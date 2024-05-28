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Экс-россиянин Никита Старостин о планах на Олимпиаду, четверном, желании жить в Германии, дружбе с Хендрикс, Малининым

«Хочу чувствовать себя немцем на 100%». Фигурист из Петербурга рад выступать за Германию
Дарья Кирюхина
Никита Старостин
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Экс-россиянин грезит об Олимпиаде и делит каток с красавицей Луной Хендрикс.

Кажется, в последнее время наши фигуристы всё активнее меняют спортивное гражданство, чтобы выступать на международной арене. Совсем недавно добро на переход получили Аннабель Морозов, Софья Самоделкина, Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв.

Бить или не бить тревогу — вопрос спорный, но флаги других стран на самом деле всегда манили наших спортсменов. Жёсткая конкуренция на внутренних стартах и без всякого бана ISU ставила для большинства крест на чемпионатах Европы и мира. Отбор на Олимпиаду у нас и вовсе превращается в настоящие «голодные игры». Неудивительно, что в таких условиях кто-то выбирает пойти «налево». И, в общем-то, потом не жалеет.

Так, Никита Старостин очень доволен, что в 2018 году решил выступать за Германию, покинув родной Санкт-Петербург. Сейчас 21-летний петербуржец параллельно тренируется в Германии и Бельгии под руководством Адама Соля, Марины Ширшовой и Йорика Хендрикса — брата эпатажной одиночницы Луны Хендрикс, которая в минувшем сезоне наконец-то завоевала долгожданный титул чемпионки Европы.

Сам Никита пока не может похвастаться особыми успехами, но с оптимизмом смотрит в будущее и очень хочет поехать на Олимпийские игры в Милане. Необходимое для этого немецкое гражданство как раз на подходе, а он между тем старательно учит четверной лутц и строит планы на жизнь в Европе после завершения карьеры.

Обо всём этом фигурист поведал в новом интервью для YouTube-канала Golden Skate. Рассказываем главное из откровений экс-россиянина.

«Много работаю над четверным сальховом и четверным лутцем»

На чемпионате мира — 2024 Никита Старостин выполнил в короткой программе вместо тройного акселя только двойной и в итоге не прошёл квалификацию в произвольную. Эта неудача, безусловно, расстроила его, но при этом подстегнула более упорно работать. Одиночник твёрдо настроился улучшить свою технику и освоить четверные прыжки. В данный момент он работает над четверным сальховом и четверным лутцем. Результаты на тренировках обнадёживают, и он надеется показать квады на соревнованиях уже в новом сезоне.

Никита Старостин

Никита Старостин

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

«После чемпионата мира я был довольно разочарован. Я много думал о своём акселе, что допустил огромную ошибку на нём и не прошёл из-за этого квалификацию. Я вернулся на тренировки и начал работать над техникой, следуя советам моего технического тренера Марины Ширшовой и моего хореографа. Они смотрят, чтобы я делал всё правильно. В общем, я стал работать, и всё шло достаточно хорошо.

Но потом я осознал, что тройного акселя и обычных тройных на текущем уровне недостаточно для 100-процентной квалификации в произвольную. Я решил, что мне нужно выучить хотя бы один четверной прыжок. Вообще, я уже выучил квад в прошлом году — это четверной сальхов. Теперь я много работаю над ним, а также над четверным лутцем.

Работа идёт неплохо. Иногда бывают падения, которые могут быть немного болезненными, но я продолжаю стремиться вперёд. У меня есть мотивация освоить их и показать в новом сезоне. Плюс у меня есть внутренняя мотивация, которая заключается не в том, чтобы доказать всем, что я могу делать квады, а в том, чтобы быть удовлетворённым самим собой, понимать, что — да, я могу это делать», — рассказал Старостин.

Никита признался, что, сосредоточившись на технике и прыжках, он стал меньше уделять внимания скольжению на тренировках. Но беспокоиться из-за этого не стоит, ибо ранее он очень плотно работал как раз над навыками катания.

Никита Старостин со своей командой

Никита Старостин со своей командой

Фото: Из личного архива Никиты Старостина

Одиночник уверен, что ему очень повезло с наставниками. С Адамом Соля он сотрудничает с 2020-го, с Мариной Ширшовой занимается с прошлого года, но за это время она очень помогла ему улучшить прыжки.

«Мы начали работать вместе с Мариной ещё в прошлом году, и могу сказать, что полностью ей доверяю. Она обладает огромными знаниями, отличным характером и добрым сердцем. Порекомендовал мне её Адам, так как он ставил программу для одного из её учеников. Мы стали сотрудничать, и методика Марины действительно помогла мне улучшить тройные прыжки по сравнению с предыдущими сезонами. Я стал более непринуждённым, более лёгким. Кроме того, с Мариной я выучил четверной сальхов и продолжаю изучать с ней другие новые вещи.

Это просто требует времени, и мне нужно быть более терпеливым, тогда всё сложится хорошо. Я верю в это и верю, что моя встреча с Мариной и Адамом — это судьба», — отметил Старостин.

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«В мужской сфере предпочитают чёрный или тёмные цвета, а я выбрал очень яркие, и мне это понравилось»

Короткая программа для нового сезона у Никиты готова, но он предпочитает хранить музыку в секрете. По его мнению, болельщикам так интереснее предвкушать грядущие старты. Произвольную ему поставят позже, но он точно знает, что это будет нечто особенное. Выбранная мелодия зажигает его сердце: он готов её слушать каждый день. Пока же фаворитом среди всех его программ является произвольная под одну из песен американского бой-бэнда Backstreet Boys, с которой он катался в минувшем сезоне. Программа и правда очень яркая и запоминающаяся.

Никита в принципе любит выделяться на льду и не боится экспериментов, в том числе с костюмами. Самый любимый включает эпатажную розово-жёлтую кофту, которую осмелится надеть далеко не каждый.

Никита Старостин

Никита Старостин

Фото: Angelika Warmuth/Getty Images

«Мой любимый костюм из произвольной под песню группы Jamiroquai. Это действительно яркий костюм с разными цветами и абстрактными линиями. Это было что-то необычное, потому что люди могут бояться использовать такие цвета. Как правило, в мужской сфере предпочитают чёрный или тёмные цвета, а я выбрал очень яркие, и мне это понравилось. Это было рискованно, но оно того стоило», — пояснил Старостин.

«Олимпийские игры — моя главная цель»

Никита понимает, что отобраться на Олимпиаду ему будет не так просто, тем более после неудачного чемпионата мира — 2024. Но он намерен сделать максимум, чтобы заполучить заветную путёвку в Милан.

«Олимпийские игры — моя главная цель. Я уже прикидываю, чего должен достичь, чтобы добиться участия в Олимпиаде. Я верю в себя и знаю, что у меня есть все возможности и поддержка людей вокруг меня для достижения этой цели», — заявил Старостин в интервью на YouTube-канале Golden Skate.

Помимо стабильных выступлений на соревнованиях, ему требуется успеть оформить до Игр немецкое гражданство. К счастью, с этим всё в порядке: в скором времени Никита станет полноправным жителем Германии и сможет остаться в этой стране и после завершения карьеры. Для этого он прилежно учил немецкий язык и хочет стать настоящим немцем.

Никита Старостин с одногруппниками

Никита Старостин с одногруппниками

Фото: Из личного архива Никиты Старостина

«Весь процесс был довольно сложным, это было нелегко, но я терпеливо и усердно работал над немецким языком. В последнее время я действительно свободно говорю по-немецки и могу общаться со своей немецкой командой на немецком языке. Я сдал все языковые тесты и все документы, так что настал последний этап, когда мне нужно дождаться паспорта, который сейчас делают, и скоро я получу документы. Я очень рад этому. Это было одной из моих целей, к которой я стремился — стать полноценным немецким спортсменом, чувствовать себя на 100% немцем. Чтобы я мог участвовать в Олимпийских играх и жить в Германии в будущем», — поделился Старостин.

Хотя дальнейшую жизнь Никита связывает с Германией, он называет себя гражданином мира. Покинув Россию, он без проблем освоился за рубежом, долго привыкать к незнакомой культуре ему не понадобилось.

«Думаю, я никогда не испытывал культурного шока. Конечно, я вижу различия, например в немецкой и бельгийской культурах, но я везде чувствую себя отлично, чувствую себя частью этой культуры. Так что я правда считаю себя интернациональной личностью и очень гибко отношусь к разным культурам», — сказал Старостин.

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«Луна Хендрикс дарит мне огромное вдохновение»

Никита известен своей лучезарной улыбкой, за которую его прозвали в Германии «солнечным светом». По натуре он истинный оптимист и никогда не опускает руки.

«Я бы охарактеризовал себя как человека с прекрасной душой, очень добрым сердцем. Я человек, который полон радости. У меня бывают взлёты и падения, но я всегда стараюсь смотреть вперёд и мотивировать себя, несмотря ни на что. Я тот, кто ценит каждую мелочь, вопреки всему. Даже если кто-то говорит мне просто приятные вещи, например — «доброе утро» — я это тоже ценю. Или делают мне какие-то комплименты — меня это реально трогает. Ещё я люблю отдавать много любви людям, которых люблю: друзьям и семье», — ответил Старостин.

С другими фигуристами Никита прекрасно ладит. Одним из самых близких его друзей является другой экс-россиянин из Санкт-Петербурга Георгий Рештенко, который выступает за Чехию.

«Георгий Рештенко — мой очень близкий друг. Он мне как брат. Мы дружим с детства, но раньше у нас не было такой тесной связи, как сейчас. Возможно, потому что мы были слишком детьми. А сейчас у нас одни и те же интересы, мы можем заниматься одними и теми же делами. Мы любим играть вместе в Fortnite (компьютерная онлайн-игра. — Прим. «Чемпионата») и сильно мотивируем друг друга.

Вообще, Гоша очень мотивирует меня как фигуриста, потому что у него потрясающие четверные прыжки. Это вдохновляет меня, ибо он делает их невероятно легко. И мне нравится его отношение: он уверен в себе и знает, что он может сделать. Это помогает мне делать то же самое. Он для меня хороший пример.

То же самое я могу сказать об Илье Малинине. Он всегда выглядит таким уверенным в себе, знает, что делает, и просто верит в себя, несмотря ни на что», — отметил Старостин в интервью на YouTube-канале Golden Skate.

Никита Старостин с Ильёй Малининым и Луной Хендрикс

Никита Старостин с Ильёй Малининым и Луной Хендрикс

Фото: Из личного архива Никиты Старостина

Из спортсменов, не связанных с Россией, Никита с удовольствием общается с японцами Као Миурой и Каори Сакамотой. А соратница по тренерской группе Луна Хендрикс оказывает ему поддержку и дарит вдохновение.

«Као Миура — такой классный человек! Очень забавный, любит шутить и веселиться. А ещё он мой хороший друг. Когда мы видимся на соревнованиях, то всегда говорим: «Привет! Как дела?» И так далее. Недавно у меня установился контакт с Каори Сакамото, и когда я встречаю её, то здороваюсь, спрашиваю, как дела, и мы немного беседуем.

Также в этом сезоне мы стали ближе с Луной. У нас было несколько глубоких бесед об отношениях и некоторых проблемах. Мы даём друг другу советы, помогаем друг другу. Таким образом, Луна стала для меня ещё более хорошим другом. Мне она очень нравится как человек и спортсменка. Она дарит мне огромное вдохновение», — рассказал Старостин.

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«У меня была забавная мысль — стать 11-кратным чемпионом Германии»

Никита не скрывает, что прибегает к помощи психолога. Он заботится о ментальном здоровье и считает это важным для спортсмена.

«Да, перед чемпионатом Европы у меня появился новый психолог, и мы начали вместе работать. Он помог мне некоторыми советами и провёл определённые практики, которые я могу использовать во время выступления. Я почувствовал себя менее напряжённым на соревнованиях и испытываю теперь меньше стресса, поэтому это действительно мне помогает мне», — сообщил Старостин в интервью на YouTube-канале Golden Skate.

С таким подходом у него есть все шансы долго оставаться в спорте и поехать не на одни Олимпийские игры.

«Я планирую долгую карьеру. Конечно, я хотел бы выступить на предстоящей Олимпиаде и на следующих Играх. Ещё у меня была забавная мысль — стать 11-кратным чемпионом Германии. Но всё возможно. В каждом сезоне я нацелен побеждать на чемпионате Германии и усердно трудиться, чтобы достигать хороших результатов. Кроме того, я понимаю, что нужно работать с умом, чтобы оставаться здоровым и наслаждаться процессом.

В общем, думаю, всё возможно. Может быть, не 11 раз стать чемпионом Германии, а девять. Но самое главное — оставаться здоровым и демонстрировать свои навыки, красивые прыжки, катание и программы», — поделился Старостин.

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