Плющенко заплатил Мишину, чтобы избавиться от соперника. А тот всё равно взял золото ЧМ!

Чтобы побеждать, нужно иметь несгибаемый характер и незаурядный ум. Евгений Плющенко знает это как никто другой. Он построил блестящую карьеру, но не обошёлся без хитростей, чтобы всё внимание его тренера было сосредоточено только на нём. Если вы думаете, что фигурист не поделил Алексея Мишина только с Алексеем Ягудиным, то ошибаетесь — был ещё один претендент на услуги востребованного наставника, однако Плющенко вовремя с ним разобрался.

Стефан Ламбьель был реальной угрозой титулам Евгения и мечтал заниматься с Профессором, чтобы улучшить свои навыки, но его переход был сорван — стараниями соперника. Тем не менее швейцарец не растерялся и продолжил брать медали крупных соревнований, в том числе выиграв два золота чемпионата мира.

История его карьеры крайне занимательна!

Ламбьель обошёл Плющенко на ЧМ. Так началось их соперничество

Стефан Ламбьель встал на коньки достаточно рано, но поначалу планировал заняться хоккеем — таково было желание его отца. Тем не менее у швейцарца оказался талант именно к фигурному катанию — в этом виде спорта он и стал развиваться. Первые успехи пришли не мгновенно, однако упорство и природные данные помогли Стефану громко заявить о себе: специалисты стали обращать на него внимание благодаря визитной карточке — эффектным вращениям на высокой скорости, в разных положениях и позициях.

Артистизм, пластичность и сложнейшая хореография помогли Ламбьелю завоевать авторитет у судей, которые не преминули признать его лучшим в мире. Случилось это в 2005 году в Москве: на мировом первенстве спортсмен увёл золото из-под носа у Евгения Плющенко, который сначала проиграл короткую программу, а затем и вовсе снялся с турнира. И всё равно это была победа швейцарца над россиянином, так как отыграться шансов у последнего практически не было — с пятого места подняться на первое при идеальном катании Стефана было нереально.

С тех пор стартовало соперничество двух первоклассных фигуристов. Ламбьель неоднократно повторял, что уважает соперника и желает обойти его в очной борьбе. В то же время Плющенко признавал способности конкурента и даже опасался его: Евгению пришлось изловчиться, чтобы отвадить Стефана от его тренерской группы.

Стефан Ламбьель на ЧМ-2005 в Москве Фото: Фёдор Савинцев/ТАСС

Плющенко специально отвадил Ламбьеля от группы Мишина

В какой-то момент швейцарец захотел перейти к Алексею Мишину, чтобы поучиться у великого наставника, воспитавшего Плющенко, но Евгений помешал этому трансферу, заплатив Профессору.

«Знаю ли, насколько спортсмены бывают ревнивыми? Знаю. Но тогда надо закрывать вопрос иным путём, как в своё время сделал я сам, когда узнал, что Алексей Николаевич думает о том, чтобы взять в группу Стефана Ламбьеля. Мишин тогда пришёл на тренировку и говорит: мол, есть такое предложение. И озвучил сумму, о которой шла речь. Я сразу тренеру сказал: не надо брать, я дам больше. И всё. Это были очень большие деньги, но вопрос был снят. Эмоции или чисто практические соображения? Скорее, второе. Я знал, что Ламбьель — сильный спортсмен. Что Мишин даст ему хорошую историю, и мне станет гораздо сложнее с ним соревноваться», — рассказывал Плющенко RT.

Евгений выступил настоящим прагматиком в данной ситуации и тем самым обеспечил себе золото Олимпиады в Турине — Стефан же взял лишь серебро. Зато Ламбьель взял ещё одно золото чемпионата мира, куда Плющенко просто не приехал.

Несмотря на сложные отношения на льду, вне его швейцарец и россиянин дружили и даже работали над одним шоу. Оба брали паузу в карьере, но неизменно возвращались. На чемпионате мира — 2007 Ламбьель взял бронзу, а на Играх в Ванкувере стал четвёртым, уступив чуть больше половины балла японцу Дайсукэ Такахаси, ставшему третьим. После этого Стефан окончательно ушёл из любительского спорта.

Дружит с Траньковым, помогал Липницкой и Туктамышевой

Ламбьель был одним из тех немногих соперников россиян, кого обожали в нашей стране, а всё потому, что Стефан с огромным уважением относился к нашей школе фигурного катания и часто хвалил наших специалистов. Кроме того, спортсмен охотно помогал российским фигуристам в качестве хореографа. Он ставил программы Елизавете Туктамышевой, Юлии Липницкой и другим. С олимпийской чемпионкой Сочи в команде Ламбьель наладил отличную связь: Юлия не просто с удовольствием училась у Стефана, но и видела в нём настоящего друга.

«Когда мы ездили в Швейцарию к Стефану Ламбьелю, то жили у него в доме в Шампери. Кашеварили там в основном мы со Стефаном, но на второй или третий день Юля вдруг вызвалась приготовить всем нам ужин. Я, честно сказать, обалдел. Но говорю: «Давай, готовь. Что именно готовить будешь?» Она отвечает: «Хотела бы приготовить лазанью, но настоящую. Это долго, часа три-четыре понадобится. Ещё хотела попросить, чтобы вы вместе со мной в магазин сходили, если вдруг я сама не сумею там объяснить, что мне нужно».

Мы утром провели тренировку, потом пошли в магазин, накупили каких-то специй, соус песто, яйца, муку — много всего. Принесли всё это домой, после чего мы со Стефаном снова пошли на каток, а Юлю оставили дома. Мне было страшно интересно, что из этого получится. В тот день в гости к Стефану приехала его хореограф Саломе Брюннер, и, когда мы все вместе вернулись с катка домой, застали замечательную картину: Юлька стоит у плиты, завёрнута в какой-то фартук, физиономия мукой перемазана, но лазанья, собака, получилась у неё та-акой вкусной! И я понял, что человек действительно вырос», — делился воспоминаниями о том времени тренер Липницкой Алексей Урманов.

Среди близких друзей Ламбьеля и двукратные олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар. На их свадьбе Стефан был шафером и подносил нашим прославленным фигуристам кольца.

Уно выиграл с тренером-Ламбьелем два золота чемпионата мира

Умение расположить к себе помогло швейцарцу добиться хороших результатов в качестве тренера. Наставник работает с небольшим количеством спортсменов, но все они колоритные. Денис Васильев радует болельщиков удивительными перевоплощениями на льду и перенимает у тренера его главные фишки. Сёма Уно же под руководством двукратного чемпиона мира расцвёл и сам взял два золота мирового первенства.

Недавно японец завершил спортивную карьеру — его тренер трогательно попрощался с ним в социальных сетях.

Сёма Уно и Стефан Ламбьель Фото: Toru Hanai/Getty Images

«Дорогой Сёма, поздравляю тебя с объявлением об уходе из спорта и с феноменальной карьерой в фигурном катании, которую ты построил за 21 год! Я так рад, что у меня была возможность поддерживать тебя и быть свидетелем твоих навыков, целеустремлённости, упорного труда, духа победителя, страсти, решимости, любви к спорту и всех остальных удивительных качеств, которые ты показал. Ты очень сильно меня вдохновил, и я глубоко благодарен за всё, чему научился рядом с тобой! Наслаждайся следующими шагами с уверенностью и гордостью и знай, что я всегда буду болеть за тебя!» — написал Стефан, у которого тоже начинается новая глава с другими учениками.