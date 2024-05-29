«Она американка — как её не отпустить?» Федерация больше не держит россиян в заложниках?

После международного бана российские фигуристы пытались найти другие способы выступать на зарубежных стартах, но лишь немногим удалось перейти под другой флаг. Без проблем отпустили Диану Дэвис и Глеба Смолкина, а другим пришлось перестраивать карьеру и терпеть. Казалось, Федерация фигурного катания специально ставит палки в колёса и держит спортсменов в заложниках.

Но внезапно тенденция изменилась! Наши чиновники одумались и отпустили в другие страны сразу нескольких фигуристов. Почему?

ФФККР отпустила Самоделкину, Титову, Морозов и парня Медведевой

В последнее время новостная лента полнится объявлениями о переходах российских фигуристов под флаги других стран. Изъявили желание сменить спортивное гражданство Софья Самоделкина, Аннабель Морозов, Софья Титова и пара Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв. Причём каждому спортсмену Федерация фигурного катания России в итоге ответила согласием.

Несмотря на продолжительную сагу с трансфером Самоделкиной в Казахстан, чиновники приняли решение не держать Софью в заложниках и позволить ей кататься на международном уровне. То же самое произошло с Морозов: ФФККР оперативно открепила Аннабель от сборной, что позволило ей начать активные тренировки в США с новым партнёром Джеффри Ченом. О том, что Гейниш и Чигирёв уедут в Узбекистан, стало известно позднее, но проблем с их уходом также не возникло. Как и с трансфером ученицы Плющенко Софьи Титовой в сборную Армении.

Как отреагировали в России на уход фигуристов в другие страны?

События недавно минувших дней поражают не только решениями в пользу фигуристов, но и тем, как чиновники отреагировали на происходящее — без лишних эмоций и попыток принизить значимость спортсменов, сменивших сборную.

Илья Авербух и Елена Радионова пожелали успехов Софье Самоделкиной, а глава ФФККР Антон Сихарулидзе рассказал, как дела с заявками на переходы обстоят в реальности.

Софья Самоделкина Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

«Заявок немного, но важно не то, что некоторые спортсмены хотят выступать за другие федерации. В большинстве заявок, которые приходят, эти ребята уже имеют паспорта других государств, живут там, кто-то там родился. Более того, большинство этих ребят или несколько лет участвовали в соревнованиях внутри РФ, или вообще в них не участвовали, либо это были турниры низкого уровня.

Такие переходы были и два, и три, и пять лет назад, просто никто этому внимания не уделял из-за того, что была другая обстановка. Переходов сейчас не больше и не меньше, чем было и до каких-то ограничений. Нам важно, чтобы лидеры, те спортсмены, которые важны как для наших зрителей, так и для молодых ребят, для родителей, не переходили. А они не собирались и не собираются никуда переходить.

Частные случаи — это жизнь. У нас есть Аннабель Морозов, она вообще родилась в Америке, у неё гражданство и американское, и французское, живёт в Америке. Да, какое-то время она у нас пожила, покаталась, но она американка. И поэтому как мы можем её не отпустить? Там её жизнь», — отметил он.

Печальный опыт Чиризано заставил чиновников одуматься?

Конечно, были специалисты, которые, скорее, по привычке сделали равнодушный вид, намекая, что уходящие фигуристы не представляют никакой ценности для России. Но этого давления на спортсменов стало гораздо меньше. Вероятно, чиновники пересмотрели свой деструктивный подход, в том числе помня печальный опыт Дарио Чиризано.

Дарио Чиризано с новой партнёршей – Елизаветой Пасечник Фото: РИА Новости

Фигурист пытался перейти под итальянский, а потом и чешский флаг, но федерация упрямо вставляла ему палки в колёса. При этом специалисты во главе с Татьяной Тарасовой кричали, что спортсмен совсем не нужен стране, хотя действия ФФККР открыто противоречили этому.

В итоге спортсмен был вынужден расстаться с партнёршей Денисой Цимловой и вернуться в Россию, потеряв возможность выступать за рубежом. За Дарио заступались и Дениса, и его тренер Барбара Фузар-Поли, просившая федерацию передумать и отпустить его в Италию.

Ситуация с Чиризано напоминала показательную порку, которая должна была подать пример фигуристам, которые в силу международного бана начали искать другие пути выхода на иностранные старты. Но по факту это обернулось репутационными рисками для федерации и большими потерями для самих спортсменов. К счастью, наши чиновники одумались и пошли им навстречу. И это очень приятная тенденция.