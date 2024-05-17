Чемпионка в 54 года! Как знаменитая японка Мидори Ито вновь покоряет соревнования

Легендарная японская фигуристка Мидори Ито в 54 года вновь вышла на соревновательный лёд. Вдохновляющий прокат на чемпионате мира среди взрослых любителей — 2024 принёс ей победу и бесконечное восхищение зрителей. На арене в немецком Оберстдорфе, где проходил турнир, она буквально сияла. В точности так, как и десятки лет назад на самых престижных стартах планеты.

Мидори — та самая одиночница, которая первой в истории исполнила тройной аксель в 1988 году, совершив тем самым революцию в фигурном катании у женщин. Она также стала первой японкой, выигравшей чемпионат мира и завоевавшей олимпийскую медаль.

Сегодня она по-прежнему горит любимым делом и получает от него истинное удовольствие. Тот случай, когда спортсмен во всех смыслах не бывает бывшим.

Девочка-цунами, опередившая время

Мидори Ито — гениальная одиночница, опередившая своё время. С юных лет она стремилась усложнять технический контент, за что получила прозвище Девочка-цунами. Во многом она оказалась первопроходцем среди женщин. Первая, кто выполнил каскад из двух тройных прыжков. Первая, кто приземлил тройной аксель. Первая, кто собрал в одной программе все шесть видов тройных.

Триксель, конечно, в ряду достижений Ито стоит особняком. До того, как включить его в соревновательную программу, она продемонстрировала его на показательных выступлениях в 1983 году. Ей было 14 лет. Официальная же премьера тройного акселя у Мидори в рамках состязаний состоялась позже: в 1988 году она сделала его на чемпионате префектуры Айти, а затем и на чемпионате мира – 1989. С тех пор прошло 35 лет, но до сих пор этот коварный ультра-си элемент мало кому покоряется из девушек, тем более переступивших порог 18-летия.

Мидори пыталась освоить и прыжок в четыре оборота. Тренировала его в 1985 году, незадолго до чемпионата мира, но сломала лодыжку из-за неудачной попытки. Фигуристка благополучно восстановилась к следующему сезону, однако история с квадами на этом закончилась.

Впрочем, и без четверных её прыжковый набор в те годы производил феноменальное впечатление. С тройным акселем она принесла Японии первое золото в женском одиночном виде на чемпионате мира в 1989 году и первую олимпийскую награду — серебро на Играх-1992 в Альбервиле (Франция). После этого Мидори перешла в профессионалы, а в сезоне-1995/1996 решила вернуться и отправилась на чемпионат мира, где дважды заходила на тройной аксель, но неудачно.

Казалось, теперь она окончательно поставит точку на соревнованиях, и на несколько лет фигуристка действительно погрузилась в ледовые шоу. Но в 2001 году Ито приняла участие в открытом чемпионате Японии — Japan Open, который по-прежнему регулярно проводится, хотя и претерпел изменения. Затем ещё 10 лет паузы и грандиозное возвращение в 2011-м: 41-летняя одиночница выступила на чемпионате мира среди взрослых любителей. При этом, когда она только заявилась, многие до последнего не верили, что она выйдет на лёд. И правда: какая мотивация состязаться там чемпионке мира и серебряной медалистке Олимпиады?

Мидори Ито на Олимпиаде-1992 Фото: Dimitri Iundt/Getty Images

Спустя 13 лет задаваться этими вопросами уже никому не приходится. Всё очень просто: Мидори по-настоящему любит фигурное катание. И её победный прокат в 54 года на очередном любительском старте — тому наглядное подтверждение.

Из технической королевы в королеву артистизма

Международный турнир среди взрослых, который проводится под эгидой ISU с 2005 года — это своеобразный чемпионат мира для фигуристов от 28 лет и старше. К ним относятся те, для кого фигурное катание — это хобби и бывшие «большие» спортсмены. У нас привыкли называть подобные состязания любительскими, хотя это и не совсем верно.

В этом году чемпионат проходил с 12 по 17 мая, а принимал его традиционно немецкий Оберстдорф. Соревновательных категорий много: есть разделения не только по видам и возрасту, но и по навыкам катания. Мидори Ито выступала в категории «мастер-элит» III + IV (от 48 лет и старше) с артистической программой среди женщин. Заявляться в элиту могут фигуристы, которые как раз соревновались на международном уровне за свою страну на юниорском или взрослом уровне и/или добрались до национального юниорского или взрослого чемпионата, а также те, кто владеет двойным акселем и/или тройными прыжками.

Мидори Ито перед чемпионатом мира среди взрослых любителей — 2024 Фото: Из личного архива Мидори Ито

Мидори, кстати, до сих пор отлично прыгает, что показывает на видео в соцсетях. Делится и другими кадрами с тренировок и в целом активно ведёт свою страничку, что очень нравится её поклонникам. К любительскому чемпионату мира она готовилась ответственно, даже прибегала к отработке прыжков на удочке, но вместе с тем относилась к грядущему челленджу как к крутому приключению.

На самом деле, упорствовать с прыжками ей не было необходимости. В артистической программе баллы за технику не выставляются, только за компоненты. Важна не сложность элементов, а их эстетика и соотнесённость с музыкой. За две минуты (+/− 10 секунд) участники должны продемонстрировать красивую хореографию, один-два одинарных прыжка и одно-два вращения. И, разумеется, безупречно передать эмоции и чувства через движения.

Мидори Ито на чемпионате мира среди взрослых любителей — 2024 Фото: Кадр из трансляции

Мидори справилась со своей волшебной программой безупречно. Под нежнейшую мелодию она невесомым коньком рассекала лёд с широкой лучезарной улыбкой. Лёгкий прыжок после проезда в глубоком выпаде сорвал зрительские аплодисменты, а вращение с поднятой ногой и вовсе привело трибуны в восторг. А как великолепно спортсменка проехала в долгом кораблике! Она словно пела всем телом о том, как наслаждается этим моментом. Завершила прокат Мидори ещё одним вращением и вдохновенной финальной позой — подняла обе руки вверх, а затем скрестила их на груди и склонила голову к правому плечу. Музыка смолкла, и арена разразилась овациями. Японка счастливо поклонилась и помахала болельщикам.

Судьи оценили артистическую программу Мидори на 21 балл, и она завоевала первое место в своей категории. В соцсетях она опубликовала фотографии с награждения и поблагодарила фанатов за поддержку.

«Всё закончилось успешно… Спасибо всем за поддержку», — написала Мидори Ито в соцсети.

Мидори Ито на пьедестале чемпионата мира среди взрослых любителей — 2024 Фото: Из личного архива Мидори Ито

В качестве награды Мидори получила небольшой, но такой приятный памятный кубок. И что-то подсказывает: для неё он не менее ценен, чем громкие титулы и медали крупнейших турниров.