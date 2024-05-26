Круговорот партнёров Морозов. Вспоминаем всех, с кем каталась яркая фигуристка!

С парнями из России у Аннабель не сложилось. Но, может, она остановится теперь на одном американце.

Аннабель Морозов, выступающая в танцах на льду, в четвёртый раз меняет партнёра в погоне за олимпийской мечтой. Но если прежде она каталась за Россию и с россиянами, то теперь образовала дуэт с американцем Джеффри Ченом и намерена представлять США. Последнее не стало огромным сюрпризом: у девушки есть американское и французское гражданство, поэтому логично, что она пытается обойти международный бан, которому подверглись наши спортсмены.

Правда, ожидалось, что Аннабель захватит под другой флаг и уже бывшего партнёра Игоря Ерёменко. Именно с ним она соревновалась на, вероятно, своём последнем российском турнире, а затем улетела в Америку, где работает тренером её отец Николай Морозов. Пара была перспективной и яркой — жаль, что их сотрудничество продлилось меньше года.

Не исключено, что история с Джеффри Ченом тоже окажется скоротечной. Особенно, если прорваться на желанные Игры в Милане у новоиспечённого дуэта так и не выйдет. Пока же вспоминаем, как выступала Аннабель с предыдущими напарниками и чем это завершилось.

Андрей Багин — «сделала самый лучший выбор»

Будучи одиночницей, Аннабель Морозов представляла сначала США, а затем — Францию. За Россию стала кататься лишь в 2017-м, перейдя в танцы на льду. Чтобы найти подходящего партнёра, потребовалось около года. В итоге 16-летняя на тот момент девушка дебютировала на контрольных прокатах сборной России в дуэте с Андреем Багиным. Отец Аннабель честно признался, что дочка мечтает поехать на Олимпийские игры и он поможет ей в этом желании.

«Пара существует месяц, в танцах Аннабель катается только год. Ей нравится заниматься танцами, у неё хорошо получается. Поэтому они выступали на прокатах. Олимпийская мечта, конечно, у неё есть, без этого никуда, и я помогу ей реализовать эту мечту. Уж если я помогал всем остальным это делать, в том числе и тем, кто был этого недостоин — своей дочери помогу тем более», — делился Морозов с «РИА Новости Спорт».

От первого партнёра Аннабель была в восторге. Познакомились они случайно на тренировке у Александра Жулина, отец одобрил её выбор.

«Когда мы начали вместе кататься, мой папа сказал, что он (Багин) самый лучший мальчик из тех, с кем я пробовалась. Высокий, красивый, хорошо катается. Сказал, что я сделала самый лучший выбор», — рассказывала фигуристка в прямом эфире «Инстаграма», отвечая на вопросы Лины Фёдоровой.

Андрей Багин и Аннабель Морозов Фото: РИА Новости

Дуэт Морозов и Багина считался весьма перспективным. В первый же сезон они отобрались на чемпионат России, где заняли восьмое место — очень неплохо для недавно образованной пары, в которой партнёрша — абсолютный новичок в танцевальном виде. Тренировались ребята под руководством отца Аннабель, но прибегали и к помощи других специалистов. Сезон-2019/2020 оказался прорывным для спортсменов: они выиграли первую медаль на международном турнире — серебро Golden Spin, проходившем в Загребе. На чемпионате России остановились в шаге от пьедестала и попали в запас на чемпионат мира.

Вопреки надеждам, следующий сезон не принёс Морозов и Багину больших успехов. На чемпионате России — 2021 Андрей споткнулся в ритм-танце, а после этого они вместе упали на дорожке шагов. В произвольном танце фигуристы пытались отыграть отставание, но всё равно заняли по результатам обеих программ лишь шестое место.

Отбор на Олимпиаду в Пекине выдался ещё более драматичным. От бронзовой медали чемпионата России их отделили 0,10 балла. Шансы поехать на Игры полностью растаяли, а спустя два месяца дуэт Морозов/Багина прекратил существование. Причиной назвали отсутствие прогресса и взаимопонимания. Кроме того, Андрей подтвердил, что непопадание на Олимпийские игры тоже сыграло роль в распаде их пары.

Дэвид Нарижный — «как мы рады кататься друг с другом»

Долго искать нового партнёра после расставания с Багиным Аннабель не пришлось. Чуть раньше распался дуэт Елизаветы Шанаевой и Дэвида Нарижного — с ним она оперативно и объединилась. Тренироваться решили одновременно под наблюдением Николая Морозова, Ирины Жук, Александра Свинина и Алексея Горшкова. Все специалисты отмечали у них быстрый рост и верили, что ребята дойдут до уровня топов. Не только в России, но и на международной арене.

Первый совместный турнир — этап российского Гран-при в Москве — принёс Аннабель и Дэвиду золото. Впрочем, целью для них там была не победа, а презентация своей пары.

«Конечно, не всё идеально, но я довольна, как прошло наше первое соревнование. Главное было показать нашу пару, как мы рады кататься друг с другом», — говорила Морозов ТАСС после соревнований.

Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный Фото: РИА Новости

На этапе российского Гран-при в Казани спортсмены столкнулись с принципиальными соперниками — бывшей партнёршей Нарижного Елизаветой Шанаевой, которая теперь каталась с Павлом Дроздом. Аннабель и Дэвид опередили конкурентов, вновь поднявшись на первую ступень пьедестала. Всё шло к тому, что они развяжут борьбу за титул чемпионов России. Однако спустя месяц после этапа в Казани дуэт неожиданно распался.

Камнем преткновения на этот раз стало несовпадение взглядов фигуристов на организацию тренировочного процесса. К главному национальному старту Аннабель хотела готовиться в США. Дэвид же категорически отказался лететь за океан, так как до чемпионата России оставалось мало времени.

Игорь Ерёменко — «идеально подходим друг другу»

Не найдя взаимопонимания с Нарижным, Аннабель не растерялась и вспомнила, что сейчас по-прежнему свободен Игорь Ерёменко. После распада с Софьей Шевченко в марте 2022-го парень не соревновался больше года, но с энтузиазмом откликнулся на предложение Морозов. Поначалу они самостоятельно потихоньку скатывались, в том числе посещая массовые катания. Затем улетели в США, где пошла уже конкретная работа. Поставив программы, новый дуэт вернулся летом в Москву под крыло Анжелики Крыловой.

Метаться на протяжении сезона между двумя странами Аннабель на этот раз не хотела и надеялась, что грядущий соревновательный год они проведут полностью в России. С Игорем они отлично поладили, благо по натуре он в принципе спокойный и не любит конфликты.

«Мне кажется, мы с Игорем идеально подходим друг другу, в том числе и по характеру», — рассказывала Морозов в интервью на сайте Федерации фигурного катания России.

На контрольных прокатах в сентябре фигуристы произвели прекрасное впечатление. Болельщики с нетерпением ждали их на соревнованиях.

Правда, коварная судьба омрачила новому дуэту дебютный турнир. На этапе Гран-при в Красноярске Елизавета Шанаева случайно задела коньком ногу Аннабель. Неприятное происшествие случилось на разминке перед ритм-танцем. Несмотря на жуткую рану, девушка всё-таки мужественно откаталась, но с произвольного танца они с Игорем снялись.

Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко Фото: РИА Новости

Восстановиться до конца серии российского Гран-при у Морозов не получилось. Более того, она изменила прежним планам и вместе с Ерёменко отправилась в США — проходить реабилитацию после травмы и готовиться к следующему сезону. Одновременно поползли слухи, что пара намерена перейти под флаг США или Франции, гражданство которых имеется у Аннабель. В федерации фигурного катания эту теорию быстро опровергли, но правда оказалась посередине. Игорь на самом деле переходить никуда не стал, а Аннабель образовала союз с американцем Джеффри Ченом и вскоре будет выступать за США.

Никаких конфликтов и недопониманий у Морозов с Ерёменко не было, к их расставанию привёл банальный холодный расчёт. Добыть американское гражданство до Игр в Милане парню не представлялось возможным. Не отказываться ведь из-за этого Аннабель от давней олимпийской мечты?

Правда, пробиться сквозь конкуренцию между танцорами в США за каких-то полтора года — разве что на капельку более реальная задача, чем оформить Ерёменко необходимое гражданство. Но шансы, безусловно, есть. И пусть данная авантюра действительно закончится благополучно.