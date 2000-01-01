Какие пары мы ждём в новом сезоне?
Дебютов ожидается очень много – и в танцах, и в парном катании.
Василиса Кагановская/Максим Некрасов
Василиса и Максим скатываются в паре с прошлой осени, они успели показать несколько номеров в шоу Ильи Авербуха и выступить на турнире шоу-программ.
Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано
Лиза и Дарио тоже работают вместе с осени: они выступили на турнире шоу-программ и взяли один из спецпризов, но на официальные соревнования пока не выходили.
Александра Шинкаренко/Валерий Ангелопол
Об образовании этой пары стало известно зимой 2024 года, всё это время Саша и Валера продолжают скатываться, пока процесс идёт без совместных выступлений на публике.
Елизавета Шичина/Павел Дрозд
После распада пары Шанаева/Дрозд Павел встал в пару с другой Елизаветой — Шичиной. «Я очень рад быть частью новой‑старой команды. Всё остальное сможете увидеть уже в сезоне», — отметил Дрозд.
Ясмина Кадырова/Илья Миронов
Ясмина искала партнёра после того, как Валерий Колесов завершил карьеру, весной стало известно, что фигуристка скатывается с Ильёй Мироновым. «Всё хорошо, идут в сезон. Готовимся ставить программы», – отметил тренер Артур Минчук.
возможно: Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров
В мае стало известно, что в группе Екатерины Рублёвой и Ивана Шефера скатываются Глеб Гончаров и Варвара Слуцкая, дочь двукратного призёра ОИ Ирины Слуцкой. Пока пара находится в процессе формирования.
возможно: Аннабель Морозов/Джеффри Чен
Аннабель Морозов будет выступать под американским флагом, при этом фигуристка сменила не только страну, но и партнёра. Игорь Ерёменко открепление не запрашивал, а Аннабель скатывается с Джеффри Ченом.
Кто сейчас в поиске партнёра?
Всё ещё в поиске партнёра находится Елизавета Шанаева, о намерении продолжать карьеру заявила Мария Казакова (Грузия), распался украинский дуэт Мария Голубцова/Кирилл Белобров – партнёр сейчас находится в поиске партнёрши.
Бум новых дуэтов в танцах на льду и парах! Кого ждём на соревнованиях?
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