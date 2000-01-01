Российские фигуристы разбегаются в другие сборные. Гражданство меняют уже 10 спортсменов

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Российские фигуристы разбегаются в другие сборные
Российские фигуристы разбегаются в другие сборные
Три одиночницы, две танцорши, две спортивные пары и одиночник — в списке на смену гражданства.
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Алиса Овсянкина 🇫🇷
Алиса Овсянкина 🇫🇷
Фигуристка тренируется в Лионе в дуэте с Максимилианом Райе с прошлого года. За это время она подготовила документы для выступления за Францию и получила релиз от ФФККР.
Софья Самоделкина 🇰🇿
Софья Самоделкина 🇰🇿
Год назад фигуристка получила гражданство Казахстана, а на недавнем исполкоме ФФККР ей официально разрешили перейти в другую сборную. Самоделкина планирует тренироваться и в России (в «Ангелах Плющенко»), и в Казахстане.
Аннабель Морозов 🇺🇸
Аннабель Морозов 🇺🇸
В прошлом сезоне фигуристка выступала в дуэте с Игорем Ерёменко на российских стартах, но теперь планирует перезапустить карьеру в дуэте с Джеффри Ченом в США. Разрешение от ФФККР она получила.
Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв 🇺🇿
Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв 🇺🇿
Подопечным Нины Мозер утвердили переход в сборную Узбекистана на исполкоме ФФККР.
Софья Титова 🇦🇲
Софья Титова 🇦🇲
Разговоры о смене гражданства ученицей Плющенко начались ещё после четвёртого места на первенстве России — 2023. Теперь же Федерация фигурного катания Армении официально подтвердила переход Титовой в свою сборную.
Карина Акопова и Никита Рахманин 🇦🇲
Карина Акопова и Никита Рахманин 🇦🇲
Видимо, Армения нацелена собрать полный комплект фигуристов для олимпийского командного турнира, так как спортивная пара Акопова/Рахманин тоже планирует перейти в их сборную. «РИА Новости Спорт» сообщает, что разрешение на трансфер может быть выдано в декабре.
Генрих Гартунг 🇩🇪
Генрих Гартунг 🇩🇪
16-летний фигурист получил открепление от ФФККР и планирует перейти в сборную Германии. Генрих тренируется в «Москвиче» у Виктории Буцаевой.
Ульяна Ташкинова 🇩🇪
Ульяна Ташкинова 🇩🇪
14-летняя одиночница из группы Людмилы Куликовой тоже собирается выступать за Германию.
Российские фигуристы разбегаются в другие сборные. Гражданство меняют уже 10 спортсменов
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