, потому что при чистом исполнении его программы очень трогают. Роман Савосин в этом сезоне со своей произвольной программой. Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.

— Кому бы тебе было интересно поставить программу из одиночников?

— Я не думал на этот счёт. У меня в голове есть один номер на одну определённую композицию, который я бы хотел поставить Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Если мы говорим про одиночников, то, наверное, я бы хотел поработать с Димой Алиевым. Интересно посмотреть, как это будет.

— Насколько реально одиночнику поставить программу танцорам?

— Я не сильно разбираюсь в танцорских элементах, поэтому я бы хотел поставить Вике с Никитой показательный номер. Они могут делать свои красивые поддержки и шаги, а мне интересно сделать историю, которую они покажут на льду.

— Когда мы разговаривали в прошлый раз, ты ещё не определился, что делать с карьерой, возвращаться или заканчивать. Как сейчас обстоят дела с этим?

— Я завершил свою профессиональную карьеру в фигурном катании. Хочу ли я вернуться? Наверное, да. Но жалею ли о том, что завершил? Нет. Для меня открылся абсолютно другой мир в этом виде спорта, который даёт мне возможность показывать себя в шоу, в постановке программ и никуда не пропадать. Поверьте, сил и желания очень много, поэтому я искренне надеюсь, что вы ещё обо мне услышите. Фигурному катанию за это огромное спасибо, огромное количество дорог сейчас передо мной открыто, по которым можно пройтись и попробовать что-то новое.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

— Какая сейчас твоя основная сфера деятельности? И в целом какие у тебя планы?

— Основная сфера деятельности — хореограф на льду. Я работаю над программами, мы их тренируем, накатываем. Работа идёт в разных группах, я помогаю тренерам. Также немаловажно — шоу. В этом направлении хочется развиваться всё больше и больше, пробовать какие-то новые роли, которые мне менее близки по духу, чтобы развиваться, учиться. Также очень сильно хочу сняться в кино, было бы интересно себя попробовать на камеру.

— Ты упоминал, что вы возрождаете ваш YouTube-канал Skating Skills. Можешь рассказать, что ждёт ваших зрителей, это будет тот же формат?

— Формат у нас будет немножко другой, но это тоже развлекательный контент. Собирая фигуристов на канале, мы хотим показать, что в фигурном катании действительно есть дружба. Между собой все общаются, все друг друга знаем и просто прекрасно проводим время. Мы хотим, чтобы зрители насладились тем, что ребята не только борются за высокие места и соперничают друг с другом, но также они просто обычные люди, которые общаются, встречаются. У нас будут интервью, разные челленджи и так далее. Думаю, совершив кучу ошибок с профессиональной точки зрения при работе над предыдущими роликами, мы сделали много выводов, и новый сезон Skating Skills будет на две головы выше — не побоюсь этих слов.