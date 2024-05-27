«Я стала плохо ходить и разговаривать». Российская фигуристка пережила ужас из-за ковида

Прошедший сезон оказался не самым зрелищным в женском одиночном катании. Всё дело в том, что несколько ярких и талантливых фигуристок его пропустили. Одна из них — Анастасия Зинина. Спортсменка исчезла из виду после контрольных прокатов сборной России и только в конце сезона вернулась на лёд. Сначала тренеры фигуристки связывали пропуски соревнований с обострившейся травмой ноги, но потом оказалось, что дело совсем в другом. Настя столкнулась с постковидным синдромом, который чуть не загубил ей не только карьеру, но и жизнь в целом.

С какими же ужасами столкнулась эта хрупкая фигуристка!

Расставание с Плющенко и травма на Кубке Первого канала

Анастасия Зинина впервые громко заявила о себе в сезоне-2021/2022. Фигуристка, тогда тренировавшаяся под руководством Евгения Плющенко, успешно дебютировала на юниорских этапах международной серии Гран-при, взяв серебро и бронзу. Настя покоряла лёд не только красивым женственным катанием, но и пролётным четверным тулупом, показывая, что она способна быть сбалансированной фигуристкой. Однако завершить первый серьёзный сезон на высокой ноте не удалось — первенство России для Зининой закончилось слезами из-за низких результатов. А впереди девушку ждало ещё одно сложное испытание. В июне Зинину отчислили из академии Плющенко, обвинив в нарушении дисциплины.

«Как такового скандала, какой был в интернете, не было. К сожалению, так получилось, что наши пути разошлись. Возникли проблемы со вторым тренером, которые препятствовали работе с Евгением Викторовичем», — объясняла Зинина в интервью «Чемпионату».

Продолжить работу фигуристка решила под руководством Алексея Василевского и Юлии Лавренчук. Настя быстро нашла общий язык с новыми тренерами и начала неплохо себя проявлять с первых же месяцев совместной работы. Зинина стала третьей и четвёртой на российских этапах Гран-при, а затем заняла шестое место на чемпионате страны, гарантировав себе место в сборной и участие в Кубке Первого канала. Однако последнее стало для неё переломным моментом.

Первый же день командного турнира обернулся для Насти драмой. В короткой программе она упала с тройного лутца, больно приземлившись на лёд и не найдя в себе сил встать. С катка фигуристку увела медицинская бригада, позже Зинина рассказала, что у неё сильный ушиб бедра. Больше Настя в том сезоне не соревновалась, девушка залечивала травму и пыталась преодолеть психологический барьер, который появился после того падения. Но на её намерениях это никак не сказывалось: Зинина планировала выступать в новом сезоне.

Коронавирус чуть не довёл Зинину до инвалидной коляски

Фигуристка представила свои новые программы на контрольных прокатах сборной России и собиралась выступить на этапах Гран-при. Однако потом снялась сначала с первого, затем со второго и на крупных соревнованиях так и не появилась. Тренеры говорили, что пропуски соревнований связаны с травмой ноги, но потом выяснилось, что дела у фигуристки обстояли намного хуже. В этом сезоне Настя пережила настоящий ужас.

«Были соревнования — мемориал Рабер, там я выступила с короткой программой, после неё начались проблемы. На следующий день я опять почувствовала себя очень плохо. Потом всё сложилось ещё хуже — у меня стали отниматься потихоньку ноги, сначала это началось со стоп, а потом выше и выше. Я подумала, что всё равно смогу выступить на этапе Гран-при России в Уфе, но в итоге снялась, потому что физически не смогла кататься. Я посидела снова дома, выходила на лёд, затем думала, что смогу выступить в Казани, однако никак не получилось выступить. В тот момент уже начали отниматься и руки, я стала плохо разговаривать, была серьезная ситуация. Мы обращались в ФМБА, мне делали множество тестов, обследований — МРТ, КТ, думали, что-то с нервами, делали электронейромиографию, она показывала, что там всё чисто, сигналы проходят. Уже думали, что что-то из головы идёт, такое могло быть, особенно после Кубка Первого канала, был психологический барьер.

Я попала к очень хорошему специалисту-неврологу, она сказала, что много таких случаев, когда человек заболевает, лечится три-четыре дня, а потом начинаются симптомы плохой проводимости нервных импульсов. К тому моменту у меня ситуация уже совсем усугубилась, там чуть ли не дошло до инвалидной коляски, я стала плохо ходить и разговаривать. Меня положили в больницу для обследования и поставили в итоге постковидный синдром. Я переболела ковидом, и пошли такие ужасные осложнения», — рассказала о пережитом Зинина в интервью ТАСС.

На фоне проблем со здоровьем Настя ещё столкнулась и с депрессией: девушка боялась, что ей придётся попрощаться со старой жизнью и бросить фигурное катание. Самыми страшными для Зининой были мысли, что она больше не сможет выйти на лёд. Но, к счастью, фигуристке удалось вылечиться и полностью встать на ноги. 18 декабря Настя вернулась к тренировкам и начала постепенно восстанавливаться. Это был тяжёлый процесс, девушке буквально всему пришлось учиться заново. Не обошлась Зинина и без помощи психолога — он сыграл важную роль в её возвращении на соревнования.

Анастасия Зинина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зинина вернётся сильнее, чем прежде

Под занавес сезона Настя успела поучаствовать в трёх турнирах: на призы Татьяны Тарасовой, в «Самарочке» и на призы ФФКК Санкт-Петербурга. Пока что фигуристка находится далеко не в своей пиковой форме: она только-только восстановила тройные, но собрать их в прокатах удаётся с трудом. Ни на одном из турниров Насте не удалось попасть даже в призы, хотя конкуренция была небольшая, однако её путь к возвращению только начинается. С учётом того, что ещё совсем недавно Зинина могла оказаться в инвалидной коляске, то, что она делает сейчас, уже можно назвать героизмом. Фигуристка даже не задумывается о том, чтобы сдаться, и можно с уверенностью сказать, что в следующем сезоне Настя вернётся сильнее, чем когда-либо.

«Что касается препятствий в моей спортивной карьере — теперь могу сказать, что способна пройти через всё; даже если это будет сложно и казаться невозможным, всё равно буду идти и понимать, что могу всё преодолеть. У меня поменялись полностью ценности, если до этого материальные ценности для меня были на первом месте, то сейчас самое главное — моя семья, друзья, карьера, любовь к жизни и спорту. Когда ты проходишь через такие трудности, как болезни, то больше думаешь о том, как из этого состояния выбраться, начинаешь обращаться к духовной составляющей, у меня изменилась картина мира, это один из позитивных моментов неблагоприятных обстоятельств, которые произошли со мной. Это меня закалило и вернуло к жизни другим человеком», — сказала Зинина ТАСС.

Будет очень интересно посмотреть, как внутренние изменения отразятся на Насте на льду.