«Мечта номер один — выиграть золото Олимпиады». Наша фигуристка строит карьеру во Франции!

Кризис в российских танцах на льду не пощадил и юниорские дуэты. В прошлом сезоне наша сборная лишилась перспективной пары Овсянкина/Самохин. И если Матвею довольно быстро удалось найти новую партнёршу, то Алисе пришлось помучиться. Фигуристка долгое время искала партнёра в России, но после череды неудач её пригласили во Францию попробоваться с Максимилианом Райе. Овсянкина довольно быстро нашла с ним общий язык и решила вступить на непростой путь смены гражданства. Уже почти год фигуристка живёт в Лионе и привыкает к жизни там. А совсем недавно она получила релиз в новую сборную, так что теперь Алиса официально сможет представлять другую страну.

Как Овсянкина провела год с момента решения выступать за Францию, она рассказала в интервью «Чемпионату». Также мы поговорили с Алисой о её пути в фигурном катании, участии в «Ледниковом периоде» и кумирах.

— Алиса, год назад у вас начался процесс перехода в сборную Франции. Расскажите, как вы провели этот период?

— Период был достаточно непростой. Новая страна, новые люди, новая жизнь. В это время я заканчивала девятый класс, готовилась к экзаменам. Плюс одновременно учила языки: французский, английский. Параллельно была зачислена во французский лицей, потому что во Франции любой ребенок обязан посещать школу. Это тоже было для меня стрессом: экзамены в русской школе, посещение французской школы. Но вместе с этим каждый раз, когда я сталкивалась с трудностями, находились люди, которые помогали. За это время прочувствовала, сколько в мире добрых людей: вне зависимости от национальности все готовы идти навстречу. Время было непростое, но вместе с тем открылось много интересного.

— Насколько смена гражданства — болезненная тема для вас? Или вы воспринимаете это как часть жизни, как шанс продолжить карьеру?

— Конечно, было непросто. Но я восприняла это как шанс продолжить карьеру, потому что в России, к сожалению, партнёра не нашла. В любом случае это необычный опыт. Сделав этот шаг, я открыла для себя новый мир, начала узнавать какие-то интересные вещи. Поняла, что нужно идти дальше и открываться чему-то новому. Тем более здесь у меня хороший партнёр, с которым у меня полное взаимопонимание, отличная команда, друзья из разных стран. Я могу говорить на трёх языках и думаю, что это очень мне пригодится в жизни. Сложно, но вместе с этим много хорошего пришло в мою жизнь.

— Есть ли тоска по родине?

— Конечно, я часто вспоминаю, скучаю, но стараюсь больше думать о настоящем и о будущем. На данный момент меня окружают хорошие люди, я каждый день просыпаюсь и иду на тренировку заниматься любимым делом, держусь за руку с партнером, с которым чувствую себя комфортно. Из-за этого меньше скучаю по кому-то и больше думаю о том, что у меня появилось, о тех, кто рядом сейчас. Со временем становится легче.

— Почему выбор пал именно на Францию? Всё дело в партнёре или были какие-то другие причины, которые заставили вас выбрать именно эту страну?

— Причин было несколько, в том числе семейных. Но я очень рада, что именно лионская команда предложила попробовать встать в пару с Максимилианом — это было счастливое стечение обстоятельств. Мы попробовались, и дальше всё пошло.

— Насколько сложным был процесс получения релиза в сборную Франции? Легко ли удалось договориться с российской федерацией?

— Переговоры длились очень долго. Я очень благодарна российской федерации за то, что она приняла во внимание все обстоятельства моей ситуации и пошла навстречу. Но это заняло значительное время.

— Расскажите, как образовался ваш дуэт с Максимилианом Райе. Сразу почувствовали, что это ваш партнер?

— Наш просмотр проходил, как это обычно бывает. Я приехала, мы покатались вместе. Вначале было необычно, для меня это был первый опыт тренировки на другом языке и в такой среде. Но я была удивлена, что, несмотря на языковой барьер, мы можем находить понимание и идти одним путём. Сразу после первой тренировки мы нашли общую волну, и почти сразу же я поняла, что это тот человек, с которым буду кататься.

— Какие качества можете выделить в своём партнёре?

— Максимилиан очень весёлый и в то же время ответственный. Мы с ним очень легко нашли общий язык. Несмотря на то что у нас разные языки, разная культура, мы росли в абсолютно разных мирах, мы смогли очень легко сработаться и найти совместный путь, по которому сейчас идем. Я думаю, что у нас очень много общего, он очень трудолюбивый, и мне это очень нравится. Я всегда хочу сделать больше, попробовать что-то новое, доработать на максимум. В этом у нас с ним произошел симбиоз, он точно так же, как и я, хочет прогрессировать и улучшаться.

Алиса Овсянкина и Максимилиан Райе Фото: Из личного архива Алисы Овсянкиной

— Удалось ли вам полноценно скататься за этот год?

— В танцах на льду можно скатываться годами. Конечно, я думаю, что один сезон — это пока недостаточно, чтобы сказать, что мы полностью скатались. Но нам удобно и комфортно друг с другом, всё даётся достаточно легко. Проделана большая хорошая работа, будем ещё совершенствоваться.

— Расскажите о вашей тренерской команде. Как вы туда попали? Быстро ли нашли общий язык с тренерами?

— Я оказалась в Лионе по приглашению тренерского штаба. На первой тренировке все говорили на французском, это было очень необычно. Но, несмотря на это, в русском и французском языке много схожих слов, поэтому я могла понимать что-то. Общий язык получилось найти со всеми, причём очень быстро. Команда постаралась выстроить процесс таким образом, чтобы мне было комфортно в новой среде.

— Какие качества можете выделить в ваших тренерах?

— У нас большая команда, безусловно, они все большие профессионалы с огромным опытом и интересными историями из спортивного пути. Абсолютно про каждого я могу сказать, что они любят свое дело и отдаются ему полностью. Здесь я научилась получать удовольствие, точно так же, как и они, приходя на тренировки, работая с нами. Мы заряжаем друг друга и наслаждаемся процессом вместе. Я думаю, что главное — это то, с какой любовью и вовлечённостью они подходят к рабочему процессу.

— Насколько система тренировок во Франции отличается от российской?

— Я думаю, что система тренировок примерно такая же, большой разницы нет. У всех специалистов своя уникальная техника и свои наработки, вне зависимости от стран. Если ты хочешь работать, то будешь работать везде, не имеет значения, в какой стране и с каким тренером, главное, чтобы было желание. Здесь тренер даёт максимум того, что может тебе дать, а дальше нам лишь остается впитывать знания и выполнять свою работу. Так что, я думаю, в России всё работало примерно так же.

Алиса Овсянкина и Максимилиан Райе с тренером Фото: Из личного архива Алисы Овсянкиной

— Удалось ли вам за этот год адаптироваться к жизни во Франции? С какими сложностями вы столкнулись?

— Вначале было немножко состояние потерянности, потому что всё такое новое, необычное, другое. Но со временем, когда понимаешь, как здесь живут люди, какой у них быт, как у них всё устроено, ты входишь в этот ритм и просто приспосабливаешься. Конечно, есть какие-то различия, но со временем это всё устаканилось.

Всё упирается в язык. Для меня главная сложность была в том, что вначале мне было трудно говорить и на английском — потребовался месяц, чтобы смогла полностью выражать свои мысли на нём. Но потом, после английского, я уже начала спокойно понимать французский, и тренировки плавно перешли на французский. Но вообще, мы используем все языки, иногда русский в том числе (смеётся).

— То есть вы уже кого-то и русскому начинаете обучать?

— Да. У меня появились друзья, им это интересно. Мы все вместе учим какие-то языки: они меня чему-то учат, а я их. Мы все вместе можем открывать для себя что-то новое. Язык — это очень глубокая и увлекательная тема.

— Возвращаясь к спорту, какие у вас планы на предстоящий сезон?

— В предстоящем сезоне хочется показать себя, свою пару на международной арене, отобраться на этапы Гран-при. Но главное — хочется понравиться зрителям, судьям, и, надеюсь, у нас это получится.

— Будете выступать по юниорам?

— Да, этот сезон мы продолжим выступать по юниорам.

— Также хочу поговорить о вашем пути в фигурном катании. Расскажите, как вы пришли в этот вид спорта?

— Первые коньки мне подарил Дед Мороз на Новый год, мне тогда было четыре года. На лёд меня отвела мама, мы пошли с ней на каток в торговый центр. Мама очень сильно переживала, что я буду падать или поранюсь, поэтому сама научила меня кататься. После этого раз в неделю меня привозили в мини-группы, но фигурное катание все ещё не было моим основным занятием. Параллельно я занималась балетом и пела в хоре. А ещё проводила много времени у мамы в школе рисования. Только в семь лет родители услышали от меня, что я хочу полноценно заниматься фигурным катанием и уже отдали меня в профессиональную группу — в ледовый дворец «Локомотив» в группу к Яковлевой Марии Владиславовне. Так что по-настоящему я начала кататься только в семь лет.

— Как вы оказались в танцах на льду? Сразу решили, что хотите выступать в этом виде, или в одиночном не сложилось, как это часто бывает?

— Я начинала в одиночном катании, о танцах на льду тогда ещё не думала. Но получилось так, что с прыжками у меня было не очень, не сильно они у меня шли, а танцевать я обожала, всегда чувствовала музыку — это была моя страсть с детства. Я съездила на сборы в Сочи к Максиму Завозину, и меня заметили тренеры из Москвы, предложили пойти в танцы. Так я оказалась в группе Алексея Юрьевича Горшкова. Я безумно благодарна всем специалистам, с которыми работала, но особенно благодарна Алексею Юрьевичу и Людмиле Михайловне Горшковым, потому что у них я получила начальную базу, и я считаю, что это бесценный опыт. Я очень рада, что начинала свой путь в танцах на льду именно у них.

Алиса Овсянкина с Алексеем Горшковым Фото: Из личного архива Алисы Овсянкиной

— Что больше всего вас зацепило в танцах на льду?

— С самого начала мне было очень интересно кататься в паре — это вообще другой мир! Другие элементы: поддержки, твиззлы, вращения. Мне очень нравилось скользить всегда, сами танцы меня очень вдохновляли. Я думаю, что нашла идеальное занятие для себя.

— Есть ли у вас глобальная цель в танцах на льду?

— Я, как и все профессиональные спортсмены, мечтаю достичь наивысших результатов, которые возможны в нашем виде спорта.

— Есть ли у вас любимые дуэты в танцах на льду?

— Я безумно люблю Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. То, как они катаются — это просто неземной уровень. Также Тесса Вирту и Скотт Мойр — они являются эталоном для многих, и я тоже всегда сильно любила эту пару. Забавно, но в детстве любила смотреть выступления Изабель Делобель и Оливье Шонфельдера, меня всегда завораживали их программы, они были запоминающимися. И так сложилась жизнь, что теперь Оливье — мой тренер. Ещё мне нравились Марина Анисина и Гвендаль Пейзера. Я следила за ними, смотрела их выступления. Не знаю, как это работает, наверное, это просто жизнь, но так сложилось, что я теперь в Лионе (смеётся).

— Наверное, это судьба. А с Габриэлой и Гийомом уже удавалось пересечься?

— Пока ещё нет, но я уверена, что в будущем у нас будет такая возможность.

— Также была в вашей жизни глава под названием «Ледниковый период. Дети». Как вы оказались в этом проекте?

— Был отборочный тур, и нас взяли. После этого мы попали в команду Ильи Авербуха. Несколько месяцев были в «Лужниках» на репетициях и съëмках, я тогда познакомилась с огромным количеством звёзд российского фигурного катания. Проект, конечно, действительно уникальный, было очень интересно работать со всеми. Мне тогда удалось поработать с Алексеем Тихоновым, Еленой Масленниковой, естественно, с Ильёй Изяславичем. Также я наблюдала, как работают Татьяна Навка и Роман Костомаров. Безумное количество великих имён! Это невероятный опыт, который произошёл в моей жизни, и я очень рада, что моим первым соревнованием в танцах на льду стал «Ледниковый период».

— Что вам дал этот проект?

— За время проекта мы получили огромное количество комментариев от членов жюри и специалистов, я по сей день вспоминаю и использую те советы, которые они давали. Работа там, безусловно, очень помогла открыться на льду. Это действительно ценный опыт.

— Какие советы от наставников вам особенно запомнились, может быть, повлияли на вас?

— Слова, которые я до сих пор помню — это слова Ильи Авербуха. Перед каждым номером он говорил нам, что наша программа — это наша дорога, которую мы должны пройти вместе рука об руку, от начала и до конца. Это наставление по сей день в моей голове, и моя дорога продолжается.

Ещё я очень сильно любила нашу программу под музыку из фильма «Лёд», потому что в ней было очень много смысла. Это не совсем наставление, но в конце у нас была добавлена фраза, которую я говорила: «У меня всё получится». Илья Изяславович всегда напоминал мне об этом. И до сих пор я это помню и стараюсь жить с этим убеждением.

Алиса Овсянкина с Ильёй Авербухом Фото: Из личного архива Алисы Овсянкиной

— Расскажите, чем вы живёте вне льда? Какие у вас есть увлечения, хобби?

— Я всю жизнь обожала моду и историю искусства. Раньше очень много шила, сейчас, бывает, тоже. Рисую часто — это доставляет мне огромное удовольствие. В этом году, конечно, всё моё свободное время занимает изучение языка. Я могу сказать, что это тоже мое хобби. Открывается новая вселенная, когда начинаешь учить язык.

— Были мысли самой себе сшить костюм для соревнований?

— Да, конечно, такие мысли были. Более того, я не первый год принимаю участие в отрисовке эскизов для наших программ. Вместе с моей мамой мы выбираем цвета, ткани, направления в костюме. Так как моя мама всегда рисовала для меня эскизы, я тоже принимала в этом участие, и, мне кажется, с каждым годом я чуть больше вношу свою часть. Возможно, скоро буду полностью рисовать эскизы, посмотрим.

— Есть ли люди, которые вдохновляют вас в мире моды?

— Лично я поклонница Александра Маккуина и Веры Вонг, мне всегда очень нравилось творчество Кристиана Диора.

— А какие люди вас вдохновляют по жизни?

— Я бы могла перечислить много имён, но меня вдохновляют мои родители. Это главные люди в моей жизни. Они вдохновляют меня решительностью, стойкостью. Я считаю, что это те люди, с которых надо брать пример. Я им очень благодарна! Та поддержка, которую они мне оказывают, та любовь, которую они мне дают…

— Есть ли у вас мечта в жизни? Необязательно связанная со спортом.

— Наверное, вначале я должна воплотить все свои цели в спортивной карьере, потому что мечта номер один — выиграть олимпийское золото. Сейчас это моя жизнь. Ну и потом, когда одна мечта сбылась, ты отправляешься за новой. Говорить о жизни после фигурного катания ещё рано, но я бы очень хотела покататься в шоу. У меня уже был опыт с «Ледниковым периодом», и мне безумно понравилось. Возможно, создать своё ледовое шоу или придумать что-то абсолютно новое. Я думаю, это в любом случае будет связано со льдом, потому что я и лёд — теперь уже, наверное, навсегда.